Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam bất ngờ dẫn đầu, Hàn Quốc và UAE cùng tốp 2

U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C

U.17 Việt Nam có khởi đầu như mơ tại bảng C VCK U.17 châu Á 2026, khi đánh bại U.17 Yemen với tỷ số 1-0.

Pha lập công của Đậu Quang Hưng ở phút 77 không chỉ giúp U.17 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên ở giải U.17 châu Á sau 10 năm chờ đợi, mà còn mở rộng cánh cửa đi tiếp cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C ẢNH: VFF

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U.17 UAE và U.17 Hàn Quốc níu chân nhau với tỷ số 1-1. Cú sút chân trái chéo góc của hậu vệ Butti Al Jneibi giúp đại diện Tây Á vươn lên ở phút thứ 8. U.17 UAE sau đó phòng ngự chặt chẽ và lăn xả, dựng nên "bức tường" vững chãi chắn trước cầu môn của thủ thành Bentley. Tuy nhiên, nỗ lực bền bỉ của Hàn Quốc vẫn đổi lấy bàn gỡ của Ahn Joo-Wan ở phút 88 với cú sút quyết đoán, khép lại trận đấu với 1 điểm cho mỗi đội.

Đánh rơi chiến thắng trước U.17 Hàn Quốc, nhưng U.17 UAE vẫn có ưu thế trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng, cũng đồng nghĩa với suất đá U.17 World Cup 2026. Sau lượt đầu tiên, U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 3 điểm, hiệu số +1 (ghi 1 bàn, chưa thủng lưới). U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE chia nhau ngôi nhì với 1 điểm, hiệu số 0. U.17 Yemen xếp cuối với 0 điểm, hiệu số -1.

Ở lượt đấu thứ hai, U.17 Việt Nam sẽ đối đầu U.17 Hàn Quốc lúc 23 giờ ngày 7.5. Chỉ cần một trận hòa, thầy trò Roland sẽ tiến thêm bước dài đến với U.17 World Cup 2026. Trong khi đó, U.17 Hàn Quốc buộc phải thắng Việt Nam mới có hy vọng lấy ngôi đầu bảng. Ở trận còn lại, U.17 UAE so tài U.17 Yemen.

Lần gần nhất bóng đá trẻ Việt Nam đối đầu Hàn Quốc là tại trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026. Sau khi hòa 2-2 trong 20 phút thi đấu chính thức (Quốc Việt và Đình Bắc ghi bàn), U.23 Việt Nam đã xuất sắc thắng trên chấm luân lưu nhờ màn tỏa sáng của thủ môn Văn Bình.