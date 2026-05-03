Messi ghi bàn và kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami vẫn phải nhận cú sốc lớn

Messi đầy hưng phấn trước World Cup, nhưng…

Một mình Messi rõ ràng là không thể gánh mãi một Inter Miami luôn phập phù ở hàng thủ. Anh thi đấu cực hay trong hiệp 1, ghi một bàn thắng và góp 1 kiến tạo, giúp đội nhà sớm dẫn trước Orlando City đến 3-0. Nhưng rồi hàng thủ đã biếu cho đối thủ các cơ hội để ngược dòng thắng lại tỷ số 4-3.

Inter Miami những tưởng giải hạn cơn khát chiến thắng trên sân nhà sau 3 trận toàn hòa trước đó, bằng trận thắng trước đối thủ kình địch cùng thành phố Orlando City, nhưng chung cuộc họ lại nhận kết cục thua trận đầu tiên ngay tại sân nhà Nu.

Messi đầy hưng phấn ghi một bàn thắng và góp 1 kiến tạo, nhưng chung cuộc Inter Miami vẫn phải nhận cú sốc lớn

Messi đã đạt cột mốc ghi 906 bàn thắng trong sự nghiệp và hiện có 408 pha kiến tạo, một kỷ lục mới. Các khán giả trên sân Nu đã chứng kiến một Messi đầy ma thuật và cực kỳ hưng phấn, ít nhất là trong hiệp 1.

Danh thủ người Argentina đang cho thấy một phong độ cực kỳ ấn tượng ngay trước thềm World Cup, khi anh đóng góp vào mọi cơ hội và các bàn thắng của Inter Miami. Trong đó, gồm bàn mở tỷ số của Ian Fray ghi phút thứ 4, pha kiến tạo cho Telasco Segovia nâng tỷ số lên 2-0 phút 25 và tự mình phối hợp cùng Suarez, trước khi tung cú sút hoàn hảo từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Miami phút 33.

Cuối hiệp 1, Orlando City rút ngắn tỷ số còn 1-3 do công Martin Ojeda ghi. Nhưng Inter Miami sẽ có rất nhiều lý do để tiếc nuối khi không thể kết liễu đối thủ của mình ngay trong hiệp 1 với nhiều cơ hội khác không thể ghi bàn. Trong đó, đáng kể nhất là thủ môn của Orlando City, Maxime Crepeau đã chơi quá xuất sắc khi có đến 5 pha cứu thua, trong đó có cả pha sút phạt hoàn hảo của Messi, giúp đội nhà tránh khỏi kết quả thua đậm hơn tỷ số 1-3.

Một mình Messi rõ ràng là không thể gánh mãi một Inter Miami luôn phập phù ở hàng thủ

Trong hiệp 2, Inter Miami tiếp tục áp đảo kình địch cùng thành phố của mình, nhưng một lần nữa hàng thủ mắc nhiều sai sót lại lộ ra khiến họ phải trả giá đắt dù đang dẫn trước tỷ số có lợi. Các cầu thủ Orlando City thi đấu kém cỏi bao nhiêu trong hiệp 1, thì hiệp 2 họ lại liên tục khai thác được sự hớ hênh ở hàng thủ Inter Miami để trừng phạt.

Tiền đạo Ojeda ghi bàn níu kéo hy vọng cho Orlando City ở cuối hiệp 1 tiếp tục là mối đe dọa cho hàng thủ Inter Miami, khi anh tận dụng 2 cơ hội để ghi bàn và lập hat-trick ở các phút 68 và 79 từ chấm 11 m. Qua đó, gây sốc cân bằng tỷ số 3-3.

Trong những phút bù giờ, khi các cầu thủ Inter Miami dâng lên quá cao để tìm bàn thắng, Orlando City một lần nữa trừng phạt họ. Lần này cầu thủ Tyrese Spicer tận dụng cơ hội ghi bàn phút 90+3 ấn định tỷ số thắng 4-3 cho Orlando City.

Messi bực mình với các đồng đội đã tranh cãi với trọng tài và phải nhận thẻ vàng, khép lại trận đấu kỳ lạ của Inter Miami. Trận thua này khiến họ vẫn xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng khu vực miền đông giải MLS với 19 điểm sau 11 trận đấu.

Inter Miami sẽ có bổ sung tiền vệ kỳ cựu Casemiro vào mùa hè năm nay, ngay sau World Cup, khi đó mới có thể giúp họ ổn định lại hàng thủ đầy sơ hở của mình.