Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi ghi bàn và kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami vẫn phải nhận cú sốc lớn

Giang Lao
Giang Lao
03/05/2026 08:45 GMT+7

Sáng 3.5, Messi góp công vào mọi bàn thắng của Inter Miami giúp dẫn trước kình địch Orlando City với tỷ số 3-0 chỉ sau hơn 30 phút thi đấu, nhưng hàng thủ đã báo hại họ khi để đối thủ ngược dòng thắng lại tỷ số 4-3.

Messi đầy hưng phấn trước World Cup, nhưng…

Một mình Messi rõ ràng là không thể gánh mãi một Inter Miami luôn phập phù ở hàng thủ. Anh thi đấu cực hay trong hiệp 1, ghi một bàn thắng và góp 1 kiến tạo, giúp đội nhà sớm dẫn trước Orlando City đến 3-0. Nhưng rồi hàng thủ đã biếu cho đối thủ các cơ hội để ngược dòng thắng lại tỷ số 4-3. 

Inter Miami những tưởng giải hạn cơn khát chiến thắng trên sân nhà sau 3 trận toàn hòa trước đó, bằng trận thắng trước đối thủ kình địch cùng thành phố Orlando City, nhưng chung cuộc họ lại nhận kết cục thua trận đầu tiên ngay tại sân nhà Nu.

Messi ghi bàn và kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami vẫn phải nhận cú sốc lớn- Ảnh 1.

Messi đầy hưng phấn ghi một bàn thắng và góp 1 kiến tạo, nhưng chung cuộc Inter Miami vẫn phải nhận cú sốc lớn

Ảnh: Reuters

Messi đã đạt cột mốc ghi 906 bàn thắng trong sự nghiệp và hiện có 408 pha kiến tạo, một kỷ lục mới. Các khán giả trên sân Nu đã chứng kiến một Messi đầy ma thuật và cực kỳ hưng phấn, ít nhất là trong hiệp 1.

Danh thủ người Argentina đang cho thấy một phong độ cực kỳ ấn tượng ngay trước thềm World Cup, khi anh đóng góp vào mọi cơ hội và các bàn thắng của Inter Miami. Trong đó, gồm bàn mở tỷ số của Ian Fray ghi phút thứ 4, pha kiến tạo cho Telasco Segovia nâng tỷ số lên 2-0 phút 25 và tự mình phối hợp cùng Suarez, trước khi tung cú sút hoàn hảo từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Miami phút 33.

Những kỷ lục World Cup chờ Messi xô đổ

Cuối hiệp 1, Orlando City rút ngắn tỷ số còn 1-3 do công Martin Ojeda ghi. Nhưng Inter Miami sẽ có rất nhiều lý do để tiếc nuối khi không thể kết liễu đối thủ của mình ngay trong hiệp 1 với nhiều cơ hội khác không thể ghi bàn. Trong đó, đáng kể nhất là thủ môn của Orlando City, Maxime Crepeau đã chơi quá xuất sắc khi có đến 5 pha cứu thua, trong đó có cả pha sút phạt hoàn hảo của Messi, giúp đội nhà tránh khỏi kết quả thua đậm hơn tỷ số 1-3.

Messi ghi bàn và kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami vẫn phải nhận cú sốc lớn- Ảnh 2.

Một mình Messi rõ ràng là không thể gánh mãi một Inter Miami luôn phập phù ở hàng thủ

Ảnh: Reuters

Trong hiệp 2, Inter Miami tiếp tục áp đảo kình địch cùng thành phố của mình, nhưng một lần nữa hàng thủ mắc nhiều sai sót lại lộ ra khiến họ phải trả giá đắt dù đang dẫn trước tỷ số có lợi. Các cầu thủ Orlando City thi đấu kém cỏi bao nhiêu trong hiệp 1, thì hiệp 2 họ lại liên tục khai thác được sự hớ hênh ở hàng thủ Inter Miami để trừng phạt.

Tiền đạo Ojeda ghi bàn níu kéo hy vọng cho Orlando City ở cuối hiệp 1 tiếp tục là mối đe dọa cho hàng thủ Inter Miami, khi anh tận dụng 2 cơ hội để ghi bàn và lập hat-trick ở các phút 68 và 79 từ chấm 11 m. Qua đó, gây sốc cân bằng tỷ số 3-3. 

Trong những phút bù giờ, khi các cầu thủ Inter Miami dâng lên quá cao để tìm bàn thắng, Orlando City một lần nữa trừng phạt họ. Lần này cầu thủ Tyrese Spicer tận dụng cơ hội ghi bàn phút 90+3 ấn định tỷ số thắng 4-3 cho Orlando City.

Messi bực mình với các đồng đội đã tranh cãi với trọng tài và phải nhận thẻ vàng, khép lại trận đấu kỳ lạ của Inter Miami. Trận thua này khiến họ vẫn xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng khu vực miền đông giải MLS với 19 điểm sau 11 trận đấu. 

Inter Miami sẽ có bổ sung tiền vệ kỳ cựu Casemiro vào mùa hè năm nay, ngay sau World Cup, khi đó mới có thể giúp họ ổn định lại hàng thủ đầy sơ hở của mình.

Tin liên quan

FIFA đầu tư mạnh chưa từng có, bóng đá Việt Nam hưởng lợi lớn: Được chia ít nhất 5 triệu USD

FIFA đầu tư mạnh chưa từng có, bóng đá Việt Nam hưởng lợi lớn: Được chia ít nhất 5 triệu USD

Ngày 1.5, Đại hội FIFA lần thứ 76 đã thông qua báo cáo thường niên FIFA 2025, bao gồm ngân sách chu kỳ 2027 - 2030, dự kiến doanh thu kỷ lục 14 tỉ USD. Qua đó, sẽ tái đầu tư cực lớn vào bóng đá, trong đó có Việt Nam.

U.17 Thái Lan đến Tây Á cực sớm, chạy đua quyết liệt cùng U.17 Việt Nam: Muốn đoạt vé World Cup

AFC bất ngờ nhắc tên Son Heung-min nổi lên từ U.17 châu Á, kỳ vọng tài năng trẻ U.17 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Messi Inter Miami MLS Orlando City SUAREZ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận