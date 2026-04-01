Messi ghi bàn và kiến tạo, đội tuyển Argentina lại chạy đà như mơ trước World Cup

Lời chào tạm biệt ngọt ngào của Messi

Sân La Bombonera ở Buenos Aires một lần nữa chật kín khán giả, họ đến để chứng kiến những bước chạy có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của Messi trên đất Argentina. Vì sau đó, anh và đồng đội sẽ hướng đến World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada, nơi sẽ là giải đấu lớn danh thủ này dự kiến góp mặt, khoác áo đội tuyển trong những trận cuối cùng trước khi giải nghệ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Messi đã thực sự rất xúc động, anh gần như muốn bật khóc trước trận đấu ở lần thi đấu chính thức cuối cùng trên sân nhà ở Argentina Ảnh: Reuters

Trước trận đấu, các hình ảnh cho thấy Messi đã thực sự rất xúc động, anh gần như muốn bật khóc, nhưng đã kìm nén những giọt nước mắt.

"Điều này thực sự khiến người ta đau lòng, những người hâm mộ Argentina không thể tin rằng, họ đang chứng kiến những bước chạy cuối cùng của Messi trên sân nhà. Anh đã sắp chia tay đội tuyển, thời gian không thể dừng lại", kênh TyC Sports chia sẻ đầy cảm xúc.

Trên sân, Messi đã có màn trình diễn mãn nhãn để đáp lại sự ủng hộ của các CĐV nhà. Anh đóng góp vào pha kiến tạo cho Julian Alvarez ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 4. Sau đó, phút 43, chính Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ đường chuyền của Mac Allister. Đây là bàn thắng thứ 116 của Messi cho đội tuyển Argentina và thứ 902 trong sự nghiệp.

Anh còn có thể gia tăng kỷ lục bàn thắng này, nhưng đã nhường quả sút phạt đền ở phút 50 lại cho Otamendi thực hiện, cầu thủ cũng có trận đấu cuối cùng trên sân nhà, dự World Cup 2026 và sẽ giải nghệ sau giải đấu. Trên chấm 11 m, Otamendi dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số 3-0.

Messi đã dẫn dắt các đàn em trẻ tuổi chạy đà như mơ trước World Cup Ảnh: Reuters

Ở cuối trận, bàn đá phản của cầu thủ Chanda phút 68, và cầu thủ trẻ Barco lập công ở phút 90+4, đã khép lại trận thắng mỹ mãn cho đội tuyển Argentina với tỷ số 5-0 trước Zambia. Qua đó, lấy lại niềm tin cho cuộc chạy đà trước World Cup, sau màn trình diễn nhạt nhòa ở trận thắng đội tuyển Mauritania tỷ số 2-1 ngày 28.3 nhận nhiều chỉ trích.

Với Messi, theo HLV Scaloni: "Tôi vẫn luôn hy vọng và mong chờ Messi đến và tận hưởng kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu bất cứ sức ép nào.

Sau trận đấu hôm nay, chúng tôi phải chuẩn bị, bởi vì những gì sắp tới sẽ rất khó khăn. Chúng ta đã được chứng kiến lối chơi bóng đá tuyệt vời, và hy vọng toàn đội có thể tiếp tục thể hiện điều đó tại World Cup. Điều tôi hài lòng nhất, là những gì sai sót ở trận đấu trước đó đã không lặp lại".

Trong khi đó, Messi sẽ sớm trở lại tập luyện ở CLB Inter Miami chuẩn bị trận đầu tiên trên sân nhà mới sắp khánh thành vào ngày 5.4 (giờ Việt Nam), trong trận tiếp đón đối thủ Austin FC tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Hành trình sắp tới của Messi, từ đây cho đến tháng năm, cũng sẽ quyết định cho mọi kế hoạch tham dự World Cup 2026 của anh thành sự thật.