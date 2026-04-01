Đội tuyển Ý gục ngã, cú đánh đau vào niềm kiêu hãnh Azzurri: HLV Gennaro Gattuso thốt lời cay đắng!

Cú đánh vào niềm kiêu hãnh của đội tuyển Ý

Thêm một mùa hè buồn nữa lại phủ bóng lên bóng đá Ý. Trên sân đấu trung lập, nơi lẽ ra phải là cánh cửa mở ra giấc mơ World Cup 2026, đội tuyển Ý lại gục ngã theo cách đau đớn nhất: thất bại 1-4 trên chấm luân lưu trước Bosnia & Herzegovina, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút nghẹt thở ở trận chung kết play-off khu vực châu Âu. Đó không chỉ là một trận thua. Đó là cú đánh thứ ba liên tiếp vào niềm kiêu hãnh của một nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới.

Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc loạt sút định mệnh, nhiều cầu thủ Ý đổ gục xuống sân. Những đôi mắt đỏ hoe, những cái ôm siết trong tuyệt vọng, tất cả tạo nên một bức tranh đau buồn - quen thuộc đến mức ám ảnh với người hâm mộ Azzurri trong gần một thập kỷ qua.

Nước mắt của các cầu thủ Ý

Từ cú sốc vắng mặt tại World Cup 2018, rồi nỗi đau lặp lại năm 2022, và giờ là 2026 - bóng đá Ý dường như mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của kỳ vọng và thất vọng. Một thế hệ cầu thủ mới được kỳ vọng sẽ tái sinh niềm tự hào, nhưng rốt cuộc lại nối dài chuỗi ngày đen tối.

Bản lĩnh có, nhưng vận mệnh quay lưng

Càng cay đắng hơn khi Ý không hề chơi tệ. Họ nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng bóng đá đôi khi nghiệt ngã đến lạnh lùng. Trên chấm 11m, nơi bản lĩnh và tâm lý quyết định tất cả, các cầu thủ Ý lại gục ngã. Những cú sút thiếu chính xác, những bước chạy nặng nề như mang theo cả sức nặng lịch sử - tất cả khiến họ bất lực nhìn đối thủ ăn mừng.

HLV đội tuyển Ý Gennaro Gattuso đau đớn với thất bại này

Sau trận đấu, HLV Gennaro Gattuso không giấu nổi nghẹn ngào cay đắng:“Chúng tôi không đáng phải chịu kết quả này. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần chiến đấu, chúng tôi đã chơi với 10 người kể từ phút thứ 40. Chúng tôi rất buồn, nhưng đây là bóng đá. Tôi tự hào về đội của mình. Chúng tôi rất đau lòng". Đó là lời chia sẻ mang đậm chất Ý, kiêu hãnh nhưng đầy tổn thương. Gattuso, biểu tượng của tinh thần chiến binh, hiểu hơn ai hết cảm giác thất bại này. Nhưng ngay cả sự máu lửa của ông cũng không thể giúp đội bóng vượt qua ranh giới mong manh giữa vinh quang và bi kịch.

Khi quá khứ trở thành áp lực

Đội tuyển Bosnia and Herzegovina quật ngã ông lớn Ý để giành vé đi World Cup

Với một đội tuyển từng đứng trên đỉnh thế giới, mỗi lần thất bại không chỉ là một trận thua, mà là sự sụp đổ của kỳ vọng. Tấm áo thiên thanh giờ đây dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những cái tên trẻ mang trong mình khát khao khẳng định, nhưng cũng phải gánh trên vai lịch sử hào hùng. Và khi áp lực vượt quá giới hạn, đôi chân trở nên run rẩy - đặc biệt ở loạt sút luân lưu, nơi không có chỗ cho sai lầm.

Ba kỳ World Cup liên tiếp vắng bóng - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử hiện đại của bóng đá Ý - buộc Liên đoàn bóng đá nước này phải nhìn lại toàn diện. Từ hệ thống đào tạo trẻ, cách vận hành giải quốc nội, đến triết lý bóng đá - tất cả đều cần một cuộc cải tổ sâu rộng. Nhưng trên hết, điều mà Ý đang thiếu có lẽ không chỉ là chiến thuật hay con người. Đó là niềm tin - thứ từng là DNA của họ trong những thời khắc khó khăn nhất.

Thất bại trước Bosnia & Herzegovina không chỉ khép lại giấc mơ World Cup 2026, mà còn mở ra hàng loạt câu hỏi về tương lai của bóng đá Ý. Bao giờ họ mới tìm lại ánh hào quang xưa? Bao giờ Azzurri mới thôi gục ngã ở ngưỡng cửa thiên đường? Bóng đá Ý chìm trong nỗi buồn. Và ở đâu đó, những ký ức về các đêm hè huy hoàng năm xưa lại càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.