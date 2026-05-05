Rạng sáng 5.5, Manchester City hòa Everton 3-3 trong trận đấu kịch tính, dù Jérémy Doku ghi bàn gỡ ở phút 97. Kết quả này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola giữ lại 1 điểm, nhưng đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

Man City áp đảo hiệp 1 và mở tỷ số nhờ cú cứa lòng đẹp mắt của Doku. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Everton chơi bùng nổ và ghi liền 3 bàn do công của Thierno Barry (cú đúp) và Jake O’Brien, trong đó có sai lầm của hàng thủ đội khách.

Bị Everton cầm hòa, Manchester City dâng nửa chiếc cúp Ngoại hạng Anh cho Arsenal

Bị dẫn 1-3 đến phút 81, Man City vùng lên mạnh mẽ. Erling Haaland rút ngắn tỷ số ngay sau đó trước khi Doku hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm đẳng cấp ở phút bù giờ, ấn định kết quả hòa 3-3.

Dù tránh được thất bại, Man City vẫn gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Arsenal nắm quyền tự quyết và chỉ cần thêm 3 chiến thắng để lên ngôi sau 22 năm.