Nhật Bản trở thành đội bóng châu Á đầu tiên đánh bại đội tuyển Anh

Đội tuyển Nhật Bản chinh phục giấc mơ vô địch World Cup

Theo HLV Moriyasu: "Chiến thắng trước đội tuyển Anh, sẽ thúc đẩy hành trình chinh phục giấc mơ vô địch World Cup của đội tuyển Nhật Bản".

Đội tuyển Nhật Bản đã sẵn sàng chinh phục giấc mơ vô địch World Cup, sau khi đánh bại đội tuyển Anh thuyết phục trên sân Wembley Ảnh: Reuters

Các "Samurai Blue" (biệt danh đội tuyển Nhật Bản) đã nối dài thành tích toàn thắng của mình trong 5 trận gần đây, sau chiến thắng trước đội tuyển Anh, bao gồm các chiến thắng trước "gã khổng lồ" Brazil tỷ số 3-2, các đại diện châu Phi và Nam Mỹ, Ghana tỷ số 2-0 và Bolivia 3-0. Gần đây, trong FIFA Days tháng 3 là hai đại diện của châu Âu, Scotland và đội tuyển Anh cùng tỷ số 1-0.

"Hôm nay chúng tôi đã có những chiến binh tuyệt vời. Tôi rất vui vì chúng tôi đã giành chiến thắng, nhưng chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chúng tôi phải mạnh mẽ hơn nữa. Chiến thắng này mang lại cho chúng tôi sự tự tin trước thềm World Cup.

Chúng tôi đã giành chiến thắng hôm nay, nhưng chúng tôi không được quên rằng đây không phải là một trận đấu dễ dàng", HLV Moriyasu chia sẻ sau trận thắng đội tuyển Anh để làm nên lịch sử cho bóng đá châu Á.

Sau 2 trận thua và 1 trận hòa trong 3 lần gặp nhau trước đó kể từ năm 1995, đội tuyển Nhật Bản cuối cùng cũng đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước đội tuyển Anh trong một ngày thi đấu đáng nhớ trên sân Wembley.

Pha dứt điểm điềm tĩnh của Kaoru Mitoma ở phút 23 trong hiệp 1 đã làm nín lặng hơn 79.000 CĐV của "Tam sư", trong khi chỉ có vài trăm CĐV Nhật Bản đến ủng hộ đội nhà. Kết quả này khiến đội tuyển Anh phải nhận thất bại đầu tiên trong lịch sử trước một đội bóng từ châu Á.

Đội tuyển Nhật Bản đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA và số 1 châu Á, họ hy vọng sẽ có lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết World Cup sau khi bị loại ở vòng 16 đội tại 4 trong 6 kỳ World Cup gần đây. Tuy nhiên, với HLV Moriyasu, tham vọng còn lớn hơn, đó là "thúc đẩy hành trình chinh phục giấc mơ vô địch World Cup".

Tại World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F cùng với Hà Lan, Thụy Điển (đội vừa giành suất ở vòng play-off châu Âu) và Tunisia. Cơ hội cho "Samurai Blue" tiến xa ở giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm nay là rất lớn, đặc biệt với chuỗi 5 trận toàn thắng gần đây trước mọi đối thủ từ Nam Mỹ, châu Âu, và châu Phi.