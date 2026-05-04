AFC thông báo đặc biệt về lễ bốc thăm Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nhóm hạt giống số 3

Lịch sử và di sản tại lễ bốc thăm Asian Cup 2027

AFC đã giới thiệu về lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra "trong một khung cảnh kết hợp giữa sự tráng lệ của lịch sử Ả Rập Xê Út, với quy mô của một sự kiện thể thao toàn cầu lớn".

"Lễ bốc thăm VCK Asian Cup danh giá sẽ diễn ra tại Cung điện Salwa tráng lệ, một địa danh lịch sử từng là nơi đặt trụ sở chính quyền của Nhà nước Ả Rập Xê Út đầu tiên trong bốn thập kỷ", AFC cho biết thêm.

VCK Asian Cup 2027 đã xác định 23/24 đội tuyển tham dự, chỉ còn suất cuối của đội Li Băng hay Yemen Ảnh: chụp màn hình the-AFC.com

Nước chủ nhà Asian Cup 2027, Ả Rập Xê Út, chào mừng đội tuyển Việt Nam gia nhập danh sách các đội có mặt ở vòng chung kết Ảnh: chụp màn hình the-AFC.com

"Tọa lạc tại quận At-Turaif - được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2010 - ở Diriyah, cung điện Salwa được xây dựng vào năm 1766 bởi Imam Abdulaziz bin Muhammad, vị Imam thứ hai của Nhà nước Ả Rập Xê Út đầu tiên, để làm trung tâm chính trị và hành chính của quốc gia.

Trải rộng trên diện tích hơn 10.000 mét vuông, cung điện Salwa vẫn là công trình kiến trúc lớn nhất còn tồn tại trong thành phố và chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà nước Ả Rập Xê Út đầu tiên", AFC chia sẻ về lịch sử lâu đời và di sản của địa điểm tổ chức lễ bốc thăm Asian Cup 2027.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 dự kiến bắt đầu vào lúc 21 giờ ngày 9.5 (giờ địa phương), khoảng 1 giờ ngày 10.5 (giờ Việt Nam). Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của AFC Asian Cup và trang TikTok của AFC, vì vậy hãy nhớ theo dõi!, AFC chia sẻ thêm.

HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 Ảnh: Minh Tú

VCK Asian Cup 2027 có tổng cộng 24 đội tham dự, hiện đã xác định 23 đội tuyển, chỉ còn 1 suất chờ định đoạt giữa hai đội tuyển Li Băng hoặc Yemen vào ngày 4.6 tới.

Hiện các đội vào VCK đã được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 6 đội, theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất tính đến ngày 1.4. Sau đó, các đội sẽ được bốc thăm vào 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, từ bảng A đến bảng F, AFC xác nhận.

4 nhóm hạt giống cụ thể như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan.

Nhóm 2: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria.

Nhóm 3: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Việt Nam, Tajikistan.

Nhóm 4: Kyrgyzstan, Li Băng hoặc Yemen, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait và Singapore.

AFC cũng công bố tiêu chí bốc thăm, trong đó đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được cố định ở bảng A và có mã số A1, sẽ thi đấu trận khai mạc vào ngày 7.1.2027 trên sân King Fahd Sports City ở Riyadh, với đối thủ có mã số A4 chờ bốc thăm.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra ở Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2 đầu năm tới, là lần cuối giải đấu diễn ra theo chu kỳ năm lẻ. Ở vòng bảng, hai đội xếp nhất, nhì bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out, thi đấu vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch.

Dự kiến, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông HLV Kim Sang-sik có thể sẽ tham dự lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027.