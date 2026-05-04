AFC viết cực hay về U.17 Việt Nam, kỳ vọng tạo sự bùng nổ tuyệt vời tại giải châu Á

U.17 Việt Nam nằm trong tốp hàng công và thủ tốt nhất U.17 châu Á

Theo the-AFC.com, U.17 Việt Nam đã ghi được 30 bàn thắng trong khi hàng phòng ngự chưa để lọt lưới bàn nào trong suốt chiến dịch ở vòng loại. Đội quân của HLV Cristiano Roland cùng với U.17 Trung Quốc (ghi hơn 40 bàn và cũng không để thủng lưới bàn nào), sẽ là hai đội bóng đáng xem nhất ở vòng chung kết (VCK) giải U.17 châu Á sắp khai diễn ở Ả Rập Xê Út.

AFC đánh giá U.17 Việt Nam sẽ duy trì phong độ cực tốt của mình từ vòng loại đến VCK U.17 châu Á sắp khai diễn Ảnh: VFF

"U.17 Việt Nam và U.17 Trung Quốc (nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Indonesia và Qatar), đều hướng đến việc duy trì phong độ cực tốt của mình ở vòng loại đến VCK. Họ đều hứa hẹn sẽ tạo nên những đột phá mới cho thành tích của mình tại giải U.17 châu Á", the-AFC.com nhấn mạnh thêm.

Tại VCK giải U.17 châu Á, U.17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Đội bóng trẻ Việt Nam ra quân với trận gặp Yemen, á quân năm 2002, vào lúc 0 giờ ngày 7.5. U.17 Việt Nam đã có lần thứ 10 tham dự U.17 châu Á và vị trí tốt nhất là hạng tư năm 2000.

Trước khi tham dự U.17 châu Á, U.17 Việt Nam đã chạy đà hoàn hảo với chức vô địch U.17 Đông Nam Á sau trận thắng đội Malaysia với tỷ số 3-0 ở chung kết, và tiếp tục tạo nên thành tích bất bại tại giải đấu (4 thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn, chỉ để lọt lưới 1 bàn).

Qua đó, đã tô đậm thêm thành tích và đà tiến đầy vững chắc của mình đến giải châu lục, với mục tiêu lớn vượt qua vòng bảng để giành vé dự World Cup U.17 tại Qatar vào tháng 11 năm nay, theo the-AFC.com.

Sau thành công tại vòng loại, vô địch U.17 Đông Nam Á, U.17 Việt Nam sẵn sàng tỏa sáng ở U.17 châu Á Ảnh: VFF

Trong khi đó, the-AFC.com cũng nêu bật những thông tin và số liệu đã và sẽ định hình nên giải U.17 châu Á trong lịch sử từ trước đến nay. Bao gồm, đánh giá rất cao đội U.17 Nhật Bản hiện là nhà vô địch nhiều nhất (4 chức vô địch). Trong khi Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Oman, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan mỗi nước đã hai lần nâng cao chiếc cúp vô địch U.17 châu Á.

Ả Rập Xê Út, đội chủ nhà VCK U.17 châu Á 2026, là đội đang chờ đợi lâu nhất cho hành trình tìm lại ngôi vô địch của mình, khi lần đăng quang gần nhất đã từ năm 1988. Năm ngoái, U.17 Ả Rập Xê Út chỉ giành ngôi á quân sau khi thua U.17 Uzbekistan tỷ số 0-2 trong trận chung kết.

Tương tự, các đội Qatar (vô địch gần nhất từ năm 1990), Thái Lan (1998), Hàn Quốc (2002) và Trung Quốc (2004), cũng đang hướng tới mục tiêu chấm dứt sự chờ đợi để tìm lại ngôi vô địch tại giải đấu năm nay, the-AFC.com cho biết thêm.

Trong lịch sử U.17 châu Á, chỉ có U.17 Nhật Bản hai lần liên tiếp vô địch các năm 2018 và 2023, giải đấu năm 2020 bị hủy do đại dịch. Còn U.17 Qatar là đội không thực sự may mắn, khi vào chung kết đến 6 lần, nhiều hơn cả Nhật Bản, nhưng chỉ có 1 lần đăng quang năm 1990, cũng theo the-AFC.com thống kê.

"Sức hút của chiếc vé dự World Cup U.17 tại Qatar vào tháng 11 năm nay là cực kỳ lớn, vì vậy các cuộc cạnh tranh ở 4 bảng đấu tại giải U.17 châu Á sắp tới sẽ cực kỳ hấp dẫn và quyết liệt. Việc giành vé vào tứ kết sẽ đồng nghĩa với tấm vé tham dự World Cup U.17, hứa hẹn những trận đấu đỉnh cao ngay từ tiếng còi khai cuộc", the-AFC.com kết luận.