Chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc quá mạnh, U.17 nữ Việt Nam thua đậm 0-3
Chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc quá mạnh, U.17 nữ Việt Nam thua đậm 0-3

Quỳnh Phương
04/05/2026 21:25 GMT+7

U.17 nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U.17 nữ Trung Quốc, qua đó rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A và gặp bất lợi trước lượt trận cuối.

Tối 4.5.2026, U.17 nữ Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước U.17 nữ Trung Quốc nhưng vẫn chịu sức ép lớn ngay từ đầu. Dù thủ môn Cẩm My chơi nỗ lực với nhiều pha cứu thua, đội chủ nhà vẫn tận dụng tốt các tình huống bóng bổng để ghi bàn.

Phút 16, Ju Zhitong đánh đầu mở tỷ số từ phạt góc, trước khi chính cầu thủ này nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32. Sang hiệp 2, Cheng Wandi tiếp tục ghi bàn bằng đầu ở phút 49, ấn định chiến thắng 3-0 cho U.17 nữ Trung Quốc.

Phần còn lại của trận đấu chứng kiến U.17 nữ Việt Nam chủ yếu phòng ngự, không tạo được cơ hội đáng kể. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Okiyama Masahiko tụt xuống hạng 3 bảng A với 1 điểm, trong khi U.17 nữ Trung Quốc dẫn đầu với 6 điểm, U.17 nữ Thái Lan xếp thứ 2 với 4 điểm và U.17 nữ Myanmar đứng cuối.

Ở lượt cuối, U.17 nữ Việt Nam sẽ gặp U.17 nữ Myanmar lúc 18 giờ 30 phút ngày 7.5. Đây là cơ hội để đội bóng áo đỏ dốc toàn lực giành chiến thắng, cải thiện vị trí và khép lại vòng bảng với kết quả tích cực.

