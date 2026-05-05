Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
U.17 Việt Nam tập luyện trong đêm, Văn Dương quyết giành vé World Cup
Video Thể thao

U.17 Việt Nam tập luyện trong đêm, Văn Dương quyết giành vé World Cup

Hồ Hiền - Đồng Nguyên Khang
05/05/2026 13:46 GMT+7

Tập luyện trong đêm tại Jeddah tối 4.5, U.17 Việt Nam gấp rút hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp U.17 Yemen. Tiền đạo Nguyễn Văn Dương khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết sức qua từng trận đấu, quyết tâm giành vé dự U.17 World Cup.

Tối 4.5 theo giờ địa phương, U.17 Việt Nam bước vào buổi tập thứ ba tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.17 Yemen tại VCK U.17 châu Á 2026.

Đây là buổi tập quan trọng khi thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào giai đoạn chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng trước trận đấu. Để các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu lúc 20 giờ địa phương và điều kiện dưới ánh đèn, ban huấn luyện đã điều chỉnh thời gian tập muộn hơn so với hai buổi trước.

U.17 Việt Nam tập luyện trong đêm, Văn Dương quyết giành vé World Cup

Trong buổi tập, HLV Cristiano Roland tập trung rà soát nhân sự, hoàn thiện lối chơi dự kiến áp dụng trước U.17 Yemen, đồng thời củng cố các phương án tấn công, phòng ngự và tình huống cố định. Nhà cầm quân người Brazil trực tiếp hướng dẫn để các cầu thủ nắm rõ yêu cầu chiến thuật.

Đội hình U.17 Việt Nam tham dự giải lần này có hai cầu thủ từng góp mặt tại VCK U.17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Các thành viên còn lại đều lần đầu góp mặt ở sân chơi châu lục, nhưng toàn đội vẫn thể hiện sự tự tin và quyết tâm lớn.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Dương cho biết giải châu Á có mức độ cạnh tranh cao hơn khu vực. Anh cũng khẳng định toàn đội đang tập trung hoàn thiện khả năng phối hợp, dứt điểm và sẽ nỗ lực hết sức qua từng trận đấu để hướng tới mục tiêu giành vé dự U.17 World Cup.

Theo lịch, U.17 Việt Nam gặp U.17 Yemen lúc 20 giờ ngày 6.5 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 7.5 giờ Việt Nam).

Tin liên quan

HLV Chu Đình Nghiêm rời ‘ghế nóng’ CLB Hải Phòng, chuẩn bị dẫn dắt CLB Ninh Bình?

HLV Chu Đình Nghiêm rời ‘ghế nóng’ CLB Hải Phòng, chuẩn bị dẫn dắt CLB Ninh Bình?

HLV Chu Đình Nghiêm rời vị trí HLV trưởng CLB Hải Phòng sau thời gian dài gắn bó, nhiều khả năng sẽ chuyển sang dẫn dắt CLB Ninh Bình từ mùa giải tới.

Bị Everton cầm hòa, Manchester City dâng nửa chiếc cúp Ngoại hạng Anh cho Arsenal

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam Tiền đạo Nguyễn Văn Dương u.17 world cup U.17 Yemen VCK U.17 châu Á 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận