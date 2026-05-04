Cụ thể, nhóm 1 gồm: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan.

Nhóm 2 có: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria.

Nhóm 3 gồm: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, đội tuyển Việt Nam, Tajikistan.

Nhóm 4 có: Kyrgyzstan, Li Băng hoặc Yemen, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait và Singapore.

Theo quy định, đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được xếp sẵn vào bảng A với mã A1 và sẽ đá trận khai mạc ngày 7.1.2027 trên sân King Fahd Sports City (Riyadh), gặp đội mang mã A4.

Bốc thăm Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3

Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 tại Ả Rập Xê Út. Sau vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng knock-out, gồm vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết.

Dự kiến, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng HLV trưởng Kim Sang-sik sẽ tham dự buổi lễ bốc thăm.