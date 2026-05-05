Vì sao CLB CAHN chơi bóng ở đẳng cấp hoàn toàn khác V-League?

Dấu ấn Polking ở CLB CAHN

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã ở rất gần chức vô địch V-League, khi hơn đội nhì Thể Công Viettel 11 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng.

Thậm chí, nếu đánh bại Nam Định ở vòng tới, còn Thể Công Viettel không thắng được chủ nhà Hà Tĩnh, CLB CAHN sẽ trở lại đỉnh cao V-League sau 3 năm chờ đợi.

Dù vô địch ở vòng tới hay không, ngai vàng cho CLB CAHN chỉ còn là vấn đề thời gian. Thầy trò HLV Alexandre Polking đang trải qua mùa giải thuyết phục nhất lịch sử, khi thống trị V-League trên mọi phương diện.

HLV Polking nâng tầm CLB CAHN

CLB CAHN là đội thắng nhiều nhất (17 trận), thua ít nhất (1 trận), hàng công mạnh nhất (50 bàn thắng), hàng thủ chắc chắn nhất (17 bàn thua). Học trò Polking trở thành đội thứ ba trong lịch sử V-League (sau Hà Nội mùa 2018 và Hà Tĩnh mùa 2024 - 2025) và có thể là một trong những đội vô địch sớm nhất từ trước đến nay, nếu đăng quang ngay vòng 22.

Sức mạnh toàn diện của CLB CAHN được củng cố bởi hai yếu tố: lối đá nhuần nhuyễn, đẹp mắt, được tổ chức bài bản trên nền tảng tấn công, kết hợp sự thực dụng và hiệu quả trong chiến lược đua tranh đường dài.

Công lớn trước tiên thuộc về HLV Polking. Được đưa về cuối mùa giải 2023 - 2024, chiến lược gia người Brazil đã nhào nặn nên tập thể với lối chơi mang triết lý rõ ràng. Ông Polking không yêu cầu học trò chỉ chuyền ngắn, nhưng luôn đề cao tính kiểm soát và chủ động, từ triển khai, luân chuyển bóng, áp đặt thế trận đến xây dựng "bài vở" tìm kiếm bàn thắng.

Dưới bàn tay huấn luyện của HLV tôn sùng sự kiểm soát và mạch lạc, CLB CAHN bước vào khuôn khổ chơi bóng đẹp mắt, với những pha đan lát, đập nhả "xay nhuyễn" như lập trình.

Sự trưởng thành của Đình Bắc là ví dụ cho cái giỏi của Polking. Khi còn chơi cho Quảng Nam, Đình Bắc đá tự do, được giao vai trò rê dắt khuấy đảo và tạo đột biến. Song, về với CAHN, Đình Bắc đá gọn gàng, tiết chế động tác hơn, biết tư duy chạy chỗ và đập nhả một chạm với đàn anh để trở thành chân sút nội hay bậc nhất mùa này.

CLB CAHN thể hiện sức mạnh vượt trội

Chính cấu trúc chơi bóng được tổ chức rõ ràng của CLB CAHN đã giúp cầu thủ, từ sao trẻ như Đình Bắc, đến trụ cột như Quang Hải, Việt Anh, Vitao, Quang Vinh, hay thầm lặng như Văn Đô, Thành Long đều hiểu rõ mình cần phải làm gì. Cũng bởi vậy, CLB CAHN chỉ đơn giản ra sân, đá đúng đấu pháp và thắng, như một cỗ máy được lập trình ăn khớp.

Mạnh nhất nhờ ổn định nhất

Tuy nhiên, HLV Polking phải có "bột" mới gột nên "hồ". 5 năm trước, trong lần đầu đến với V-League, ông Polking thất bại tại CLB TP.HCM (tiền thân của CLB Công an TP.HCM), khi đội chỉ đứng hạng 11 sau 12 trận dù chi cả triệu USD để mua sắm cầu thủ.

Chiến lược gia Brazil thất trận, bởi cố gắng biến đổi một tập thể đã quen đá phòng ngự phản công dưới thời HLV Chung Hae-seong thành đội bóng tấn công áp đặt. Những đường chuyền vụng về từ thủ môn đến trung vệ là minh chứng cho sự lụi bại của tập thể chưa đủ mạnh để khoác tấm áo chiến thuật quá rộng.

Khi huấn luyện CLB CAHN, HLV Polking cũng gặp khó ở giai đoạn đầu. Đội bóng của ông thua 0-1 trên sân Hà Tĩnh ở trận ra mắt (mùa 2023 - 2024), dù có số đường chuyền gấp ba đối thủ. Mùa 2024 - 2025, CLB CAHN về ba ở V-League, chỉ an ủi bằng chức vô địch Cúp quốc gia.

Nhưng, cả CLB CAHN và Polking đều kiên định với con đường đã chọn. HLV Polking tin rằng triết lý của ông đúng đắn bất chấp đối nghịch với sự thực dụng của phần đông V-League, và chỉ cần thời gian để "vào khuôn". CLB CAHN cũng trao cho Polking lực lượng tối ưu, từ nội ngoại binh đến Việt kiều. Cựu HLV đội TP.HCM được trang bị "tận răng" những cầu thủ giỏi nhất để phục vụ lối chơi kiểm soát. Trên cánh đồng mà Polking cùng đội bóng miệt mài gieo trồng, cuối cùng quả ngọt đã đến.

CLB CAHN có thể đăng quang ở vòng 22

CLB CAHN không chỉ ổn định ghế huấn luyện (điều mà những đội mạnh như Hà Nội, Thể Công Viettel, Nam Định hay Ninh Bình không làm được), mà còn giữ khung đội hình xuyên suốt nhiều năm. Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Việt Anh đã gắn bó với đội 4 mùa. Với Đình Bắc, Leo Artur, Alan Grafite hay Vitao là 2 mùa, hay Quang Vinh, Nguyễn Filip cũng "ấm chỗ" để cống hiến.

Ngay ở giai đoạn "nóng" nhất của cuộc đua vô địch, CLB CAHN đã gia hạn hợp đồng với HLV Polking, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Long, Việt Anh, Alan và đang xúc tiến ký mới với Nguyễn Filip. Cam kết gắn bó đã đến rất đúng lúc, như sự bảo đảm cho con đường đúng đắn mà đại diện thủ đô đang đi.

CLB CAHN không chỉ vô địch mùa này, mà còn hoàn thành nền móng để bảo vệ vương quyền trong nhiều năm tới.