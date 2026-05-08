Bảng xếp hạng V-League: CLB Đà Nẵng thoát đáy, HAGL và Becamex TP.HCM cùng... lo

Bảng xếp hạng V-League biến động ở nhóm cuối

Nhóm dưới trên bảng xếp hạng V-League đã thay đổi sau trận đấu sớm ở vòng 22 giữa CLB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM.

Trên sân nhà Chi Lăng, chủ nhà Đà Nẵng thắng thuyết phục 2-0 nhờ các pha lập công của Võ Nguyên Hoàng (phút 27) và Milan Makaric (phút 45+2). Nếu Milan Makaric chắt chiu hơn trong hiệp 2, có thể CLB Đà Nẵng đã thắng đậm hơn, trong trận đấu mà đội khách Becamex TP.HCM lép vế toàn tập.

CLB Đà Nẵng vươn lên hạng 13 nhờ đánh bại Becamex TP.HCM ẢNH: ĐÔNG NGHI

Nhờ chiến thắng của CLB Đà Nẵng, cục diện nhóm cuối đã tạm thời thay đổi. Với 16 điểm sau 22 trận, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn tạm vươn lên hạng 13, đẩy PVF-CAND (14 điểm sau 21 trận) xuống cuối bảng. Nếu không thể thắng HAGL trên sân Pleiku ở vòng này, PVF-CAND chắc chắn phải đứng cuối bảng sau vòng 22.

3 điểm trọn vẹn của CLB Đà Nẵng cũng phả hơi nóng lên nhóm xếp trên. CLB Becamex TP.HCM (21 điểm sau 22 trận) vẫn đứng hạng 12, nhưng chỉ còn hơn Đà Nẵng 5 điểm. CLB Thanh Hóa có 21 điểm sau 21 trận, đứng hạng 11, xếp trên Becamex TP.HCM nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Thanh Hóa và HAGL (22 điểm sau 21 trận, hạng 10) vẫn cần thêm điểm số ở vòng 22, nếu không muốn khoảng cách với nhóm nguy hiểm ngắn lại.

Bảng xếp hạng V-League sau trận đấu sớm ẢNH: VPF

Nhóm đầu không có biến động do các đội đều chưa ra sân thi đấu. CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đứng đầu với 54 điểm, hơn đội nhì Thể Công Viettel khoảng cách 11 điểm. CLB Hà Nội (39 điểm) và Ninh Bình (38 điểm) đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ ba.

CLB CAHN có thể đăng quang ngay vòng 22, nếu đánh bại Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy (19 giờ 15 ngày 10.5), còn Thể Công Viettel không thắng được chủ nhà Hà Tĩnh (18 giờ cùng ngày). Cuộc đua vô địch sắp được định đoạt, trong khi danh tính đội bóng phải chia tay V-League vẫn là ẩn số nhờ nỗ lực của các đội nhóm cuối.