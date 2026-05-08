Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Kim Sang-sik dự bốc thăm VCK Asian Cup 2027

Nghi Thạo
08/05/2026 11:14 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng HLV Kim Sang-sik sẽ trực tiếp có mặt tại Ả Rập Xê Út để tham dự lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027. Sự kiện này diễn ra vào rạng sáng 10.5 (theo giờ Việt Nam)

Đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3

Lễ bốc thăm chia bảng giải đấu lớn nhất châu lục diễn ra vào lúc 1 giờ ngày 10.5 (theo giờ Việt Nam) và truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Được biết, đại diện VFF có Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cùng HLV Kim Sang-sik sẽ tham dự lễ bốc thăm của giải đấu quan trọng này.

Dựa trên thứ hạng tại bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng với những đối thủ quen thuộc như Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan.

HLV Kim Sang-sik (trái) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sang Ả Rập Xê Út dự lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 quy tụ những "ông lớn" của bóng đá châu Á bao gồm chủ nhà Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc và Uzbekistan. Nhóm 2 gồm có đương kim vô địch Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria. Nhóm 4 gồm các đội Kyrgyzstan, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait, Singapore và Li Băng hoặc Yemen.

Tại vòng chung kết lần này, 24 đội bóng xuất sắc nhất sẽ được chia vào 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất tiến vào vòng knock-out.

VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 tại các thành phố hiện đại của Ả Rập Xê Út, trong đó trận khai mạc được ấn định tổ chức tại sân vận động King Fahd Sports City ở thủ đô Riyadh.

Bảng xếp hạng U.17 nữ Việt Nam mới nhất: Xuất sắc nhì bảng trên Thái Lan, đá tứ kết châu Á khi nào?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
