Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik và ông Park Hang-seo dự khán Festival U.14 Gia Lai 2026: Ủng hộ bầu Đức

Tiểu Bảo
06/05/2026 13:55 GMT+7

HLV Kim Sang-sik dự khán khai mạc và HLV Park Hang-seo trao cúp sau trận chung kết sẽ là sự động viên rất lớn cho ngày hội bóng đá trẻ quốc tế Festival U.14 Gia Lai 2026 của bầu Đức.

HLV Kim Sang-sik sẽ dự khán khai mạc Festival U.14 Gia Lai 2026

ảnh: Đồng Nguyên Khang

HLV Kim Sang-sik và Park Hang-seo tiếp lửa giải đấu trẻ

Giải đấu trẻ quốc tế có quy mô tổ chức và hứa hẹn đem đến chất lượng cao nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, Festival U.14 Gia Lai 2026 đón tin vui khi được tiếp đón 2 HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đến dự khán.

Cụ thể, HLV Kim Sang-sik - nhà vô địch AFF Cup 2024, HCV U.23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, HCĐ U.23 châu á 2026 - sẽ góp mặt ở ngày khai mạc 11.5 và theo dõi trận đấu giữa U.14 LPBank HAGL và U.14 Jubilo Iwata (Nhật Bản) sẽ diễn ra vào lúc chiều cùng ngày.

Trong khi đó HLV Park Hang-seo, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam giành AFF Cup 2018 và vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tứ kết Asian Cup 2019, sẽ dự khán trận chung kết và trao cúp cho nhà vô địch dự kiến diễn ra ngày 15.5.

HAGL đã hoàn tất khâu chuẩn bị sân bãi, cơ sở vật chất cho giải đấu

ảnh: NVCC

Rõ ràng, đây sẽ là sự khích lệ rất lớn, động viên tinh thần cho hàng trăm tài năng trẻ bóng đá Việt Nam cùng 7 đội bóng quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và cả đội tuyển U.14 Malaysia.

Festival U.14 quốc tế Gia Lai 2026 được bầu Đức ấp ủ, sau khi dành rất nhiều thời gian và tiền bạc đầu tư vào đứa con tinh thần CLB HAGL, cũng là ủng hộ chuỗi các sự kiện năm du lịch quốc gia 2026 do Gia Lai tổ chức.

Đến lúc này, các công tác chuẩn bị hậu cần và chuyên môn đã hoàn tất. Bầu Đức và HAGL đã tích cực chuẩn bị, làm mới, chỉnh trang lại hệ thống sân bãi, phòng ốc cho 12 đội bóng sẽ tham dự giải.

U.14 LPBank HAGL tích cực tập luyện

ảnh: NVCC

Ngoài 7 đội khách mời quốc tế, sân Pleiku Arena và hệ thống sân ở Hàm Rồng sẽ tiếp đón 5 đại diện trong nước, ngoài LPBank HAGL còn có CLB Hà Nội, PVF, SLNA, Trường Tươi Đồng Nai đang rất háo hức được gặp 2 HLV Kim và Park.

Đến lúc này, SLNA sẽ là đội khách đầu tiên đặt chân đến Gia Lai khi đội bóng xứ Nghệ đã lên xe từ TP.Vinh để di chuyển đến Pleiku từ ngày 5.5. Mọi đội bóng sẽ đều được tạo điều kiện tối đa để làm quen sân và tập luyện.

Người hâm mộ có thể cổ vũ trực tiếp trên sân, hoặc theo dõi trực tuyến lễ khai mạc, các trận bán kết, chung kết và lễ bế mạc trên sóng VTV3; VTV6; Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, FPT Play. Các trận đấu còn lại sẽ được livestream trên kênh CLB HAGL, HLC Media...

