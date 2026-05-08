U.17 Việt Nam càng đá càng giống... U.23: HLV Kim Sang-sik tặng áo 'phù thủy' cho Roland

U.17 Việt Nam vươn lên từng ngày

Ngôi đầu bảng sau lượt trận mở màn bảng C VCK U.17 châu Á 2026 dù chưa đảm bảo vé đi tiếp (tương đương suất dự U.17 World Cup), nhưng đóng vai trò lực đẩy niềm tin cho U.17 Việt Nam trên hành trình chông gai trước mắt.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã thắng đối thủ trên lý thuyết là yếu nhất bảng C. Tuy nhiên, 3 điểm trước U.17 Yemen mới là điều kiện cần. Để vào tứ kết, U.17 Việt Nam cần tối thiểu hai trận hòa trước U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE, do hai đội này đã hòa nhau lượt đầu. Trong đó, màn đọ sức với Hàn Quốc lúc 23 giờ ngày 10.5 đóng vai trò mở khóa tấm vé đi tiếp. Nếu ngăn đối thủ có 3 điểm, cơ hội của U.17 Việt Nam sẽ mở toang.

U.17 Việt Nam chiến đấu cho mục tiêu World Cup ẢNH: VFF

U.17 Hàn Quốc là thế lực châu Á với 8 lần đoạt vé dự U.17 World Cup, 2 lần vô địch và 2 ngôi á quân. Dù vậy ở sân chơi trẻ, khi chênh lệch trình độ, kinh nghiệm và tư duy chơi bóng không quá lớn, bất ngờ luôn có chỗ hiện diện.

Chính thành công của U.23 Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2026 (diễn ra đầu năm nay) là ví dụ sống động. Học trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại U.23 Jordan (2-0) ở trận ra quân, rồi hạ gục tiếp U.23 Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út để khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng. U.23 Việt Nam đánh bại U.23 UAE ở tứ kết, và mặc dù dừng bước trước U.23 Trung Quốc tại bán kết, nhưng Đình Bắc cùng đồng đội đã thắng U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba để mang về tấm HCĐ U.23 châu Á đầu tiên.

Dù bóng đá Việt Nam còn khoảng cách xa với Hàn Quốc, nhưng ở một trận đấu cụ thể tại giải trẻ, cơ hội chiến thắng luôn tồn tại. U.23 Việt Nam đã thắng U.23 Hàn Quốc nhờ đấu pháp phòng ngự phản công biết mình biết người, nguồn thể lực dồi dào để pressing dồn dập, cùng các mảng miếng phối hợp đập nhả tốt trên nền tảng tập luyện nhuần nhuyễn và định hướng chơi rõ ràng.

Những yếu tố ấy, U.23 Việt Nam có và U.17 Việt Nam cũng có. Thế hệ U.17 của HLV Cristiano Roland đang đi con đường rất giống đàn anh: sở hữu chuỗi trận bất bại kéo dài (16 trận, so với 11 trận của U.23), vô địch Đông Nam Á trước khi đá giải châu Á tổ chức tại Ả Rập Xê Út, nằm ở bảng đấu có hai đội Tây Á, và đánh bại một đội Tây Á trong trận ra quân.

U.17 Việt Nam nỗ lực vươn lên ẢNH: VFF

Tất nhiên, những điểm tương đồng nêu trên không đảm bảo U.17 Việt Nam sẽ tiến xa như U.23. Nhưng, thành công của lứa đàn anh là tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ, để U.17 hiểu rằng chỉ cần cố gắng và kiên định, mọi điều đều có thể xảy ra. Bóng đá trẻ Việt Nam đã chuyển mình trong một thập kỷ qua, đủ nhiều để không còn lép vế khi gặp các đội mạnh.

Tin ở HLV Roland

HLV Cristiano Roland của U.17 Việt Nam cũng có nhiều điểm giống ông Kim Sang-sik, khi cùng bắt đầu sự nghiệp huấn luyện đội tuyển vào năm 2024, cùng xây dựng lối chơi trên nền tảng phòng ngự chắc chắn và pressing có tổ chức, cùng có niềm tin vào tinh thần tập thể nhiều hơn phẩm chất cá nhân, cũng như cùng đề cao khâu "truyền lửa" để thúc đẩy tinh thần.

HLV Roland rất giỏi ẢNH: VFF

Ông Kim Sang-sik từng nói: "Một HLV giỏi cần truyền cảm hứng để thôi thúc cầu thủ cố gắng". Trong khi ông Roland bày tỏ: "HLV phải thôi thúc ý chí của từng cầu thủ, làm tốt khâu tâm lý, giúp cầu thủ khát khao hoàn thiện bản thân và vào trận với ý chí rực lửa".

HLV Kim Sang-sik đã đưa tập thể U.23 Việt Nam từ chỗ thua bán kết SEA Games và bị loại ở tứ kết U.23 châu Á, trở thành đội bóng vô địch Đông Nam Á, đoạt HCĐ châu Á và thắng 16/17 trận gần nhất.

Còn với Roland, đội bóng U.17 Việt Nam từng thua bán kết Đông Nam Á 2 năm trước đã trở thành dĩ vãng, nhường chỗ cho tập thể vô địch khu vực, bất bại 16 trận, thắng Úc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, hòa Nhật Bản, UAE. Vẫn những cầu thủ ấy, nhưng kết quả đã khác khi những người thầy đủ tâm và tầm hiện diện. HLV Kim Sang-sik hay Roland có thể không phải người giỏi nhất, song lại là người phù hợp với bóng đá trẻ Việt Nam. Cả hai từng là cầu thủ để có sự thấu hiểu, gần gũi, học trò, có phương pháp huấn luyện phù hợp. Và trên hết, là lòng tin sắt đá vào con đường đã chọn.

HLV Roland sẽ cùng U.17 Việt Nam viết nên câu chuyện của riêng mình.