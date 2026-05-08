Lịch thi đấu Bắc Ninh - Đồng Nai hôm nay: CLB triệu USD của cố vấn Park sẽ lên thẳng V-League nếu...

Đội bóng của cố vấn Park Hang-seo lại bay cao

CLB Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo trở thành nét chấm phá thú vị cho sân chơi hạng nhất 2025 - 2026. Ngay trong lần đầu góp mặt, đại diện miền Bắc đang vững vàng trên ngôi nhì bảng với 35 điểm sau 17 trận, hơn đội xếp sau 7 điểm và kém ngôi đầu 6 điểm.

Chiến thắng 2-1 trước ĐH Văn Hiến ở vòng 17 giúp Bắc Ninh nối dài chuỗi ngày vui, khi thắng tới 8 trong 10 trận gần nhất, giành 25 điểm để tiến một mạch từ giữa bảng lên ngôi nhì. Học trò HLV Paulo Foiani giữ phong cách chiến thắng tối giản (thêm một trận thắng với cách biệt 1 bàn), nhưng hiệu quả tối đa, nhờ vào dàn cầu thủ đã quen mặt ở V-League như Văn Thiết, Xuân Quyết, Văn Đại, Bruno Cunha, Tuấn Linh, Hải Huy, Văn Thành...

CLB Bắc Ninh bay cao ẢNH: VPF

Bản lĩnh của đội hình dạn dày, đặt trong tổng thể chơi bóng chặt chẽ, thực dụng của HLV Foiani đã giúp CLB Bắc Ninh có chuỗi trận thăng hoa mà ngay cả khi còn đá hạng nhì, đội cũng chưa chắc có được.

Với 7 điểm hơn đội thứ ba, khi mùa giải chỉ còn 5 vòng, CLB Bắc Ninh đã ở gần tấm vé play-off. Song thậm chí, đội bóng của ông Park có thể làm tốt hơn thế nữa. Cơ hội soán ngôi đầu của CLB Đồng Nai (hiện hơn 6 điểm) để giành tấm vé trực tiếp lên V-League còn nguyên vẹn. Nếu thành công, CLB Bắc Ninh sẽ tạo nên cuộc lật đổ ấn tượng bậc nhất giải.

Bước ngoặt cho tham vọng "không tưởng" ấy là vòng 18, khi Bắc Ninh đối đầu Đồng Nai trên sân nhà Việt Yên lúc 16 giờ ngày 8.5.

Đội nhì bảng Bắc Ninh so tài đội đầu bảng Đồng Nai ở vòng 18 ẢNH: VPF

Một trận đấu mang tới thử thách cực đại cho thầy trò HLV Foiani, nhưng ẩn trong đó là cơ hội trời cho. Nếu thắng Đồng Nai, Bắc Ninh sẽ thu hẹp khoảng cách với đối thủ xuống còn 3 điểm. Khi ấy, cuộc đua vô địch tưởng như là sân chơi riêng của Đồng Nai sẽ có thêm một "ngựa đua" thiện chiến.

Đối đầu nảy lửa trên sân Việt Yên

Dưới bàn tay chỉ đạo của HLV Nguyễn Việt Thắng (người từng giúp Ninh Bình vô địch hạng nhất mùa trước với 22 trận bất bại), CLB Đồng Nai đang đi trên lộ trình vô địch mà không phải nhận trận thua nào.

Lực lượng Đồng Nai ở đẳng cấp vượt trội hạng nhất, khi quy củ nhiều ngôi sao như Minh Vương, Xuân Trường, Thanh Bình, Sỹ Giáp, Hữu Tuấn, Ngọc Tiến, Tấn Sinh...

Cùng sở hữu đội hình phảng phất chất liệu V-League ở sân chơi hạng nhất, song CLB Đồng Nai nhỉnh hơn bởi đã có 3 mùa giải đầu tư bài bản, trong đó 2 mùa đua vô địch.

Kinh nghiệm của những cựu binh như Văn Đại (trái) là điểm tựa để Bắc Ninh gây bất ngờ ẢNH: VPF

Đội hình Đồng Nai có sự gắn kết, thấu hiểu, được nuôi dưỡng bởi tham vọng cạnh tranh. Dẫu tham vọng ấy khiến một số ngôi sao thừa nhận cảm thấy áp lực, nhưng là sức bật cần thiết để hình thành nên tập thể bản lĩnh. Ngược lại, CLB Bắc Ninh mới "chân ướt chân ráo" thăng hạng, chưa chắc sẵn sàng cho cuộc đua vô địch ngay trong mùa đầu bước đến hạng nhất. Thế nhưng, chính tình cảnh ấy lại tạo nên "ngựa ô" thú vị và khó đoán. Bỗng dưng ở thế... đua vô địch, chẳng thể biết trước CLB Bắc Ninh còn có thể làm được gì.

Tâm lý thoải mái (khác với áp lực vô địch của đối thủ) cũng là ưu thế quan trọng của CLB Bắc Ninh. Có thể, CLB Bắc Ninh khó vô địch dù có thắng Đồng Nai ở vòng tới. Thế nhưng, đội bóng gai góc và cá tính của ông Foiani đã sẵn sàng chơi một trận để đời trên sân Việt Yên.

Chứng minh thực lực trước đội bóng mạnh nhất giải là cách để khẳng định giá trị của tập thể dù mới mẻ, nhưng sẵn sàng gây tiếng vang trong làng bóng đá Việt nếu tiếp tục được đầu tư đúng hướng.