U.23 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn khi những ngôi sao Việt kiều có quốc tịch Việt Nam

Nguồn lực Việt kiều chưa được khai thác hết

Bối cảnh toàn cầu hóa đã thay đổi rõ rệt diện mạo bóng đá Việt Nam. Hàng loạt Việt kiều đã xuất hiện ở đội tuyển quốc gia, U.23, U.20, thậm chí U.17. Các Việt kiều xuất hiện đông hơn, có chất lượng tốt hơn, không còn là thiểu số như trước đây.

Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 với ba mảnh ghép Việt kiều gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh. U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á, SEA Games và đoạt HCĐ U.23 châu Á với Lê Viktor năng nổ ở cánh. Lứa U.23 hiện tại do quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh dẫn dắt cũng có Trần Thành Trung, ngôi sao từng lọt nhóm những tài năng trẻ sáng giá nhất giải Bulgaria, cùng Việt kiều Vadim Nguyễn.

Nguyễn Filip lên tuyển ngay sau khi nhập tịch thành công

Lùi xuống cấp độ U.20 Việt Nam, Nguyễn Bá Nhật Ka (Việt kiều Nhật Bản) và Antonio Moric (Việt kiều Croatia) cũng đang là những "ngọc thô" được trao cơ hội thử sức, hay trước đây là Andrej Nguyễn An Khánh, Alex Bùi (đều là Việt kiều CH Czech).

Khác với giai đoạn trước, khi các Việt kiều thường hồi hương ở độ trưởng thành (có ngoại lệ là Mạc Hồng Quân, Văn Lâm về nước từ sớm), làn sóng Việt kiều lúc này về chơi ở V-League đã trẻ trung hơn, cho thấy mong muốn gắn bó với màu cờ sắc áo và hòa nhập cùng văn hóa Việt Nam lâu dài. Cơ chế cởi mở của V-League khi cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 2 Việt kiều, cùng thay đổi tư duy theo chiều hướng thoáng và quốc tế hơn, đã giúp bóng đá Việt Nam thành đất lành để những người con xa xứ trở lại thử sức.

Tuy nhiên, nhìn vào những cái tên đang chơi bóng tại V-League, có lẽ nguồn lực Việt kiều vẫn chưa được khai thác hết, chủ yếu bởi hàng rào quốc tịch.

Đơn cử, cả hai Việt kiều tài năng của CLB Công an TP.HCM, gồm Khoa Ngô (Ngô Văn Khoa) và Lee Williams đều chưa có quốc tịch Việt Nam.

Khoa Ngô đang chói sáng ở mùa giải này với 3 bàn thắng, cùng nguồn năng lượng dồi dào khuấy đảo nhiều hàng phòng ngự V-League. Dù thể hình khiêm tốn, nhưng Khoa Ngô giỏi càn lướt, sẵn sàng tì đè, đấu tay đôi và nhanh nhẹn như linh dương. Sự nhiệt huyết của cầu thủ sinh năm 2006 là ngọn đèn rực rỡ khơi dậy hàng công CLB Công an TP.HCM, dù đây mới là mùa giải đầu tiên, Khoa Ngô chơi ở V-League.

Lee Williams (sinh năm 2007) cũng rất tài năng, đã ghi 2 bàn ở V-League và 1 bàn tại Cúp quốc gia, dù chưa tròn 19 tuổi. Được đào tạo bài bản ở Anh, Lee Williams có phong cách chơi bóng đơn giản, hiện đại, xử lý gọn gàng và làm tường, không chiến tốt với chiều cao 1,9 m.

Nếu có quốc tịch, cả Khoa Ngô và Lee Williams đều là "ngọc quý" cho lứa U.20, thậm chí U.23 Việt Nam. Nhìn tấm gương của Công Phương (2006), Văn Thuận, Văn Bình (2005) hay Quang Kiệt (2007) ở U.23 để thấy, chỉ cần có năng lực, mọi cầu thủ đều có cơ hội bất chấp tuổi tác.

Chờ đợi quốc tịch

Bên cạnh Lee Williams hay Khoa Ngô, còn nhiều Việt kiều khác đang chờ được cấp quốc tịch trong thời gian tới.

Tiêu biểu trong số này có trung vệ Kyle Colonna (cao 1,88 m). Việt kiều Mỹ đã chơi 20 trận mùa này, góp phần tạo nên hàng thủ chắc chắn thứ hai giải đấu của Thể Công Viettel (mới lọt lưới 19 bàn sau 21 trận).

Khác với mùa trước phải cạnh tranh quyết liệt để được ra sân tại Hà Nội, mùa này, Colonna là bức tường vững chãi ở Thể Công Viettel, khi chinh phục được HLV khó tính Velizar Popov. Colonna gây ấn tượng với lối chơi phán đoán đầu óc và "sạch", khi mới nhận 6 thẻ vàng sau 37 trận V-League. Sinh năm 1999, Colonna là mảnh ghép tương lai của đội tuyển Việt Nam.

Adou Minh (sinh năm 1997) cũng là trung vệ Việt kiều tài năng, đã chơi 24 trận cho CLB Công an Hà Nội mùa này trên mọi đấu trường. Mùa trước, ngay khi hồi hương khoác áo Hà Tĩnh, Adou Minh đã chơi chắc chắn với 22 trận, lọt vào đội hình tiêu biểu V-League. Từng chơi bóng cho các đội bán chuyên Pháp và có thể hình ổn (cao 1,78 m), Adou Minh có lối đá thông minh, tranh chấp nhiệt huyết và lăn xả.

Ngoài ra, những Việt kiều "tài không đợi tuổi" đang cống hiến. Camilo Vasconcelo Minh (mang ba dòng máu Việt Nam, Bồ Đào Nha, Canada) của Hải Phòng sinh năm 2005, ra sân 9 trận cho Hải Phòng mùa này. Thử việc không thành công ở Hà Nội, Camilo đã đến đội bóng bớt cạnh tranh hơn để có cơ hội thi đấu thường xuyên.

Li-Sheng Eddie Tran (Việt kiều Thụy Điển) đã chơi 12 trận ở hạng nhất mùa này, đang cùng Bắc Ninh đua vé lên V-League.