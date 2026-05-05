Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Bán kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) 2025 - 2026

HLV Nam Định tuyên bố chơi tấn công để thắng đẹp, HLV Selangor ‘đáp trả’ cực gắt

Văn Trình
Văn Trình
05/05/2026 18:24 GMT+7

Trận bán kết lượt đi giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) 2025 - 2026 giữa Selangor và CLB Nam Định đang nóng lên từng giờ, không chỉ bởi tương quan lực lượng mà còn từ những phát biểu đầy tự tin của hai HLV trước giờ bóng lăn.

HLV Nam Định và HLV Selangor đều muốn chơi tấn công 

Selangor bước vào trận bán kết gặp CLB Nam Định với sự tự tin rất cao khi duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan-gon, đội bóng Malaysia chỉ thua 1 trong 18 trận gần nhất. Đặc biệt, sân Petaling Jaya Stadium tiếp tục là điểm tựa vững chắc khi Selangor vẫn bất bại tại đây ở đấu trường khu vực, trong đó có chiến thắng trước CLB Công an Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, CLB Nam Định hành quân đến Malaysia với hành trang là phong độ tích cực tại V-League cùng thành tích ấn tượng ở vòng bảng. Dưới sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt, đội bóng thành Nam phần nào tìm lại sự ổn định và bản sắc. Tuy nhiên, chuyến làm khách lần này vẫn bị đánh giá là thử thách lớn khi họ phải đối đầu một đối thủ có tổ chức, giàu thể lực và đặc biệt nguy hiểm khi được chơi trên sân nhà.

Nhưng dù phải làm khách, HLV Vũ Hồng Việt vẫn thể hiện sự tự và khẳng định đội bóng của ông sẽ không lựa chọn lối chơi an toàn. Ông bày tỏ: “Triết lý bóng đá của tôi là tấn công. Tôi sẽ không ngần ngại thực hiện điều đó trong trận đấu ngày mai. Cả hai đội sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt”, ông Vũ Hồng Việt nhấn mạnh.

HLV Nam Định tuyên bố chơi tấn công để thắng đẹp, HLV Selangor ‘đáp trả’ cực gắt- Ảnh 1.

HLV Vũ Hồng Việt tuyên bố CLB Nam Định muốn thắng trận dù phải làm khách

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Nhà cầm quân này cũng cho biết CLB Nam Định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Sau khi trở lại dẫn dắt đội, ông ưu tiên khôi phục sự tự tin cho các cầu thủ – yếu tố then chốt để triển khai lối chơi chủ động. Việc nghiên cứu kỹ đối thủ giúp CLB Nam Định sẵn sàng nhập cuộc với tâm thế sòng phẳng, thay vì phòng ngự.

HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Các cầu thủ đã quen thuộc với triết lý của tôi. Quãng thời gian đầu khi làm việc lại với đội, tôi thấy các cầu thủ có đôi chút thiếu tự tin. Do đó, mục tiêu đầu tiên của tôi là đem lại sự tự tin thi đấu cho toàn đội”.

“Chúng tôi hiểu được đối thủ của mình là ai. Qua những phân tích về họ tại vòng bảng Shopee Cúp và tại giải Malaysia, chúng tôi biết Selangor có nhiều cầu thủ đáng chú ý như cầu thủ chạy cánh số 7 hay tiền đạo số 91”, HLV Nam Định nói thêm.

Những chia sẻ trên cũng nhận được những “phản hồi” mạnh mẽ từ HLV Kim Pan-gon ngay sau đó. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh Selangor không chỉ tự tin, mà còn muốn áp đặt hoàn toàn thế trận.

HLV Kim Pan-gon nhấn mạnh: “ADN của Selangor là kiểm soát và thống trị trận đấu. Tôi biết CLB Nam Định là đội mạnh, nhưng chúng tôi không cảm thấy áp lực khi chơi trên sân nhà. Chúng tôi sẽ gây áp lực lên họ ngay từ đầu”.

Không dừng lại ở đó, HLV của CLB Selangor còn thẳng thắn đặt mục tiêu giành chiến thắng: “Kết quả là điều quan trọng nhất. Chúng tôi phải thắng trên sân nhà để có lợi thế trước trận lượt về. Nếu vào chung kết, đó sẽ là bước tiến lớn cho CLB”.

HLV Nam Định tuyên bố chơi tấn công để thắng đẹp, HLV Selangor ‘đáp trả’ cực gắt- Ảnh 2.

HLV Kim Pan-gon cũng nhấn mạnh đội bóng của ông muốn chơi tấn công, kiểm soát trận đấu

ẢNH: CLB SELANGOR


Trận bán kết lượt đi giữa Selangor và CLB Nam Định sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 6.5 trên sân Petaling Jaya Stadium (Malaysia). Ở cặp bán kết còn lại, đại diện khác của Malaysia là Johor Darul Ta'zim cũng được chơi trên sân nhà, tiếp đón đối thủ đến từ Thái Lan là Buriram United.

Tin liên quan

HLV Yemen nhận xét bất ngờ về U.17 Việt Nam, coi trận ra quân như ‘chung kết’

HLV Yemen nhận xét bất ngờ về U.17 Việt Nam, coi trận ra quân như ‘chung kết’

Trước thềm cuộc chạm trán ở lượt trận mở màn bảng C giải U.17 châu Á 2026, HLV trưởng U.17 Yemen, ông Haitham Al-Asbahi đã đưa ra những đánh giá đáng chú ý về U.17 Việt Nam.

Vì sao CLB CAHN chơi bóng ở đẳng cấp hoàn toàn khác V-League?

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức rời ghế nóng đội Công an TP.HCM: Ai lên thay?

Khám phá thêm chủ đề

CLB Nam Định Đông Nam Á SELANGOR Malaysia Bán kết Vũ Hồng Việt Xuân Son
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận