U.17 Việt Nam quyết thắng trận ra quân giải U.17 châu Á

Thắng để khẳng định

Hành trình của U.17 VN ở VCK U.17 châu Á 2026 bắt đầu lúc 0 giờ ngày 7.5, khi các học trò của HLV Cristiano Roland đối đầu U.17 Yemen ở trận ra quân bảng C. Mục tiêu của U.17 VN là vượt qua vòng bảng để có vé dự U.17 World Cup 2026. Muốn vậy, đánh bại Yemen (đội được xem là yếu nhất bảng C) là nhiệm vụ bắt buộc.

U.17 VN tập luyện miệt mài chuẩn bị cho VCK U.17 châu Á 2026 Ảnh: VFF

Cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang đứng về phía U.17 VN trước trận ra quân. So với VCK năm ngoái, bảng đấu của thầy trò ông Roland năm nay nhẹ nhàng hơn. Chỉ có U.17 Hàn Quốc mạnh vượt trội, còn lại U.17 Yemen và U.17 UAE đều là những đội vừa tầm để Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, điểm tựa giá trị hơn cả để củng cố niềm tin chính là thực lực của U.17 VN. Chức vô địch Đông Nam Á không thuần túy là một danh hiệu, mà còn trở thành màn chạy đà hoàn hảo để học trò HLV Roland tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện lối chơi và điều chỉnh điểm rơi phong độ trước ngày giong buồm ra biển.

2 năm huấn luyện U.17 VN, HLV Roland đã tạo nên một tập thể gần như hoàn hảo với 16 trận bất bại. Triết lý xây dựng đội hình dựa trên cấu trúc tấn công - phòng ngự cân bằng, ưu tiên pressing tầm cao, triển khai bóng từ thủ môn và ban bật, đập nhả nhờ vào các khối đội hình di chuyển thông minh… mà ông Roland dày công gây dựng đã bắt đầu "đóng khuôn". U.17 VN là một trong số ít đội trẻ châu Á thực sự có lối chơi mang bản sắc rõ ràng, vận hành mạch lạc và khoa học. 5 trận toàn thắng ở vòng loại U.17 châu Á 2026, ghi 30 bàn, hay 5 trận bất bại tại giải U.17 Đông Nam Á với 19 bàn là minh chứng cho sức mạnh tập thể đáng gờm.

Dù vậy, vẫn còn một miếng ghép khuyết trên bức tranh U.17 VN của HLV Roland, đó là một chiến thắng ở sân chơi châu Á. Lần gần nhất U.17 VN thắng ở một vòng chung kết châu Á đã từ khoảng 10 năm trước, khi đội trẻ của HLV Đinh Thế Nam vượt qua Kyrgyzstan với tỷ số 3-1 để vào tứ kết (giải đấu lúc ấy còn mang tên U.16 châu Á, trước khi chuyển hẳn sang U.17 để đồng bộ với U.17 World Cup được tổ chức cùng năm). Ở VCK U.17 châu Á 2025, U.17 VN của HLV Roland đã xuất sắc cầm hòa 3 trận trước Nhật Bản, Úc và UAE. Trả lời PV Thanh Niên, HLV Roland tự hào nói rằng học trò của ông đã chiến đấu kiên cường, nhưng không quên khẳng định: sân chơi U.17 châu Á rất khắc nghiệt, mà U.17 VN vẫn còn thiếu một điều gì đó để thắng.

Bài học ấy là động lực để U.17 VN hoàn thiện mình trong 1 năm qua. Trận đấu với U.17 Yemen ngày 7.5 chính là thước đo hợp lý cho sự tiến bộ, mà Nguyễn Lực, Sỹ Bách hay Văn Dương phải thắng để chứng tỏ giấc mơ World Cup nằm trong tầm tay.

T ẤN CÔNG SÒNG PHẲNG

U.17 VN đủ sức đá tấn công khi gặp U.17 Yemen, như đã chơi trước U.17 Úc ở bán kết Đông Nam Á, hay U.17 UAE ở vòng loại châu Á. Nhờ giáo án huấn luyện đa dạng cùng không gian sáng tạo mà HLV Roland trao cho, cầu thủ U.17 VN tấn công đa dạng, khoa học hơn, với nhiều mảng miếng sắc bén, từ đánh trung lộ, phản công đến tình huống cố định.

Khả năng hoán đổi vị trí của các tiền đạo cánh, hậu vệ biên, hay xâm nhập bất ngờ của tiền vệ tấn công… là nét đặc sắc trong cách vận hành của U.17 VN. Rất lâu rồi, bóng đá VN mới có một lứa U.17 dám triển khai bóng, chơi kỷ luật nhưng cũng biến hóa mềm mại. HLV Roland cùng trợ lý đã nghiên cứu kỹ đối thủ và có phương án đối phó, được cụ thể hóa trong buổi tập ngày 5.5 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út.

U.17 Yemen có lối chơi giàu thể lực, trực diện, ưu tiên tốc độ và kỹ thuật để đột phá, nhưng giống như hầu hết các đội Tây Á, kỷ luật phòng ngự và sự tập trung vẫn là vấn đề cần khắc phục. Nếu khai thác tốt điểm yếu này, U.17 VN sẽ lấy trọn 3 điểm để có bước tiến quan trọng đến đấu trường thế giới.