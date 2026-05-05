HLV Nam Định tuyên bố chơi tấn công để thắng đẹp, HLV Selangor ‘đáp trả’ cực gắt

HLV Nam Định và HLV Selangor đều muốn chơi tấn công

Selangor bước vào trận bán kết gặp CLB Nam Định với sự tự tin rất cao khi duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan-gon, đội bóng Malaysia chỉ thua 1 trong 18 trận gần nhất. Đặc biệt, sân Petaling Jaya Stadium tiếp tục là điểm tựa vững chắc khi Selangor vẫn bất bại tại đây ở đấu trường khu vực, trong đó có chiến thắng trước CLB Công an Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, CLB Nam Định hành quân đến Malaysia với hành trang là phong độ tích cực tại V-League cùng thành tích ấn tượng ở vòng bảng. Dưới sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt, đội bóng thành Nam phần nào tìm lại sự ổn định và bản sắc. Tuy nhiên, chuyến làm khách lần này vẫn bị đánh giá là thử thách lớn khi họ phải đối đầu một đối thủ có tổ chức, giàu thể lực và đặc biệt nguy hiểm khi được chơi trên sân nhà.

Nhưng dù phải làm khách, HLV Vũ Hồng Việt vẫn thể hiện sự tự và khẳng định đội bóng của ông sẽ không lựa chọn lối chơi an toàn. Ông bày tỏ: “Triết lý bóng đá của tôi là tấn công. Tôi sẽ không ngần ngại thực hiện điều đó trong trận đấu ngày mai. Cả hai đội sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt”, ông Vũ Hồng Việt nhấn mạnh.

Nhà cầm quân này cũng cho biết CLB Nam Định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Sau khi trở lại dẫn dắt đội, ông ưu tiên khôi phục sự tự tin cho các cầu thủ – yếu tố then chốt để triển khai lối chơi chủ động. Việc nghiên cứu kỹ đối thủ giúp CLB Nam Định sẵn sàng nhập cuộc với tâm thế sòng phẳng, thay vì phòng ngự.

HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Các cầu thủ đã quen thuộc với triết lý của tôi. Quãng thời gian đầu khi làm việc lại với đội, tôi thấy các cầu thủ có đôi chút thiếu tự tin. Do đó, mục tiêu đầu tiên của tôi là đem lại sự tự tin thi đấu cho toàn đội”.

“Chúng tôi hiểu được đối thủ của mình là ai. Qua những phân tích về họ tại vòng bảng Shopee Cúp và tại giải Malaysia, chúng tôi biết Selangor có nhiều cầu thủ đáng chú ý như cầu thủ chạy cánh số 7 hay tiền đạo số 91”, HLV Nam Định nói thêm.

Những chia sẻ trên cũng nhận được những “phản hồi” mạnh mẽ từ HLV Kim Pan-gon ngay sau đó. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh Selangor không chỉ tự tin, mà còn muốn áp đặt hoàn toàn thế trận.

HLV Kim Pan-gon nhấn mạnh: “ADN của Selangor là kiểm soát và thống trị trận đấu. Tôi biết CLB Nam Định là đội mạnh, nhưng chúng tôi không cảm thấy áp lực khi chơi trên sân nhà. Chúng tôi sẽ gây áp lực lên họ ngay từ đầu”.

Không dừng lại ở đó, HLV của CLB Selangor còn thẳng thắn đặt mục tiêu giành chiến thắng: “Kết quả là điều quan trọng nhất. Chúng tôi phải thắng trên sân nhà để có lợi thế trước trận lượt về. Nếu vào chung kết, đó sẽ là bước tiến lớn cho CLB”.

Trận bán kết lượt đi giữa Selangor và CLB Nam Định sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 6.5 trên sân Petaling Jaya Stadium (Malaysia). Ở cặp bán kết còn lại, đại diện khác của Malaysia là Johor Darul Ta'zim cũng được chơi trên sân nhà, tiếp đón đối thủ đến từ Thái Lan là Buriram United.