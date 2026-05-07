Cuộc đối đầu với U.17 nữ Myanmar lúc 18 giờ 30 hôm nay được xem là trận "chung kết" của U.17 nữ Việt Nam tại vòng bảng giải U.17 nữ châu Á. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Chỉ cần đánh bại U.17 nữ Myanmar, đội bóng trẻ Việt Nam gần như chắc chắn đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, thậm chí còn có cơ hội chen chân vào vị trí nhì bảng nếu U.17 nữ Thái Lan thất bại trước chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc.
Dù để thua 0-3 trước U.17 nữ Trung Quốc ở lượt đấu thứ hai, U.17 nữ Việt Nam vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Trước đối thủ vượt trội về trình độ và thể hình, các học trò của HLV Masahiko cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, duy trì được sự kỷ luật chiến thuật và không buông xuôi cho đến những phút cuối. Thất bại đó không ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý toàn đội bởi mục tiêu then chốt của U.17 nữ Việt Nam ngay từ đầu là cạnh tranh điểm số với U.17 nữ Thái Lan và U.17 nữ Myanmar.Hiện tại,
Bảng A đang có cục diện như sau: U.17 nữ Trung Quốc dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số +9, cầm chắc 1 suất vào tứ kết. U.17 nữ Thái Lan xếp thứ hai với 4 điểm, còn U.17 nữ Việt Nam đứng thứ ba với 1 điểm. U.17 nữ Myanmar chưa có điểm nào sau hai trận nhưng vẫn còn hy vọng mong manh để lật ngược tình thế. Điều đó khiến trận đấu tối nay hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cả hai đội đều bước vào sân với quyết tâm cao nhất.
Xét về tương quan lực lượng, U.17 nữ Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn ở khả năng tổ chức lối chơi. Những cầu thủ như Nguyễn Thị Minh Ánh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự đột biến ở khu vực tấn công. Tiền đạo Minh Ánh thổ lộ: "U.17 nữ Myanmar là đội bóng có thể hình tốt nên toàn đội không được phép chủ quan. Mục tiêu của tôi là ghi bàn góp phần mang về chiến thắng cho đội U.17 nữ Việt Nam".
U.17 nữ Việt Nam quyết đấu Myanmar, nuôi hy vọng vào tứ kết giải châu Á
Tuy nhiên, thách thức không hề nhỏ bởi U.17 nữ Myanmar là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực tốt và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống phản công nhanh ở hai biên. Điều này đã được thể hiện rõ ở trận thua sát nút 0-1 trước U.17 nữ Thái Lan. Dù thất bại, U.17 nữ Myanmar khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn bằng lối đá áp sát quyết liệt và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Khi vẫn còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết, đội bóng trẻ Myanmar chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất.
Muốn hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng, U.17 nữ Việt Nam cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Trước một đối thủ nhiều khả năng chơi phòng ngự số đông, sự hiệu quả trong những pha dứt điểm sẽ mang ý nghĩa quyết định. Ngoài ra, hàng thủ cũng phải duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu để hạn chế những pha phản công tốc độ từ đối phương.