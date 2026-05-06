V-League quá khắc nghiệt với các HLV

Áp lực bủa vây

Ngay từ giai đoạn đầu mùa, làn sóng thay đổi đã diễn ra ở nhiều đội bóng. Từ CLB Ninh Bình, Thanh Hóa, SLNA cho đến Becamex TP.HCM hay Nam Định, danh sách HLV đến rồi đi liên tục được nối dài. Có người ra đi vì kết quả không đạt yêu cầu, có người không phù hợp với định hướng CLB, cũng có trường hợp đơn giản là không thể thích nghi với môi trường bóng đá VN. Điểm chung dễ nhận thấy là thời gian cầm quân của nhiều HLV, đặc biệt là HLV ngoại, ngày càng ngắn. Một vài trận thua, một giai đoạn phong độ đi xuống là đủ để chiếc ghế trở nên lung lay.

HLV Lê Huỳnh Đức, nhà cầm quân từng 2 lần vô địch V-League, cũng trải qua mùa giải không thành công khi dẫn dắt CLB Công an TP.HCM ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trường hợp của HLV Mauro Jeronimo là minh chứng rõ nét cho sự khắc nghiệt tại V-League. Sau quãng thời gian làm việc tương đối ổn định ở môi trường có nhiều cầu thủ trẻ như PVF-CAND, ông được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn ở một đội bóng giàu tham vọng và nhiều ngôi sao như Nam Định. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. Việc kiểm soát phòng thay đồ, dung hòa cá tính cầu thủ và áp lực thành tích đã khiến nhà cầm quân này không thể phát huy hết năng lực. Ông phải rời đi, và đội bóng quay lại với HLV Vũ Hồng Việt, người hiểu rõ nội tình hơn. Những HLV còn trẻ tuổi như Nguyễn Công Mạnh (CLB Hà Tĩnh), Thạch Bảo Khanh (PVF-CAND) hay gương mặt "mới toanh" với bóng đá VN như Choi Won-kwon (CLB Thanh Hóa), Gerard Albadalejo (CLB Ninh Bình) cũng không thể trụ lại đến hết mùa. Mới nhất, chiều qua (5.5), HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với CLB Công an TP.HCM.

Đ IỂM CHUNG VÀ NGOẠI LỆ

Những HLV trụ lại và làm tốt nhiệm vụ đều có điểm chung: giàu kinh nghiệm và thấu hiểu môi trường bóng đá VN. Nếu không tính HLV nội, HLV Alexandre Polking là cái tên nổi bật. Với nhiều năm làm việc tại Thái Lan và đối đầu cầu thủ VN nhiều lần, ông nắm rõ đặc điểm cầu thủ Đông Nam Á nói chung và VN nói riêng, cách vận hành giải đấu và những yếu tố ngoài chuyên môn. Khi dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, HLV Polking không chỉ xây dựng được lối chơi rõ ràng mà còn tạo sự ổn định. Tương tự là HLV Velizar Popov. Từng làm việc tại Myanmar, ông không xa lạ với bóng đá khu vực và biết cách thích nghi với điều kiện tại VN. Khả năng xây dựng hệ thống, truyền tải triết lý và giữ được sự ổn định giúp Popov trở thành một trong những HLV "sống khỏe" ở V-League, từ CLB Thanh Hóa cho đến Thể Công Viettel.

Dù vậy, mùa giải 2025 - 2026 cũng chứng kiến một ngoại lệ đáng chú ý: HLV Harry Kewell tại CLB Hà Nội. Không có kinh nghiệm tại VN hay Đông Nam Á, nhưng cựu danh thủ người Úc lại nhanh chóng tạo dấu ấn. CLB Hà Nội dưới thời HLV Kewell thi đấu khởi sắc, hiệu quả và giàu năng lượng hơn. Sự xuất hiện của HLV Kewell không chỉ là điểm sáng cá nhân, mà còn mở ra viễn cảnh hấp dẫn cho cuộc đua vô địch mùa tới.

Những biến động ở vị trí HLV cho thấy V-League là một "bài kiểm tra sinh tồn" thực sự. Với các HLV ngoại, bước vào giải đấu này mà không có nền tảng hiểu biết về bóng đá VN gần như đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào thế khó. Và chỉ những ai hiểu cuộc chơi hoặc thích nghi thật nhanh như HLV Kewell mới có thể đứng vững trong vòng xoáy khắc nghiệt ấy.