Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam bất ngờ dẫn đầu, Hàn Quốc và UAE cùng tốp 2

Hồng Nam
Hồng Nam
07/05/2026 02:34 GMT+7

Sau lượt trận đầu tiên trong khuôn khổ bảng C U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 3 điểm, trong khi U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE xếp sau.

U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C

U.17 Việt Nam có khởi đầu như mơ tại bảng C VCK U.17 châu Á 2026, khi đánh bại U.17 Yemen với tỷ số 1-0. 

Pha lập công của Đậu Quang Hưng ở phút 77 không chỉ giúp U.17 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên ở giải U.17 châu Á sau 10 năm chờ đợi, mà còn mở rộng cánh cửa đi tiếp cho thầy trò HLV Cristiano Roland. 

Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam bất ngờ dẫn đầu, Hàn Quốc và UAE cùng tốp 2- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C

ẢNH: VFF

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U.17 UAE và U.17 Hàn Quốc níu chân nhau với tỷ số 1-1. Cú sút chân trái chéo góc của hậu vệ Butti Al Jneibi giúp đại diện Tây Á vươn lên ở phút thứ 8. U.17 UAE sau đó phòng ngự chặt chẽ và lăn xả, dựng nên "bức tường" vững chãi chắn trước cầu môn của thủ thành Bentley. Tuy nhiên, nỗ lực bền bỉ của Hàn Quốc vẫn đổi lấy bàn gỡ của Ahn Joo-Wan ở phút 88 với cú sút quyết đoán, khép lại trận đấu với 1 điểm cho mỗi đội. 

Đánh rơi chiến thắng trước U.17 Hàn Quốc, nhưng U.17 UAE vẫn có ưu thế trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng, cũng đồng nghĩa với suất đá U.17 World Cup 2026. Sau lượt đầu tiên, U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 3 điểm, hiệu số +1 (ghi 1 bàn, chưa thủng lưới). U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE chia nhau ngôi nhì với 1 điểm, hiệu số 0. U.17 Yemen xếp cuối với 0 điểm, hiệu số -1. 

Ở lượt đấu thứ hai, U.17 Việt Nam sẽ đối đầu U.17 Hàn Quốc lúc 23 giờ ngày 7.5. Chỉ cần một trận hòa, thầy trò Roland sẽ tiến thêm bước dài đến với U.17 World Cup 2026. Trong khi đó, U.17 Hàn Quốc buộc phải thắng Việt Nam mới có hy vọng lấy ngôi đầu bảng. Ở trận còn lại, U.17 UAE so tài U.17 Yemen.

Lần gần nhất bóng đá trẻ Việt Nam đối đầu Hàn Quốc là tại trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026. Sau khi hòa 2-2 trong 20 phút thi đấu chính thức (Quốc Việt và Đình Bắc ghi bàn), U.23 Việt Nam đã xuất sắc thắng trên chấm luân lưu nhờ màn tỏa sáng của thủ môn Văn Bình. 

Xem ĐỘC QUYỀN giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Hai trọng tài Malaysia làm chứng nhân 2 cuộc đối đầu khốc liệt có HAGL, ai đó sẽ rớt hạng nếu…

Hai trọng tài Malaysia làm chứng nhân 2 cuộc đối đầu khốc liệt có HAGL, ai đó sẽ rớt hạng nếu…

Hai trận đấu đáng chú ý tại vòng 22 LPBank V-League 1-2025 - 2026, bao gồm trận đấu giữa CLB Đà Nẵng vs CLB Becamex TP.HCM, trận đấu giữa HAGL vs CLB PVF-CAND sẽ được điều hành bởi các trọng tài FIFA Malaysia.

U.17 Việt Nam quyết thắng trận ra quân giải U.17 châu Á

Vì sao CLB CAHN chơi bóng ở đẳng cấp hoàn toàn khác V-League?

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam U.17 châu Á Bảng xếp hạng u.17 hàn quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận