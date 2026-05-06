Có một Quang Hải rất khác!

Từ 'ngòi nổ' đến bộ não chiến thuật

Nhắc đến Quang Hải, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể quên giai đoạn huy hoàng dưới thời HLV Park Hang-seo. Đó là thời kỳ mà tiền vệ sinh năm 1997 đóng vai trò như một "mũi khoan" xuyên phá hàng thủ đối phương. Những pha đi bóng lắt léo, những cú cứa lòng hiểm hóc từ rìa vòng cấm hay các tình huống xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ đã trở thành thương hiệu.



Chính phong cách thi đấu đó đã đưa Quang Hải lên đỉnh cao danh hiệu cá nhân với Quả bóng vàng Việt Nam 2018, cùng các Quả bóng bạc vào các năm 2019, 2021. Anh không chỉ là một cầu thủ tài năng, mà còn là biểu tượng cho thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.

Quang Hải ngày càng quan trọng hơn với CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, bóng đá không đứng yên. Khi đối thủ ngày càng hiểu rõ hơn về cách chơi của Quang Hải, khi thể chất và tốc độ không còn là lợi thế tuyệt đối, sự thay đổi trở thành điều tất yếu. Và Quang Hải đã chọn cách hoàn thiện bản thân thay vì bị tụt lại phía sau. Ở CLB Công an Hà Nội (CAHN), anh không còn chơi quá cao hay dồn nhiều vào các tình huống cá nhân. Thay vào đó, Quang Hải lùi sâu hơn, tham gia nhiều hơn vào việc tổ chức lối chơi. Anh trở thành cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công, là người giữ nhịp và định hình thế trận.

HLV Polking nói gì?

Sự thay đổi của Quang Hải không phải là sự đánh mất bản năng, mà là nâng cấp về tư duy. Con số 3 bàn thắng và 6 kiến tạo ở V-League mùa này (vẫn còn 5 trận nữa) có thể không quá nổi bật nếu so với quá khứ, nhưng giá trị thực sự nằm ở tầm ảnh hưởng trong lối chơi chung.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking, Quang Hải được trao nhiều trách nhiệm hơn. Anh không chỉ là một cầu thủ tấn công, mà còn là một thủ lĩnh thực thụ trên sân. Khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí và tung ra những đường chuyền quyết định giúp anh trở thành "bộ não" của đội bóng.

HLV Polking chia sẻ với PV Thanh Niên: "Quang Hải giờ đã dày dạn kinh nghiệm hơn nhiều rồi. Đó là lý do cậu ấy hiểu trận đấu tốt hơn, tự tin hơn. Cậu ấy là cầu thủ thông minh, luôn biết cách tung ra những đường chuyền, đường kiến tạo thuận lợi cho đồng đội, như cái cách cậu ấy đang làm hiện tại. Tôi thực sự hạnh phúc khi có Quang Hải trong đội hình. Cậu ấy là người đội trưởng tốt, là thủ lĩnh tuyệt vời và đóng góp rất nhiều để CLB CAHN có thể chinh phục các danh hiệu".

Quang Hải duy trì phong độ ổn định ẢNH: MINH TÚ

Sự thay đổi không làm giảm đi tầm quan trọng của Quang Hải, mà ngược lại còn nâng tầm ảnh hưởng. Trong một tập thể giàu tham vọng như CLB CAHN, anh chính là mắt xích giúp kết nối các tuyến, tạo ra sự cân bằng giữa tấn công và kiểm soát.

Sự nghiệp của một cầu thủ không chỉ được đo bằng những khoảnh khắc bùng nổ, mà còn bằng khả năng thích nghi và duy trì giá trị theo thời gian. Quang Hải của hiện tại có thể không còn khiến người hâm mộ "ồ" lên với những siêu phẩm như trước, nhưng anh lại mang đến sự yên tâm, sự ổn định và chiều sâu.



Nếu như trước đây, Quang Hải là người tạo ra khác biệt bằng những pha xử lý cá nhân, thì giờ đây anh tạo ra khác biệt bằng khả năng quan sát, đọc trận đấu. Đó là bước chuyển mình không dễ dàng, nhưng cần thiết, và Quang Hải đang làm điều đó một cách thuyết phục.

Thậm chí, HLV Polking còn tin rằng Quang Hải xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Nhưng hơn cả những danh hiệu, điều đáng ghi nhận nhất chính là hình ảnh một Quang Hải trưởng thành, biết thay đổi để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Và chúng ta đang được chứng kiến một Quang Hải rất khác, nhưng có lẽ cũng là phiên bản hoàn thiện nhất.