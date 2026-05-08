Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV người Nhật Bản đặt mệnh lệnh tối thượng cho U.17 nữ Việt Nam

Nghi Thạo
08/05/2026 12:47 GMT+7

Phát biểu sau trận thắng U.17 nữ Myanmar ở trận cuối cùng tại vòng bảng VCK giải U.17 nữ châu Á 2026, HLV trưởng U.17 nữ Việt Nam - Okiyama Masahiko đánh giá các học trò của ông vẫn phải nỗ lực hơn nữa.

U.17 nữ Việt Nam vào tứ kết với vị trí nhì bảng A

U.17 nữ Việt Nam đã vượt qua U.17 nữ Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt trận cuối, qua đó giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng A (xếp sau chủ nhà Trung Quốc, nhưng đứng trên Thái Lan). Đánh giá về U.17 nữ Myanmar, ông Okiyama Masahiko cho biết: "So với một năm trước (tại giải vô địch Đông Nam Á), đội bạn đã tiến bộ hơn. Họ đã chứng tỏ mình là một đối thủ rất khó chơi".

Dù U.17 nữ Việt Nam thắng trận nhưng vị HLV người Nhật Bản đánh giá họ cần phải nỗ lực hơn nữa. "Có lẽ hai trận đấu trước quá căng thẳng nên các cầu thủ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã đoàn kết, mạnh mẽ hô hào nhau để giành chiến thắng chung cuộc. Kết quả cuối cùng rất quan trọng", thuyền trưởng U.17 nữ Việt Nam bày tỏ.

HLV người Nhật Bản đặt mệnh lệnh tối thượng cho U.17 nữ Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Masahiko đánh giá cao nỗ lực của học trò, nhưng yêu cầu phải cố gắng hơn nữa

ẢNH: VFF

Nói thêm về những khó khăn mà các học trò gặp phải trong hiệp 2, HLV U17 nữ Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi đã ghi thêm 1 bàn thắng nhưng sau đó chưa tập trung, để U.17 nữ Myanmar có bàn gỡ. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết, phải đảm bảo sức khỏe và phong độ của các cầu thủ tốt nhất".

U.17 nữ Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi bước vào trận tứ kết, gặp đội xếp thứ 2 tại bảng B. Đối thủ của thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ được xác định sau các trận đấu còn lại của vòng bảng diễn ra vào chiều 8.5.

HLV người Nhật Bản đặt mệnh lệnh tối thượng cho U.17 nữ Việt Nam - Ảnh 2.

U.17 nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng A, xếp trên Thái Lan

ẢNH: VFF


