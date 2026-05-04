Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bốc thăm Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3
Video Thể thao

Bốc thăm Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/05/2026 22:26 GMT+7

AFC công bố lễ bốc thăm Asian Cup 2027 diễn ra rạng sáng 10.5 (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam góp mặt ở nhóm hạt giống số 3.

  • Cụ thể, nhóm 1 gồm: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan.
  • Nhóm 2 có: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria.
  • Nhóm 3 gồm: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, đội tuyển Việt Nam, Tajikistan.
  • Nhóm 4 có: Kyrgyzstan, Li Băng hoặc Yemen, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait và Singapore.

Theo quy định, đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được xếp sẵn vào bảng A với mã A1 và sẽ đá trận khai mạc ngày 7.1.2027 trên sân King Fahd Sports City (Riyadh), gặp đội mang mã A4.

Bốc thăm Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3

Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 tại Ả Rập Xê Út. Sau vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng knock-out, gồm vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết.

Dự kiến, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng HLV trưởng Kim Sang-sik sẽ tham dự buổi lễ bốc thăm.

Tin liên quan

Chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc quá mạnh, U.17 nữ Việt Nam thua đậm 0-3

Chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc quá mạnh, U.17 nữ Việt Nam thua đậm 0-3

U.17 nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U.17 nữ Trung Quốc, qua đó rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A và gặp bất lợi trước lượt trận cuối.

HLV Cristiano Roland: Từ bài học cũ đến mục tiêu World Cup của U.17 Việt Nam

Vòng 17 giải hạng nhất: Bắc Ninh ngược dòng, nóng chờ đại chiến đỉnh bảng

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027 hạt giống số 3 bốc thăm asian cup HLV Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận