Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út gửi thư tới Chủ tịch VFF, chúc U.17 Việt Nam thành công

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đón nhận tấm chân tình từ nước bạn

Ngày 5.5, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã rất vui mừng khi nhận được bức thư chân tình từ người đồng cấp bên phía Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út.

Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út, Chủ tịch liên đoàn - ông Yasser đã gửi thư chào mừng đội tuyển U.17 Việt Nam đến tham dự VCK U.17 châu Á, đồng thời trân trọng gọi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là “người anh em của chúng tôi”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út Yasser tại Đại hội FIFA 2026 Ảnh: VFF

Người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út bày tỏ vinh dự khi đất nước Ả Rập Xê Út được đăng cai giải U.17 châu Á 2026. Ông thay mặt liên đoàn và BTC, chúc đội tuyển U.17 Việt Nam cùng ban huấn luyện đạt nhiều thành công trong suốt vòng chung kết. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út khẳng định, nước chủ nhà sẵn sàng hỗ trợ đội U.17 Việt Nam trong suốt thời gian thi đấu và mong chờ màn thể hiện của đội tại giải.



Tâm thế chủ động của U.17 Việt Nam

Sự thay đổi lớn mà HLV Cristiano Roland đem lại cho lứa cầu thủ U.17 VN hiện nay chính là tâm thế nhập cuộc đầy tự tin và chủ động. Khác với tư duy thường thấy mỗi khi các đội bóng VN gặp đối thủ mạnh là ưu tiên sự an toàn và chơi phòng ngự để chờ đợi sai lầm của đối thủ, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội đã dám cầm bóng, ban bật và triển khai thế trận theo ý đồ riêng. Để làm được điều này, nền tảng chính là sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân và thể lực đã được cải thiện rõ rệt, giúp các cầu thủ duy trì cường độ kiểm soát bóng trong suốt thời gian thi đấu.

U.17 VN dưới thời HLV Roland có lối chơi tấn công đẹp mắt Ảnh: VFF

Minh chứng rõ nhất cho sự tiến bộ vượt bậc của U.17 VN là màn trình diễn bản lĩnh trong trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á gặp U.17 Úc cách đây không lâu. Chạm trán đối thủ có thể hình vượt trội và sớm nhận bàn thua, nhưng U.17 VN không hề rơi vào trạng thái lúng túng. Ngược lại, các học trò của ông Roland bình tĩnh cầm bóng, tổ chức lối chơi và thực hiện những pha phối hợp nhỏ để kéo giãn đội hình đối phương. Khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp và sự tự tin trong các tình huống chuyền bóng, thoát pressing đã giúp đội bóng sao vàng làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến. Triết lý lấy tấn công làm phòng ngự không chỉ giúp U.17 VN tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn mà còn trực tiếp giảm tải áp lực cho hàng thủ. Với những gì đã thể hiện tại sân chơi khu vực, người hâm mộ đang rất chờ đợi U.17 VN sẽ tiếp tục mang lối chơi tấn công mãn nhãn này đến đấu trường châu lục.

Điều cần cải thiện

HLV Roland đã xây dựng cho U.17 VN lối chơi tấn công đẹp mắt và chủ động. Nhưng để có thể tiến xa tại đấu trường châu lục, U.17 VN vẫn còn những mảnh ghép cần phải hoàn thiện, mà quan trọng nhất chính là hiệu suất trong khâu dứt điểm. Một đội dù kiểm soát bóng ít hay nhiều, thì sự hiệu quả ở 1/3 cuối sân đối phương vẫn là yếu tố then chốt quyết định thành bại. Tấn công nhiều và tạo ra áp lực liên tục là điều đáng khen ngợi, song phải được cụ thể hóa bằng bàn thắng để tạo ra lợi thế về tỷ số. Ông Roland thẳng thắn nhìn nhận: "Các cầu thủ U.17 VN vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là cách chuyển động chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ những vấn đề cần cải thiện. Ban huấn luyện cũng đã phân tích cụ thể và toàn đội đang nỗ lực điều chỉnh qua từng buổi tập, hướng tới màn thể hiện tốt nhất khi vào thi đấu".

Vị HLV người Brazil cũng nhắc lại bài học đắt giá từ VCK U.17 châu Á 2025. Tại giải đấu đó, U.17 VN dù không thua (3 trận hòa) nhưng không thể vào vòng trong. "Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ, rằng chúng ta không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân. Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng", ông Roland khẳng định.

Trong bảng đấu đầy thách thức với sự hiện diện của Hàn Quốc, UAE và Yemen, việc chắt chiu cơ hội sẽ là chìa khóa để U.17 VN hiện thực hóa mục tiêu vượt qua vòng bảng và hướng tới suất dự World Cup trẻ.