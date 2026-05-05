Phong độ đi xuống trong giai đoạn cuối mùa là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi. Trong 5 vòng gần nhất, CLB Công an TP.HCM để thua 4 trận, trong đó có những thất bại với cách biệt lớn trước Thanh Hóa, Hải Phòng và CLB Công an Hà Nội. Trận thua 0-2 trước Nam Định tiếp tục khiến đội bóng này kéo dài chuỗi kết quả không như kỳ vọng.

Dù đã sớm trụ hạng và vẫn đứng ở nửa trên bảng xếp hạng, việc không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch khiến ban lãnh đạo buộc phải đưa ra điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn.

CLB Công an TP.HCM chia tay HLV Lê Huỳnh Đức, V-League thêm biến động

Việc HLV Lê Huỳnh Đức rời ghế cũng nâng tổng số HLV chia tay CLB tại V-League mùa này lên con số 15, cho thấy áp lực rất lớn trên băng ghế huấn luyện.

Nhiều CLB thay “tướng”

Không chỉ CLB Công an TP.HCM, làn sóng thay HLV đang diễn ra ở nhiều đội bóng tại V-League 2025-2026. CLB Hải Phòng đã nói lời chia tay HLV Chu Đình Nghiêm sau quãng thời gian dài gắn bó. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Thanh Hóa, đội bóng đất Cảng từng có giai đoạn thi đấu ấn tượng, nổi bật là mùa 2022 khi cạnh tranh chức vô địch đến vòng cuối và giành ngôi á quân.

HLV Chu Đình Nghiêm rời ‘ghế nóng’ CLB Hải Phòng, chuẩn bị dẫn dắt CLB Ninh Bình?

Những mùa giải sau đó, dù không còn duy trì cuộc đua vô địch, CLB Hải Phòng vẫn giữ được vị thế ổn định ở nhóm trên bảng xếp hạng với lối chơi giàu năng lượng và bản sắc rõ ràng. Sau khi rời ghế HLV trưởng, ông Nghiêm trước mắt đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật, đồng thời được cho là sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình từ mùa giải tới, nếu hai bên hoàn tất thỏa thuận.

Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh cũng đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Nguyễn Công Mạnh. Dù giúp đội bóng gần như chắc chắn trụ hạng khi đang có 24 điểm, xếp thứ 9 và tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng, nhà cầm quân này vẫn phải rời ghế khi ban lãnh đạo hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Đáng chú ý, HLV Nguyễn Công Mạnh không phải là cái tên xa lạ với những biến động trên băng ghế huấn luyện, khi trước đó ông từng chia tay Becamex TP.HCM ở mùa giải trước. Sau khi kết thúc hợp tác, CLB Hà Tĩnh được cho là đang tìm kiếm một HLV ngoại hoặc cân nhắc phương án mời lại HLV Nguyễn Thành Công nhằm tạo sự ổn định lâu dài.