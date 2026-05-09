Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Thanh Hóa, Hải Phòng dính 'báo động đỏ': Nếu tài chính không đủ, sẽ bị loại khỏi V-League

Đồng Nguyên Khang
09/05/2026 11:16 GMT+7

Nếu CLB Thanh Hóa và Hải Phòng không sớm hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, 2 đội bóng này sẽ bị cấm tham dự V-League 2026-2027.

Chiều 8.5, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban Cấp phép họp quyết định cấp phép cho CLB tham dự giải vô địch quốc gia (V-League) mùa giải 2026-2027.

Đại diện lãnh đạo VFF tham dự cuộc họp có ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF; Ban Cấp phép gồm có PGS.TS Phạm Ngọc Viễn. Trưởng Ban Cấp phép, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó trưởng Ban Cấp phép, ông Dương Nghiệp Khôi, Ủy viên Ban Cấp phép, ông Nguyễn Duy Quảng, Ủy viên Ban Cấp phép (dự họp trực tuyến), Ban Giải quyết Khiếu nại Cấp phép (GQKNCP) gồm ông Lê Đăng Tùng, Trưởng Ban, Nguyễn Hải Hường, Phó Trưởng Ban QGKNCP, ông Nguyễn Văn Công, ông Nguyễn Trường Minh, Ủy viên Ban GQKNCP. Đại diện Ban Tổng thư ký VFF: Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó tổng thư ký, Trưởng Bộ phận hành chính cấp phép. Cuộc họp còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Công ty VPF và bộ phận Hành chính cấp phép VFF.

Ông Trần Anh Tú (giữa) điều hành cuộc họp

CLB Thanh Hóa (áo vàng) và Hải Phòng có nguy cơ vắng mặt ở V-League mùa sau

Tại cuộc họp lần này, các thành viên Ban Cấp phép đã đưa ra các quyết định cấp phép cho CLB tham dự giải Vô địch quốc gia mùa giải 2026-2027. Theo đó, Ban Cấp phép thống nhất:

1. Cấp phép cho 12 CLB tham dự giải VĐQG mùa giải 2026-2027 gồm: CLB Becamex TP.HCM; CLB Công an Hà Nội; CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh; CLB Hà Nội; CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; HAGL; CLB Nam Định; CLB Ninh Bình; CLB PVF-CAND; CLB Sông Lam Nghệ An; CLB Đà Nẵng; CLB Thể Công – Viettel.

2. Cấp phép có điều kiện cho 4 CLB tham dự giải VĐQG mùa giải 2026-2027 gồm: CLB Trường Tươi Đồng Nai; CLB Bắc Ninh; CLB Hải Phòng; CLB Thanh Hóa

Trong đó, CLB Hải Phòng và CLB Thanh Hóa, chậm nhất ngày 22.5.2026, hai CLB phải gửi tài liệu hoàn thiện tiêu chí tài chính, nhân lực hành chính. Quá thời hạn nêu trên, CLB không hoàn thiện hồ sơ sẽ bị Ban Cấp phép thu hồi giấy phép.

