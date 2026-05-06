HLV Roland nói cực hay về U.17 Việt Nam và kế sách ‘lạ’ hạ Yemen, lộ diện kênh phát trực tiếp

Trước trận gặp Yemen, HLV Roland dặn U.17 Việt Nam ‘không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào’

HLV Cristiano Roland chia sẻ: “Chúng tôi đã sẵn sàng. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”.

Theo nhà cầm quân người Brazil, sự tự tin của các cầu thủ không đến từ lời nói, mà được xây dựng qua quá trình chuẩn bị bài bản và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Ông nhấn mạnh rằng khi các cầu thủ hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và duy trì sự tập trung, sự tự tin sẽ hình thành một cách tự nhiên.

HLV Roland hào hứng trước trận ra quân ở VCK U.17 châu Á 2026 ẢNH: Đoàn Nhật

“Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, điều đó giúp các cầu thủ bước vào giải với trạng thái tốt. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em đã thể hiện”, ông nói thêm.

Đánh giá về đối thủ U.17 Yemen, HLV Cristiano Roland cho rằng đây là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt và thi đấu gắn kết. Tuy nhiên, ban huấn luyện U.17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó.

“Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”, ông Roland nhấn mạnh.

HLV Roland đánh giá cao U.17 Yemen

Chiều 5.5, U.17 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân. Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật, rà soát đội hình và củng cố cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc nhưng vẫn duy trì sự hứng khởi, các cầu thủ thể hiện quyết tâm cao và trạng thái sẵn sàng.

Dưới thời HLV Cristiano Roland, U.17 Việt Nam đang cho thấy sự thay đổi rõ rệt về lối chơi và tư duy chiến thuật. Thay vì nhập cuộc với tâm thế thận trọng như trước, các cầu thủ trẻ thể hiện sự chủ động, tự tin cầm bóng và triển khai lối chơi theo ý đồ riêng.

Sự tiến bộ này được thể hiện rõ qua các trận đấu gần đây, đặc biệt là màn trình diễn trước những đối thủ mạnh. Khả năng phối hợp nhóm, kiểm soát bóng và thoát pressing của các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể, giúp đội tuyển làm chủ thế trận trong nhiều thời điểm.

Chiều 5.5 là buổi tập cuối cùng của U.17 Việt Nam trước trận gặp Yemen ẢNH: Đoàn Nhật

Triết lý tấn công chủ động không chỉ giúp U.17 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội, mà còn giảm áp lực cho hàng thủ. Tuy nhiên, để có thể tiến xa tại đấu trường châu lục, đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

HLV Cristiano Roland thẳng thắn chỉ ra hạn chế: “Các cầu thủ U.17 Việt Nam vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là cách di chuyển chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ vấn đề và đang nỗ lực hoàn thiện qua từng buổi tập”.

Các cầu thủ đã sẵn sàng

Ông cũng nhắc lại bài học từ VCK U.17 châu Á trước đó, khi U.17 Việt Nam không thua trận nào nhưng vẫn bị loại do không tận dụng tốt cơ hội.

“Đó là bài học lớn. Chúng ta không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân. Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, nhưng cần duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Mục tiêu của chúng tôi là giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để vượt qua vòng bảng”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Tại VCK U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với sự góp mặt của U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen. Trong bối cảnh cạnh tranh cao, việc tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò then chốt nếu đội tuyển muốn giành vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất dự VCK FIFA U.17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu các trận của U.17 Việt Nam ở vòng bảng ẢNH: VFF

Theo lịch thi đấu, trận ra quân giữa U.17 Việt Nam và U.17 Yemen sẽ diễn ra lúc 20 giờ theo giờ địa phương ngày 6.5 (0 giờ ngày 7.5 theo giờ Việt Nam). Toàn bộ các trận đấu của U.17 Việt Nam tại VCK U.17 châu Á sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng của TV360.