CLB Đà Nẵng thăng hoa đánh bại Becamex TP.HCM: Thoát đáy bảng V-League

Tối 8.5, CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB Becamex TP.HCM trên sân Chi Lăng, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 22 V-League 2025-2026. Trước trận đấu này, đội bóng sông Hàn đang đứng cuối trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Do đó, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã nhập cuộc với quyết tâm cao.

CLB Đà Nẵng thi đấu hưng phấn trong hiệp 1

Nỗ lực của CLB Đà Nẵng được đền đáp bàn 3 điểm trọn vẹn, với trận thắng đầy bất ngờ trước đội bóng đất Thủ. Võ Nguyên Hoàng và ngoại binh của đội chủ sân Chi Lăng có một ngày thi đấu tốt để mang về chiến thắng quý giá, trong bối cảnh họ đang rất cần điểm để hy vọng trụ hạng.

Võ Nguyên Hoàng mở tỷ số cho CLB Đà Nẵng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Sau hơn 45 phút thi đấu hiệp 1, CLB Đà Nẵng đã dẫn trước đối phương 2 bàn. Lần lượt, Nguyên Hoàng và Makaric đã điền tên lên bảng đếm số tạo ra lợi thế lớn về mặt tỷ số cho đội chủ sân Chi Lăng, trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Phút 27, các cầu thủ có pha ném biên nhanh bên cánh trái, Nguyễn Đình Duy căng ngang vào để Nguyên Hoàng băng cắt đệm bóng. Cú sút đầu tiên của Nguyên Hoàng không thể thắng được thủ môn CLB Becamex Bình Dương, nhưng chân sút của đội Đà Nẵng tiếp tục có cơ hội dứt điểm lần hai để mở tỷ số trận đấu.

Makaric có pha xử lý hay để nhân đôi cách biệt cho đội bóng sông Hàn ẢNH: ĐÔNG NGHI

Phút 45+2, Quế Ngọc Hải chọc khe cho Makaric băng xuống trống trải. Ngoại binh này có pha xử lý đẳng cấp với 2 lần ngoặt bóng đánh lừa hậu vệ đối phương và đệm lòng gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho đại diện miền Trung.

Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng tiếp tục tạo ra thế trận áp đảo với hàng tá cơ hội ngon ăn được tạo ra. Dù vậy, các chân sút Đà Nẵng đã không thể một lần tận dụng thành công để đưa bóng vào lưới CLB Becamex TP.HCM.

Với chiến thắng chung cuộc 2-0 trước CLB Becamex TP.HCM, CLB Đà Nẵng tạm thoát đáy bảng, vươn lên đứng ở vị trí thứ 13 với 16 điểm. PVF-CAND bị đẩy xuống vị trí cuối cùng với 14 điểm, nhưng chưa ra sân ở vòng 22.

Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM cũng nằm trong nhóm nguy hiểm, hiện đứng hạng 12 với 21 điểm.