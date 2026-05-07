U.17 Việt Nam sẽ thắng U.17 Hàn Quốc bằng sức mạnh tập thể

U.17 Việt Nam giải tỏa tâm lý

Gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng trong trận ra quân VCK U.17 châu Á 2026 thực ra không phải thử thách dễ dàng với U.17 Việt Nam. Sức ép phải thắng, độ ì trong trận đầu tiên... là những rào cản có thể trói buộc bất cứ đội nào.

Học trò HLV Cristiano Roland trải qua trận đấu chật vật tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), khi U.17 Yemen đá máu lửa và kiên cường. Đại diện Tây Á đôi công sòng phẳng và chống trả quyết liệt, lấy pressing đấu pressing và tranh chấp cực "rát". Dù có tuổi đời thấp nhất giải, nhưng U.17 Yemen chơi tốt hơn nhiều so với kỳ vọng.

Trong khi đó, trên lưng U.17 Việt Nam là "tảng đá" áp lực. Bởi nếu không thắng Yemen, cửa đi World Cup sẽ hẹp đi nhiều.

U.17 Việt Nam khởi đầu VCK U.17 châu Á với 3 điểm ẢNH: VFF

Tuy nhiên, khi tháo gỡ xong nút thắt tâm lý, U.17 Việt Nam lại bước sang trạng thái thoải mái hơn. Đại Nhân cùng đồng đội đã đánh bại đội cần thắng, đã có 3 điểm đầu tay cùng ngôi đầu để tính toán. Hai trận còn lại, U.17 Việt Nam không còn bước vào thế buộc phải thắng. Đó là đường băng lý tưởng để những đôi chân còn chất chứa mơ mộng và sáng tạo của những viên ngọc trẻ cất cánh.

Thử thách cực đại

Bóng đá Hàn Quốc là thế lực hàng đầu châu lục, trong đó riêng ở lứa U.17, đội tuyển xứ kim chi từng 8 lần dự U.17 World Cup, 2 lần vô địch châu Á, 3 lần đoạt ngôi á quân. Tại VCK U.17 châu Á 2025, U.17 Hàn Quốc dù chơi chưa đạt kỳ vọng, nhưng vẫn đoạt hạng ba chung cuộc.

Nền tảng đào tạo trẻ ấn tượng xuất phát từ môi trường học đường đan xen với các học viện hàng đầu đã tạo nên những thế hệ đồng đều về thể hình, trình độ kỹ chiến thuật và tư duy cho U.17 Hàn Quốc.

Ở trận ra quân, U.17 Hàn Quốc dù không thắng U.17 UAE, nhưng tạo ra thế trận áp đảo toàn diện: cầm bóng 70%, dứt điểm 21 lần (so với 10 của UAE), thực hiện 418 đường chuyền (gấp ba lần đối thủ).

Điểm nhấn trong cách đá của thầy trò HLV Kim Hyun-jun là tốc độ và sức mạnh, bóp nghẹt đối thủ bằng các pha luân chuyển bóng chớp nhoáng. U.17 UAE mang đến 5 cầu thủ ăn tập ở châu Âu, nhưng vẫn lép vế. Còn U.17 Việt Nam với 100% quân số đang đá trong nước và đang chập chững bước ra châu Á thì sao?

U.17 Việt Nam tận dụng cơ hội tốt ẢNH: VFF

Cách đây 1 năm, HLV Roland từng đứng trước câu hỏi tương tự khi đối đầu U.17 Nhật Bản. Không khí cuộc họp chiến thuật rất căng thẳng, khi tất cả đều hiểu: bóng đá trẻ Nhật Bản rất mạnh, ở tầm cỡ thế giới (quả thực sau đó U.17 Nhật Bản vào tới tứ kết U.17 World Cup 2025).

Dù vậy, U.17 Việt Nam vẫn đá với mục tiêu có điểm, chứ không phải hạn chế bàn thua. Học trò Roland phòng ngự chặt chẽ, vững vàng ở thế biết mình biết người. Điều đáng ngạc nhiên là mỗi lúc giành lại bóng, U.17 Việt Nam không "nhắm mắt phá bừa", mà ban bật triển khai, luân chuyển nhịp nhàng, kiên nhẫn rình tập khoảng trống mở ra.

U.17 Việt Nam giữ được cách chơi của mình trước đối thủ mạnh vượt trội, đó mới là chi tiết giá trị nhất, còn đáng nói hơn cả tỷ số hòa 1-1. "U.17 Việt Nam đã cho cả thế giới thấy rằng năng lực chúng ta không thua kém bất cứ quốc gia nào", HLV Roland tự hào chia sẻ.

Tâm thế ấy sẽ được U.17 Việt Nam mang đến trận gặp U.17 Hàn Quốc (23 giờ ngày 10.5). Đối thủ mạnh hơn, tất nhiên rồi. Song, đội bóng của Roland cũng có ưu điểm riêng.

HLV Roland đã có kế sách cho trận gặp U.17 Hàn Quốc ẢNH: VFF

Khả năng tổ chức lối chơi tốt dần sau từng trận, hàng thủ lì lợm và kín kẽ, tuyến tiền vệ với Quý Vương, Nguyễn Lực tranh chấp tốt và tự tin cầm bóng đan lát trước áp lực, còn hàng công với Đại Nhân, Sỹ Bách, Quang Hưng đều tiềm ẩn bùng nổ.

U.17 Việt Nam có thể chơi biết mình biết người như thói quen thường thấy của Roland, nhưng kinh nghiệm tích lũy từ những trận đấu lớn sẽ giúp toàn đội lựa chọn thời điểm tung đòn "hồi mã thương". U.17 UAE đã đả thương U.17 Hàn Quốc (phút thứ 8) khi đối thủ còn chưa ổn định đội hình. Đó là ví dụ để U.17 Việt Nam tham khảo.

Đá đúng đấu pháp và chơi với tinh thần không buông bỏ, dù kết quả có ra sao, U.17 Việt Nam cũng vẫn có thể tự hào về mình. Mà với đấu trường trẻ, nơi bất ngờ xảy ra như "cơm bữa", tại sao không có quyền mộng mơ?