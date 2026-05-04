Ronaldo cảnh báo nóng sau cú sốc khó chấp nhận ở Saudi Pro League

Ronaldo lo sợ mất chức vô địch trong tầm tay

Al Nassr của Ronaldo đã duy trì thành tích toàn thắng đến 20 trận liên tiếp trên mọi mặt trận, nhưng ngay thời điểm quyết định của mùa giải, chuỗi trận thăng hoa này bất ngờ chấm dứt. Trận thua của Al Nassr trước Al Qadsiah, đội đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, khiến cuộc đua vô địch trở nên nóng trở lại.

Ronaldo thi đấu đầy cố gắng, nhưng anh không thể thúc đẩy được các đồng đội vượt qua cú sốc Ảnh: Reuters

"Một nhiệm vụ. Chúng ta tiếp tục làm việc. đoàn kết cùng nhau!", Ronaldo nhấn mạnh trong thông điệp đăng trên mạng xã hội sau trận Al Nassr thua đau Al Qadsiah. Trận này, Ronaldo thi đấu đầy cố gắng, anh là người luôn cảnh tỉnh các đồng đội của mình phải tìm lại nhịp độ thi đấu quen thuộc khi nhiều lần để đối thủ lấn lướt.

Đáng tiếc, những phản ứng của Al Nassr chỉ là pha sút dội xà của Ronaldo và bàn cân bằng tỷ số của Joao Felix phút 39. Trong khi đội chủ nhà áp đảo ghi 3 bàn do công của Al Shamat phút 24, Al Juwayr phút 55 và Quinones phút 78 để giành trận thắng ngoạn mục, và gây khó cho Ronaldo cùng Al Nassr trong cuộc đua vô địch.

Sau trận thua, Al Nassr vẫn dẫn đầu Saudi Pro League với 5 điểm nhiều hơn, nhưng đội nhì bảng Al Hilal còn một trận chưa đấu. Trận sắp tới, hai đội gặp nhau lúc 1 giờ ngày 13.5 sẽ quyết định ngôi đầu và cơ hội vô địch.

Trước trận đấu này, Al Hilal sẽ thi đấu trận đấu bù với Al Khaleej lúc 1 giờ ngày 6.5, nếu thắng họ sẽ rút ngắn khoảng cách với Al Nassr chỉ còn 2 điểm ngay trước trận quyết đấu.

Trong trận đại chiến quyết định ngôi vô địch Saudi Pro League, Al Nassr có lợi thế đấu trên sân nhà của mình trước Al Hilal. Cùng 2 trận còn lại chỉ gặp các đối thủ dưới cơ như Al Shabab và Damac Club. Trong khi Al Hilal với 4 trận còn lại trong tay, nếu họ toàn thắng sẽ đoạt chức vô địch ngay trên tay của Ronaldo và Al Nassr.

Ronaldo và Al Nassr vẫn còn một cơ hội khác để có chức vô địch ở mùa này, đó là trận chung kết AFC Champions League Two gặp Gamba Osaka lúc 0 giờ 45 ngày 17.5.