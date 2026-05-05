Bị Everton cầm hòa, Manchester City dâng nửa chiếc cúp Ngoại hạng Anh cho Arsenal
Bị Everton cầm hòa, Manchester City dâng nửa chiếc cúp Ngoại hạng Anh cho Arsenal

Quỳnh Phương
05/05/2026 06:59 GMT+7

Manchester City bị Everton cầm hòa 3-3 trong trận đấu kịch tính, dù Doku ghi bàn ở phút 97. Kết quả này khiến thầy trò Pep Guardiola thất thế trước Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Rạng sáng 5.5, Manchester City hòa Everton 3-3 trong trận đấu kịch tính, dù Jérémy Doku ghi bàn gỡ ở phút 97. Kết quả này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola giữ lại 1 điểm, nhưng đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

Man City áp đảo hiệp 1 và mở tỷ số nhờ cú cứa lòng đẹp mắt của Doku. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Everton chơi bùng nổ và ghi liền 3 bàn do công của Thierno Barry (cú đúp) và Jake O’Brien, trong đó có sai lầm của hàng thủ đội khách.

Bị dẫn 1-3 đến phút 81, Man City vùng lên mạnh mẽ. Erling Haaland rút ngắn tỷ số ngay sau đó trước khi Doku hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm đẳng cấp ở phút bù giờ, ấn định kết quả hòa 3-3.

Dù tránh được thất bại, Man City vẫn gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Arsenal nắm quyền tự quyết và chỉ cần thêm 3 chiến thắng để lên ngôi sau 22 năm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
