Cuộc đối đầu với U.17 nữ Myanmar lúc 18 giờ 30 hôm nay được xem là trận "chung kết" của U.17 nữ Việt Nam tại vòng bảng giải U.17 nữ châu Á. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Chỉ cần đánh bại U.17 nữ Myanmar, đội bóng trẻ Việt Nam gần như chắc chắn đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, thậm chí còn có cơ hội chen chân vào vị trí nhì bảng nếu U.17 nữ Thái Lan thất bại trước chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc.

U.17 nữ Việt Nam dồn quyết tâm đánh bại U.17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng giải U.17 châu Á diễn ra hôm nay tại Trung Quốc ẢNH: VFF

Dù để thua 0-3 trước U.17 nữ Trung Quốc ở lượt đấu thứ hai, U.17 nữ Việt Nam vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Trước đối thủ vượt trội về trình độ và thể hình, các học trò của HLV Masahiko cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, duy trì được sự kỷ luật chiến thuật và không buông xuôi cho đến những phút cuối. Thất bại đó không ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý toàn đội bởi mục tiêu then chốt của U.17 nữ Việt Nam ngay từ đầu là cạnh tranh điểm số với U.17 nữ Thái Lan và U.17 nữ Myanmar.Hiện tại,

Bảng A đang có cục diện như sau: U.17 nữ Trung Quốc dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số +9, cầm chắc 1 suất vào tứ kết. U.17 nữ Thái Lan xếp thứ hai với 4 điểm, còn U.17 nữ Việt Nam đứng thứ ba với 1 điểm. U.17 nữ Myanmar chưa có điểm nào sau hai trận nhưng vẫn còn hy vọng mong manh để lật ngược tình thế. Điều đó khiến trận đấu tối nay hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cả hai đội đều bước vào sân với quyết tâm cao nhất.