Thể thao Bóng đá Quốc tế

Xác định 4 suất play-off châu Âu dự World Cup 2026: Nỗi đau đội tuyển Ý

Giang Lao
01/04/2026 06:08 GMT+7

Rạng sáng 1.4, đội tuyển Ý nhận nỗi đau lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với World Cup khi thất bại trong loạt sút luân lưu trước Bosnia & Herzegovina với tỷ số 1-4 (hòa 1-1 giờ thi đấu chính), ở trận chung kết play-off châu Âu.

Loạt sút luân lưu vinh quang và địa ngục cho đội tuyển Ý

Trận đấu knock-out gần nhất mà đội tuyển Ý giành chiến thắng, đó là trận chung kết World Cup 2006 khi họ đánh bại đội tuyển Pháp trên loạt sút luân lưu. Như một định mệnh, loạt sút luân lưu lại là nơi không thể đưa Azzurri trở lại World Cup, sau khi họ gục ngã trước Bosnia.

Xác định 4 suất play-off châu Âu dự World Cup 2026: Nỗi đau đội tuyển Ý- Ảnh 1.

Đội tuyển Ý lại lỡ hẹn với World Cup

Ảnh: Reuters

Đội tuyển Ý thi đấu trận quyết định tranh chiếc vé dự World Cup 2026 với quyết tâm lớn. Họ sớm dẫn trước tỷ số 1-0 ngay phút 15 do công Moise Kean. Nhưng không lâu sau đó, họ đã sớm gục ngã trước sức ép lớn từ đội chủ nhà Bosnia. Đặc biệt là phải chơi hơn nửa trận đấu trong thế chỉ còn 10 người trên sân.

Ý đã bị dồn vào thế bất lợi khi Alessandro Bastoni bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Amar Memic 4 phút trước khi hiệp một kết thúc, và Haris Tabakovic đã kịp ghi bàn gỡ hòa tỷ số 1-1 xứng đáng cho Bosnia ở phút 79 để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Và màn trình diễn kinh hoàng của đội tuyển Ý tại vòng play-off World Cup tiếp tục trong loạt sút luân lưu sau đó, khi Pio Esposito sút quả phạt đền đầu tiên vọt xà ngang, còn Bryan Cristante sút trúng xà ngang, chỉ có Tonali sút thành công. 

Trong khi 4 cầu thủ của Bosnia gồm Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic và Bajraktarevic đều sút thành công hạ gục thủ môn Donnarumma, kết liễu những nỗ lực của đội tuyển Ý.

"Chúng tôi không đáng phải chịu kết quả này. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần chiến đấu, chúng tôi đã chơi với 10 người kể từ phút thứ 40. Chúng tôi rất buồn, nhưng đây là bóng đá. Tôi tự hào về đội của mình. Chúng tôi rất đau lòng", HLV Gattuso của đội tuyển Ý nghẹn ngào chia sẻ sau trận đấu. Nhà cầm quân này cũng có khả năng sớm chia tay đội tuyển Ý và… muốn "biến mất" vì nỗi đau không thể đưa đội nhà đến World Cup.

Với Bosnia, đây là lần thứ 2 họ tham dự World Cup sau lần đầu năm 2014. Tại World Cup 2026, họ sẽ nằm ở bảng B cùng với đội đồng chủ nhà Canada, Qatar và Thụy Sĩ.

Trong khi đó, ở 3 nhánh đấu còn lại các đội Thụy Điển thắng Ba Lan tỷ số 3-2, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Kosovo tỷ số 1-0, và CH Czech thắng Đan Mạch tỷ số 3-1 sau loạt sút luân lưu (hòa 2-2 giờ thi đấu chính thức), đã giành vé đến World Cup 2026.

Đội Thụy Điển sẽ nằm ở bảng F hiện đã có Hà Lan, Nhật Bản và Tunisia. Đội Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở bảng D cùng với đội đồng chủ nhà Mỹ, Paraguay và Úc. Và đội CH Czech nằm ở bảng A cùng với đội đồng chủ nhà Mexico, Nam Phi và Hàn Quốc.

