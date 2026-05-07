Bước lùi của HLV Lê Huỳnh Đức

T HÊM MỘT CUỘC CHIA TAY

Cuộc phiêu lưu của HLV Lê Huỳnh Đức cùng CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) đã kết thúc không trọn vẹn. Đôi bên đạt đồng thuận chấm dứt hợp đồng khi V-League chỉ còn 5 vòng đấu. Từng là biểu tượng ở đội CA TP.HCM với 60 bàn thắng cùng sự thấu hiểu văn hóa, Lê Huỳnh Đức được kỳ vọng đưa thế lực một thời của bóng đá miền Nam trở lại đường đua danh hiệu. Thế nhưng tham vọng của đại diện TP.HCM sớm khép lại giữa mùa giải. Thua 4 trong 5 trận gần nhất, ghi 1 bàn và lọt lưới 12 lần, CLB CA TP.HCM đã kém tốp 3 khoảng cách 10 điểm. Vị trí thứ 6, dù tốt hơn đội bóng tiền thân TP.HCM đạt được mùa trước, nhưng thua xa mong đợi. Chưa kể, CLB CA TP.HCM có thể tụt hạng thêm nếu không cải thiện phong độ yếu kém.

HLV Lê Huỳnh Đức là chiến lược gia thứ 15 mất ghế tại V-League ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cuộc chia tay với HLV Lê Huỳnh Đức là kết cục khó tránh. Chính cựu HLV Đà Nẵng từng tự nhìn nhận "có trách nhiệm do không thể thúc đẩy cầu thủ chơi tốt hơn". Mùa này, 11 trong số 14 đội V-League đã thay "tướng" với lần lượt 15 HLV mất việc. Đó là minh chứng cho áp lực nặng nề đặt lên vai HLV. Ở tập thể giàu tham vọng như CLB CA TP.HCM, những trận thua nặng nề như 0-4 trước Thanh Hóa, hay 0-3 trước Hải Phòng, CLB Công an Hà Nội… là đủ để một biểu tượng như Huỳnh Đức cũng phải bị thay thế.

Chỉ trong 6 năm, Lê Huỳnh Đức đã nói lời chia tay 4 đội bóng. Ông rời CLB Đà Nẵng cuối mùa 2021 sau hai giai đoạn tại vị ở đội bóng sông Hàn (2008 - 2017 và 2018 - 2021), khi cả Huỳnh Đức và đội Đà Nẵng đều cần luồng gió mới. Đến năm 2022, ông ngồi ghế Giám đốc kỹ thuật CLB Sài Gòn, không thể cứu đội thoát cảnh xuống hạng. Mùa giải 2023 - 2024, cựu tiền đạo đội tuyển VN huấn luyện CLB Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM), giúp đội đứng nhì bảng sau lượt đi. Nhưng cú trượt dài ở lượt về với 9 điểm sau 13 trận đẩy Bình Dương xuống hạng 9, dẫn đến việc ông nộp đơn xin nghỉ. Cuối cùng là chuyện chia tay CLB CA TP.HCM, nơi ông từng vang danh trong vai trò cầu thủ và được xem như "tượng đài".

S ÓNG GIÓ BỦA VÂY

Lê Huỳnh Đức từng được xem như "vua Midas" của bóng đá VN, khi đi đến đâu là thành công tới đó. Khi mới cầm quân, ông đưa "tàu đắm" CLB Đà Nẵng từ cuối bảng lên hạng tư V-League mùa 2008, rồi 1 năm sau vô địch. Ở tuổi 37, cựu chân sút đội tuyển VN làm được điều mà nhiều chiến lược gia bậc "cha chú" không làm được. Hai chức vô địch V-League trong 5 năm đầu huấn luyện giúp Lê Huỳnh Đức bước vào hàng ngũ những chiến lược gia giỏi nhất VN. Tuy nhiên, đó cũng là đỉnh cao… gần nhất của ông. Sau tấm HCĐ V-League mùa 2016, ông không còn đưa được bất cứ đội bóng nào kết thúc trong nhóm đầu. Ông chia tay CLB Đà Nẵng mùa 2017, rồi trở lại sau đó 1 năm, nhưng giai đoạn 2 của ông cùng đội bóng sông Hàn chẳng còn vinh quang như thời kỳ đầu. CLB Đà Nẵng lênh đênh nửa sau bảng xếp hạng, dẫn tới cuộc chia tay năm 2021.

Nếu những thất bại ở CLB Sài Gòn hay Becamex TP.HCM còn nhìn nhận như "tai nạn" khi Huỳnh Đức không hợp đất và không có con người tối ưu, thì thất bại tại CLB CA TP.HCM là không thể bào chữa. Ông không xây dựng được lối chơi có tổ chức, mảng miếng. Điều này có thể thông cảm do ông chưa có tròn 1 mùa huấn luyện. Thế nhưng tinh thần thi đấu nhợt nhạt, trái ngược với tiêu chí "bại không nản" mà ông đề ra, là giọt nước tràn ly khiến mối duyên chấm dứt. Từng giỏi truyền lửa và thôi thúc học trò ở giai đoạn đầu sự nghiệp, nhưng một thập niên qua, dường như cá tính của ông đã phai dần. Cuộc trượt dài của Becamex TP.HCM hay CLB CA TP.HCM đều diễn ra ở lượt về và phảng phất hình bóng mất kiểm soát. Người thuyền trưởng đứng đầu ngọn sóng hiển nhiên phải chịu trách nhiệm.