Lịch thi đấu V-League gay cấn hôm nay: Đà Nẵng vượt khó, dễ rớt hạng nếu thua Becamex TP.HCM

HLV Lê Đức Tuấn có giữ được lời hứa ?

CLB Đà Nẵng đang gặp khó khăn khi đứng cuối bảng xếp hạng với 13 điểm. Điều an ủi với đội bóng sông Hàn lúc này là CLB PVF-CAND xếp ngay trên họ cũng chỉ nhiều hơn đúng 1 điểm. Như vậy, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn có thể vượt lên đối thủ nếu thắng Becamex TP.HCM đồng thời PVF-CAND không thể thắng HAGL ở trận đấu lúc 17 giờ ngày 10.5.

CLB Đà Nẵng cần sớm tìm lại niềm vui Ảnh: Đông Nghi

Ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", HLV trưởng CLB Đà Nẵng Lê Đức Tuấn vẫn gieo niềm tin cho các học trò khi đưa ra lời hứa sẽ lèo lái giúp CLB trụ hạng thành công. Để thực hiện được lời hứa của mình, ông Tuấn cần giúp đội Đà Nẵng thắng trận đấu chiều nay, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên khó cứu vãn. Điểm cộng của họ là các cầu thủ đã chơi rất quyết tâm ở những vòng đấu vừa qua, tuy nhiên do thiếu may mắn và một phần sức cũng có hạn nên chưa có được kết quả như ý.

Nhiệm vụ buộc phải thắng Becamex TP.HCM một lần nữa được HLV Lê Đức Tuấn đưa ra cho các học trò của mình. Để làm được điều này, ông Lê Đức Tuấn dựa vào bộ đôi cầu thủ ngoại Milan Makaric và Joer Brandon Lopez Pissano, vốn ghi bàn rất đều đặn cho Đà Nẵng ở các trận gần đây. Ngoài ra, hàng phòng ngự của đội bóng sông Hàn cũng cần được gia cố, bởi họ bị xem là một trong những đội phòng ngự kém nhất V-League khi thua đến 12/21 trận đã đá. Nếu cứ theo kịch bản "công làm thủ phá" thì rất khó cho Đà Nẵng vươn lên để hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Về phía CLB Becamex TP.HCM, họ cũng chưa chắc chắn trụ hạng khi chỉ mới có 21 điểm, nên sẽ bung sức đá trận này để kiếm thêm điểm.

Cuộc chiến giành vị trí á quân vẫn rất quyết liệt

Trong khi chức vô địch gần như đã nằm trong tay CLB Công an Hà Nội thì cuộc chiến giành vị trí á quân giữa CLB Hà Nội và Thể Công Viettel vẫn rất quyết liệt. Hiện tại, CLB Hà Nội chỉ còn thua đối thủ 4 điểm nên sẽ nỗ lực để san bằng khoảng cách. Đội bóng của HLV Harry Kewell đang có phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp. Đỗ Hoàng Hên vẫn là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trong các trận đấu vừa qua của Hà Nội, khi anh chơi rất hay trong vai trò kiến tạo và ghi bàn. Bên cạnh đó, Xuân Tú, Hai Long, Hùng Dũng, Davis Fisher… cũng đang có phong độ tốt. Ở vòng đấu này, đội bóng thủ đô sẽ làm khách trên sân CLB Thanh Hóa lúc 18 giờ ngày 9.5. Đội bóng xứ Thanh có ưu thế sân nhà, nhưng thời điểm này họ khó đủ lực để cản CLB Hà Nội tìm kiếm chiến thắng thứ 5 liên tiếp.

Thời gian HLV Popov bị cấm chỉ đạo cũng là lúc Thể Công Viettel không có được kết quả như ý khi 2 trận gần đây họ hòa Đà Nẵng 3-3 rồi hòa Ninh Bình 1-1. Nếu không kịp đứng dậy để thắng CLB Hà Tĩnh ở trận đấu lúc 18 giờ ngày 10.5 thì ngôi nhì bảng của đội bóng khoác áo lính sẽ bị lung lay.

Trong khi đó, CLB Ninh Bình dù có phần hụt hơi, rơi xuống vị trí thứ 4 với 38 điểm, thua CLB Hà Nội 1 điểm và thua Thể Công Viettel 5 điểm, nhưng họ vẫn rất quyết tâm đua giành vị trí thứ 3. Tại vòng đấu 22, Ninh Bình có cơ hội thắng Hải Phòng ở trận đấu lúc 18 giờ ngày 9.5 khi đội bóng đất cảng vừa thay đổi vị trí thuyền trưởng (HLV Chu Đình Nghiêm được đưa lên làm giám đốc kỹ thuật, để HLV Đặng Văn Thành ngồi vào ghế nóng). Nếu Hoàng Đức và đồng đội chơi tốt thì Ninh Bình có thể giành trọn 3 điểm, bởi Hải Phòng chưa kịp ổn định sau sự thay đổi nhân sự ở cấp thượng tầng.

Các trận đấu còn lại ngày 10.5: CLB Công an TP.HCM gặp CLB SLNA (18 giờ); CLB Công an Hà Nội gặp CLB Nam Định (19 giờ 15).

Bảng xếp hạng trước vòng 22 Ảnh: VPF



