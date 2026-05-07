U.17 Việt Nam thắng quả cảm Yemen, mở toang cánh cửa World Cup

U.17 Việt Nam thắng nhờ bản lĩnh

U.17 Yemen chẳng phải thế lực bóng đá Tây Á, nhưng lại là đội bóng từng gợi cho U.17 Việt Nam kỷ niệm không vui.

Ở vòng loại U.17 châu Á 2025, diễn ra cách đây gần 2 năm, học trò HLV Cristiano Roland từng gặp đối thủ này trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Sau nửa đầu trận đấu hòa nhau 1-1, cả hai đội đã chơi rất toan tính và chặt chẽ trong hiệp 2. Có nhiều khoảng thời gian, U.17 Việt Nam chỉ cầm bóng chuyền qua lại, không mạo hiểm đẩy cao tấn công. Bên phía đối diện, U.17 Yemen cũng chỉ đá cho... hết giờ. Xong trận, hai đội có trận hòa và cùng nhau đoạt vé tới vòng chung kết.

U.17 Việt Nam lúc ấy vấp phải làn sóng tranh cãi: Liệu ở độ U.17, đá như vậy có quá thực dụng? Liệu sự toan tính có khiến lối đá trong sáng của các cầu thủ mới chập chững bước vào con đường trưởng thành bị "vấy bẩn"?

U.17 Việt Nam thắng xứng đáng ẢNH: VFF

Trả lời Báo Thanh Niên, HLV Roland thừa nhận U.17 Việt Nam tính toán, nhưng đó là lựa chọn hợp lý. Bởi đội U.17 thời điểm đó mới được Roland tiếp quản, còn đang định hình lối chơi và cần tấm vé đến VCK để lên dây cót tinh thần. "Tôi chúc mừng cầu thủ khi họ ý thức được tầm quan trọng của kết quả để điều chỉnh cách chơi. Họ rất thông minh và biết cách kiểm soát tình hình", Roland nói. Dù cách chơi không đẹp, nhưng Roland chấp nhận, bởi đó là con đường an toàn đưa U.17 Việt Nam đến VCK U.17 châu Á 2025, được đá thêm 3 trận với đội mạnh như Úc, Nhật Bản và UAE. Lựa chọn ấy, HLV Roland và học trò chưa từng ân hận.

Để rồi, sau 1 năm, U.17 Việt Nam đã gặp lại U.17 Yemen với vị thế khác: nhà vô địch Đông Nam Á, đội bóng sở hữu chuỗi 16 trận bất bại ở giải chính thức, từng thắng hoặc hòa Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Úc và Uzbekistan. Giá trị của chỗ đứng mà U.17 Việt Nam phải đổ mồ hôi và máu để có được, là cho phép thầy trò Roland được tự tin chơi sòng phẳng. Chẳng phải với riêng Yemen, mà là bất cứ đội bóng nào.

U.17 Việt Nam đánh bại U.17 Yemen trong cuộc đấu thể lực gian khổ, với tính chất đặc trưng của bóng đá trẻ: thế trận cởi mở, đôi bên nhiều lần non nớt mắc sai lầm. Cú đổ người "thót tim" của thủ môn Lý Xuân Hòa, cái ôm đầu tiếc nuối của Lê Trọng Đại Nhân... là khoảnh khắc rất đời của những cầu thủ ở tuổi "bẽ gãy sừng trâu".

U.17 Việt Nam (áo trắng) lầm lũi vượt khó ẢNH: VFF

Thế nhưng, giữa thế đôi công có phần hỗn loạn, U.17 Việt Nam thắng nhờ kiểm soát được khoảnh khắc giá trị nhất ở phút 77. Chu Ngọc Nguyễn Lực bấm bóng như đặt cho Đậu Quang Hưng mở tốc qua người rồi dứt điểm chéo góc thành bàn. Quang Hưng được ông Roland tung vào sân thay Lê Sỹ Bách, với nhiệm vụ khoan phá cánh trái vốn là điểm yếu của U.17 Yemen mà đồng đội còn đang làm dang dở. Anh là "quân bài tẩy", mà Roland đã dùng để chiến thắng ván bài bản lĩnh với U.17 Yemen.

Tiếp tục bứt lên

Chiến thắng ở VCK U.17 châu Á, dẫu chưa đã mắt và còn nhiều điều phải bàn, nhưng vô cùng giá trị với đoàn quân trẻ trung của Cristiano Roland.

Chiến lược gia người Brazil hiểu rằng thắng ở giải châu Á là điều rất khó. Đối thủ mạnh, đồng thời bầu không khí châu Á luôn đặc quánh áp lực, khắc nghiệt hơn Đông Nam Á nhiều lần. Chẳng phải ngẫu nhiên, U.17 Việt Nam phải chờ đến 10 năm mới thắng được tại sân chơi này. Để tiến bộ, không có cách nào khác ngoài việc vượt qua những ngày khó thở (cả về nghĩa đen và nghĩa bóng).

Bó đũa khó bẻ ẢNH: VFF

Thắng đội bóng có tuổi đời trẻ nhất giải (hầu hết sinh năm 2010) không phải kỳ tích. Song, trước khi thắng người, phải học cách thắng mình. Mọi trận đấu đều mang đến bài học, đều là một nấc thang để cầu thủ mở van tâm lý, chơi bóng với cái đầu thông thoáng và nhẹ nhõm hơn.

Trước khả năng rê dắt, giữ bóng và pressing tốt của Yemen, U.17 Việt Nam vẫn triển khai thế trận mượt mà, luân chuyển bóng có tốc độ và định hướng. Pha ghi bàn của Quang Hưng cũng là tình huống chuyển trạng thái mang định hướng rõ ràng, mà thầy trò Roland đã thử nhiều lần trên sân tập. Khi đối thủ "thốc" đội hình lên đá tấn công, U.17 Việt Nam kiên trì phòng ngự, và rồi, đòn trừng phạt đã đến bằng một tình huống phối hợp bóng sống. Dưới áp lực mà vẫn vận hành bài bản, U.17 Việt Nam thắng là hợp lý.

Giờ là cửa ải tiếp theo mang tên U.17 Hàn Quốc (đội hòa 1-1 trước U.17 UAE). Hãy đá theo cách của mình và kiên trì chờ thời, thành quả sẽ đến!