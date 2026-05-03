M.U thắng nghẹt thở Liverpool ở trận đấu hay kinh khủng, chính thức có vé dự Champions League

Văn Trình
03/05/2026 23:31 GMT+7

Trận thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, diễn ra vào tối 3.5 đã giúp M.U chính thức đủ điều kiện tham dự Champions League mùa giải sau.

Màn so tài giữa M.U và Liverpool trên sân Old Trafford là trận cầu tâm điểm của vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Ngoài sức hút của hai đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Anh, trận đấu này cũng được xem là trận cầu “6 điểm”, quyết định vị trí thứ 3 mùa giải cũng như các vé dự Champions League mùa sau.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, M.U ra sân đội hình gần như mạnh nhất. So với trận thắng Brentford cách đây 1 tuần, HLV Carrick không có sự thay đổi nào. Trong khi đó, Liverpool có nhiều xáo trộn, khi các ngôi sao như Isak, Salah đều không thể ra sân vì chấn thương.

M.U (giữa) và Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 3

Liverpool thi đấu quyết tâm, nhưng M.U cũng đầy bản lĩnh

Việc được thi đấu trên nhà cùng tâm lý thoải mái trở thành điểm tựa rất lớn cho M.U ở trận đấu này. Trong hiệp 1, M.U chơi đầy tự tin, áp đảo mọi thông số ở mặt trận tấn công so với đối thủ Liverpool. “Quỷ đỏ” kiểm soát bóng gần 60%, có đến 8 cú sút - gấp đôi những gì Liverpool làm được. Đồng thời, khả năng tận dụng cơ hội của M.U ở hiệp đấu này cũng rất tốt khi họ có 2 lần ghi bàn vào lưới Liverpool. Ngay ở phút thứ 6, Matheus Cunha tung 2 cú sút liên tiếp, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 14, Benjamin Šeško ghi bàn có phần may mắn, giúp M.U dẫn trước 2-0.

Ở chiều ngược lại, Liverpool bế tắc trong việc tiếp cận khung thành M.U. Các miếng đánh trung lộ của “The Kop” tỏ ra không hiệu quả, dễ dàng bị hàng thủ M.U hóa giải. Các học trò của HLV Arne Slot dù rất cố gắng nhưng chỉ có 1 lần sút trúng đích và bị thủ thành Senne Lammens của M.U ôm gọn. 

Nhưng sau hiệp 1 thăng hoa, M.U bất ngờ mắc nhiều sai sót ở đầu hiệp 2. Phút 47, Amad Diallo để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện để Dominik Szoboszlai giúp Liverpool rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 56, thủ thành Senne Lammens lại mắc sai lầm, giúp Liverpool gỡ hòa 2-2. Người ghi bàn cho Liverpool ở tình huống này là Cody Gakpo.

M.U (áo đỏ) ghi 2 bàn trong hiệp 1, còn Liverpool cũng tận dụng sai lầm của đội chủ nhà, gỡ hòa ở đầu hiệp 2

Sau bàn gỡ hòa của Liverpool, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ rất cao. M.U cùng Liverpool liên tục tấn công, khiến khung thành đôi bên nhiều lần chao đảo. Phút 77, Kobbie Mainoo bất ngờ băng lên từ tuyến hai, tung cú đá chìm trái phá giúp M.U ấn định thắng lợi 3-2.

Đánh bại Liverpool ở trận đấu quan trọng, M.U xây chắc vị trí thứ 3 với 64 điểm sau 35 trận. Đồng thời, thắng lợi này cũng giúp M.U nới rộng cách biệt với đội xếp thứ 6 là Bournemouth lên thành 12 điểm, qua đó chính thức trở lại sân chơi Champions League sau 2 mùa vắng bóng. Phía đối diện, Liverpool có 58 điểm, xếp thứ 4. Dù vậy, “Lữ đoàn đỏ” hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí thứ 5 sau vòng đấu này khi đội xếp sau là Aston Villa (58 điểm) chưa thi đấu.

