HLV Chu Đình Nghiêm đã rời vị trí HLV trưởng của CLB Hải Phòng sau thời gian dài gắn bó và để lại nhiều dấu ấn. Trước mắt, nhà cầm quân người Thanh Hóa đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật, trước khi dự kiến dẫn dắt CLB Ninh Bình từ mùa giải tới. Người thay thế ông tại đội bóng đất Cảng là HLV Đặng Văn Thành, với trận ra mắt gặp Ninh Bình vào ngày 9.5.

Sau mùa giải V-League 2025-2026, HLV Chu Đình Nghiêm được cho là sẽ chuyển sang CLB Ninh Bình để thay thế HLV người Hàn Quốc. Thông tin này đã xuất hiện trong thời gian gần đây nhưng chưa được các bên xác nhận chính thức. Nếu thương vụ hoàn tất, đây được xem là bước đi phù hợp khi ông Nghiêm có cơ hội trở lại cuộc đua danh hiệu, thay vì tiếp tục mục tiêu trụ hạng cùng Hải Phòng.

HLV Chu Đình Nghiêm rời ‘ghế nóng’ CLB Hải Phòng, chuẩn bị dẫn dắt CLB Ninh Bình?

HLV Chu Đình Nghiêm là một trong những HLV nội giàu thành tích tại V-League. Trong giai đoạn dẫn dắt CLB Hà Nội từ năm 2016 đến 2021, ông giành 3 chức vô địch V-League (2016, 2018, 2019), Cúp quốc gia 2019 và nhiều Siêu cúp quốc gia. Ở đấu trường châu Á, ông từng đưa CLB Hà Nội vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Gia nhập CLB Hải Phòng từ năm 2021, ông Nghiêm nhanh chóng tạo dấu ấn khi giúp đội bóng từ vị thế đua trụ hạng vươn lên nhóm cạnh tranh. Đỉnh cao là mùa 2022, khi Hải Phòng giành ngôi á quân và cạnh tranh chức vô địch đến vòng cuối.

Những mùa giải sau đó, dù không còn duy trì cuộc đua vô địch, đội bóng đất Cảng vẫn giữ được vị trí ổn định ở nhóm trên, với lối chơi giàu năng lượng và bản sắc rõ ràng.