Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hai trọng tài Malaysia làm chứng nhân 2 cuộc đối đầu khốc liệt có HAGL, ai đó sẽ rớt hạng nếu…

Hồng Nam
06/05/2026 14:22 GMT+7

Hai trận đấu đáng chú ý tại vòng 22 LPBank V-League 1-2025 - 2026, bao gồm trận đấu giữa CLB Đà Nẵng vs CLB Becamex TP.HCM, trận đấu giữa HAGL vs CLB PVF-CAND sẽ được điều hành bởi các trọng tài FIFA Malaysia.

Cụ thể, cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM (diễn ra lúc 18 giờ ngày 8.5 trên sân Chi Lăng) sẽ do trọng tài Razlan Joffri Bin Ali điều hành.

 Vị “vua áo đen” sinh năm 1985 không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng cầm còi nhiều trận đấu tại LPBank V-League 1 mùa này, trong đó có các trận giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình (vòng 12), hay Đông Á Thanh Hóa gặp PVF-CAND (vòng 20).

Trọng tài Bin Ali điều hành nhiều trận tại V-League

Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi SHB Đà Nẵng đang đứng cuối bảng với 13 điểm, trong khi Becamex TP.HCM xếp trên với 21 điểm. Lợi thế sân nhà cùng động lực lớn giúp đội bóng sông Hàn được kỳ vọng tạo khác biệt, dù đối thủ có vẻ ổn định hơn. 

Ở lượt đi, SHB Đà Nẵng từng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách, tạo tiền đề về mặt tinh thần cho màn tái đấu. 

Trọng tài Kamaruzaman (thứ ba từ phải sang) cũng đắt hàng

Ảnh: Minh Tú

HAGL sẽ chính thức trụ hạng nếu thắng vòng 22

Trong khi đó, trận đấu giữa HAGL và PVF-CAND (17 giờ ngày 10.5 trên sân Pleiku) sẽ do trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman bắt chính. 

Trọng tài sinh năm 1995 trước đó đã hai lần đảm nhiệm Trọng tài VAR tại các trận đấu của Công an Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội (vòng 15). 

Cặp đấu tại Pleiku cũng mang tính chất sống còn ở nhóm cuối bảng. HAGL hiện có 22 điểm, tạm xếp thứ 10 và nắm lợi thế nhất định về điểm số lẫn tâm lý. Tuy nhiên, đội bóng phố núi vẫn cần tích lũy thêm điểm để sớm đảm bảo suất trụ hạng.

Ở chiều ngược lại, CLB PVF-CAND đang đối diện áp lực rất lớn khi mới có 14 điểm, đứng áp chót trên bảng xếp hạng và kém chính HAGL tới 8 điểm. Khoảng cách này khiến đội khách gần như không còn đường lùi, buộc họ phải nhập cuộc với quyết tâm cao nhất nếu muốn cải thiện vị thế và nuôi hy vọng trụ hạng

