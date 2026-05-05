U.17 Việt Nam tập luyện trong đêm, Văn Dương quyết giành vé World Cup

Tối 4.5 theo giờ địa phương, U.17 Việt Nam bước vào buổi tập thứ ba tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.17 Yemen tại VCK U.17 châu Á 2026.

Đây là buổi tập quan trọng khi thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào giai đoạn chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng trước trận đấu. Để các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu lúc 20 giờ địa phương và điều kiện dưới ánh đèn, ban huấn luyện đã điều chỉnh thời gian tập muộn hơn so với hai buổi trước.

Trong buổi tập, HLV Cristiano Roland tập trung rà soát nhân sự, hoàn thiện lối chơi dự kiến áp dụng trước U.17 Yemen, đồng thời củng cố các phương án tấn công, phòng ngự và tình huống cố định. Nhà cầm quân người Brazil trực tiếp hướng dẫn để các cầu thủ nắm rõ yêu cầu chiến thuật.

Đội hình U.17 Việt Nam tham dự giải lần này có hai cầu thủ từng góp mặt tại VCK U.17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Các thành viên còn lại đều lần đầu góp mặt ở sân chơi châu lục, nhưng toàn đội vẫn thể hiện sự tự tin và quyết tâm lớn.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Dương cho biết giải châu Á có mức độ cạnh tranh cao hơn khu vực. Anh cũng khẳng định toàn đội đang tập trung hoàn thiện khả năng phối hợp, dứt điểm và sẽ nỗ lực hết sức qua từng trận đấu để hướng tới mục tiêu giành vé dự U.17 World Cup.

Theo lịch, U.17 Việt Nam gặp U.17 Yemen lúc 20 giờ ngày 6.5 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 7.5 giờ Việt Nam).