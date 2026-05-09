Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu, trực tiếp V-League rất hay hôm nay: Thanh Hóa quyết chiến Hà Nội, Ninh Bình lên tốp 3 nếu…

Hoàng Lê
09/05/2026 00:00 GMT+7

Hôm nay (9.5) diễn ra 2 cặp đấu hấp dẫn của vòng 22 V-League với tâm điểm là cuộc cạnh tranh hạng 3 trên bảng xếp hạng, trong đó có CLB Hà Nội và CLB Ninh Bình.

CLB Hà Nội và CLB Ninh Bình đua hạng ba tại V-League

CLB Hà Nội hiện có 39 điểm, xếp hạng 3 sẽ chạm trán với đội Thanh Hóa (21 điểm, hạng 11) vào lúc 18 giờ trên sân của đội bóng xứ Thanh. Thi đấu trên sân khách nhưng Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội quyết tâm với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Bởi lẽ nếu để hòa hoặc thua ở trận đấu này, họ nguy cơ bị đối thủ xếp sau là CLB Ninh Bình (38 điểm, hạng 4) qua mặt. Thêm động lực cho CLB Hà Nội bởi nếu đánh bại đội Thanh Hóa, họ sẽ áp sát ngôi nhì trên bảng xếp hạng V-League của đội Thể Công Viettel (43 điểm).

Nguyễn Hoàng Đức cùng CLB Ninh Bình có cơ hội chiếm hạng ba tại vòng 22 V-League

ẢNH: VPF

Ở vòng đấu trước, CLB Hà Nội vượt qua CLB Đà Nẵng với tỷ số 2-1 còn CLB Thanh Hóa chia điểm với CLB Becamex TP.HCM trên sân Bình Dương. Phong độ của 2 đội được đánh giá khá tốt, hứa hẹn tạo nên cuộc chạm trán hấp dẫn, khó đoán. Với CLB Thanh Hóa, họ nỗ lực giành giật từng điểm để chạy trốn khỏi nhóm "cầm đèn đỏ".

CLB Hà Nội quyết giữ vị thế trong tốp đầu V-League

ẢNH: VPF

Ở trận còn lại diễn ra cùng giờ trên sân Ninh Bình, CLB Ninh Bình cũng có động lực lớn bởi nếu thắng CLB Hải Phòng (28 điểm, hạng 7), họ có cơ hội chiếm hạng nhì của CLB Hà Nội. Đội Ninh Bình vừa trải qua 2 lượt trận liên tiếp gặp đối thủ mạnh là CLB Hà Nội (thua 2-3), CLB Thể Công Viettel (hòa 1-1). Vì thế trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là CLB Hải Phòng, các học trò HLV Bae Ji-won được kỳ vọng làm nên chuyện.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội với CLB Thanh Hóa, CLB Ninh Bình với CLB Hải Phòng được trực tiếp trên FPT Play.

Lịch thi đấu vòng 22 V-League hôm nay (9.5)

18 giờ: CLB Ninh Bình - CLB Hải  Phòng (sân Ninh Bình, trực tiếp FPT Play, TV360+10, MyTV)

18 giờ: CLB Thanh Hóa - CLB Hà Nội (sân Thanh Hóa, trực tiếp FPT Play, TV360+9)

Bảng xếp hạng trước vòng 24

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


