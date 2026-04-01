Báo chí Ý nghẹn ngào: 'Cơn ác mộng tồi tệ, World Cup đã rất gần nhưng lại đánh rơi vé'

Ác mộng lặp lại và nỗi đau quen thuộc với bóng đá Ý

Thất bại của đội tuyển Ý trước Bosnia & Herzegovina vào rạng sáng 1.4 (theo giờ Việt Nam) không chỉ khiến họ lỡ hẹn World Cup 2026, mà còn tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ truyền thông trong nước.

Cầu thủ Ý rơi nước mắt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ẢNH: REUTERS

Trên báo Corriere della Sera, nhà báo Fabrizio Roncone không ngần ngại gọi đây là “một cơn ác mộng hoàn hảo”, mô tả cảm giác chung của người hâm mộ là “đứng lặng trước màn hình, không nói nên lời”. Theo ông, việc vắng mặt tại 3 kỳ World Cup liên tiếp là cú đánh khủng khiếp vào bóng đá Ý, vượt xa một thất bại thông thường.

Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, báo Corriere della Sera còn cho rằng đội tuyển Ý thực tế không hề vượt trội Bosnia & Herzegovina. Bàn mở tỷ số của Moise Kean đến từ sai lầm của đối thủ, trong khi phần lớn thời gian trận đấu, đội chủ nhà mới là những người chơi tốt hơn, giàu thể lực và trực diện hơn.

Bóng đá Ý tiếp tục chìm trong khủng hoảng ẢNH: REUTERS

Cùng góc nhìn bi quan, báo thể thao La Gazzetta dello Sport mô tả trận thua này “giống như cơn ác mộng tồi tệ nhất”, khi đội tuyển Ý đã ở rất gần tấm vé World Cup nhưng lại đánh rơi theo cách đau đớn nhất - trên chấm luân lưu.

Tờ báo này nhấn mạnh bước ngoặt đến từ chiếc thẻ đỏ của Alessandro Bastoni cuối hiệp 1, khiến đội tuyển Ý mất hoàn toàn thế trận. Từ đó, họ bị Bosnia & Herzegovina dồn ép liên tục và chỉ còn biết chống đỡ.

Đáng chú ý, La Gazzetta dello Sport cho rằng đây không phải thất bại đơn lẻ, mà là sự lặp lại của những “cơ hội bị lãng phí” trong quá khứ, tương tự các lần bị loại trước Thụy Điển và Bắc Macedonia. Một lần nữa, đội tuyển Ý bị đánh bại bởi đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng lại chơi tốt hơn trên sân.

Áp lực đổ dồn lên Chủ tịch Gravina

Trong khi những chỉ trích hướng đến đội tuyển là điều không tránh khỏi, Corriere della Sera lại có quan điểm rõ ràng về trách nhiệm. Theo tờ báo này, HLV Gennaro Gattuso không phải là người đáng bị đổ lỗi.

Ngược lại, áp lực lớn nhất lúc này đang dồn lên vai Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina. Fabrizio Roncone viết thẳng: trong một quốc gia bình thường, việc người đứng đầu liên đoàn từ chức sau thất bại như vậy là điều “gần như tự nhiên”.

Đây là quan điểm phản ánh sự thất vọng sâu sắc của truyền thông Ý, khi họ cho rằng vấn đề không nằm ở một trận đấu hay một HLV, mà là cả một hệ thống đã không còn vận hành hiệu quả.

Trong khi đó, La Gazzetta dello Sport cũng nhấn mạnh đến yếu tố hệ thống khi cho rằng bóng đá Ý đang rơi vào một vòng luẩn quẩn của sai lầm, từ chuyên môn đến tâm lý. Việc liên tục thất bại ở những thời khắc quyết định cho thấy đội tuyển Ý không còn bản lĩnh như trong quá khứ.

HLV đội tuyển Ý Gennaro Gattuso đã xin lỗi và nhận trách nhiệm ẢNH: REUTERS

Sau trận, HLV Gennaro Gattuso không giấu được xúc động khi nói: "Các cầu thủ không xứng đáng với kết quả này. Tôi xin lỗi vì không thể đưa đội tuyển Ý đến World Cup".

Trong khi đó, Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina vẫn chưa đưa ra quyết định từ chức, cho biết các đánh giá sẽ được thực hiện trong cuộc họp nội bộ sắp tới. Tuy nhiên, trước sức ép ngày càng lớn từ dư luận và truyền thông, tương lai của ông đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Thất bại này một lần nữa cho thấy bóng đá Ý đang ở trong giai đoạn khủng hoảng sâu sắc. Từ một đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới, giờ đây họ phải đối mặt với thực tế cay đắng: việc vắng mặt tại World Cup không còn là cú sốc nhất thời, mà đang dần trở thành điều quen thuộc.