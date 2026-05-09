Gánh nặng lấy lại 'thể diện' dồn lên vai đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2026

Hiện thực phũ phàng với bóng đá Thái Lan

16 HCV SEA Games và 7 chức vô địch AFF Cup là minh chứng rõ ràng nhất cho vị thế hàng đầu của bóng đá Thái Lan. Có giai đoạn, đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup theo kiểu "đến hẹn lại lên", còn SEA Games gần như trở thành sân chơi quen thuộc của họ. Trong mắt phần lớn đối thủ Đông Nam Á, việc đánh bại Thái Lan từng là nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng bóng đá luôn "xoay vần" và Thái Lan giờ không còn là "vô đối".

Nếu nhìn vào thành tích cấp độ trẻ tại châu Á, Việt Nam đang tạo ra khoảng cách rõ rệt với Thái Lan. U.23 Việt Nam từng giành ngôi á quân U.23 châu Á 2018, vào tứ kết các năm 2022 và 2024, mới đây tiếp tục giành HCĐ năm 2026. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của U.23 Thái Lan chỉ là tứ kết năm 2020, giải đấu họ được chơi trên sân nhà. Những lần còn lại, đội bóng xứ chùa vàng đều dừng bước từ vòng bảng.

Xuân Bắc và các đồng đội có màn lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại U.22 Thái Lan ngay tại "thánh địa" Rajamangala ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại SEA Games, bóng đá Thái Lan cũng liên tiếp nhận những đòn đau từ Việt Nam. Hai trận thua trong các trận chung kết SEA Games khiến hình ảnh "độc cô cầu bại" của họ bị tổn thương đáng kể. Chưa dừng lại ở đó, tại 3 kỳ U.23 Đông Nam Á gần nhất, U.23 Việt Nam có 2 lần đánh bại Thái Lan trên hành trình lên ngôi vô địch.

Đỉnh điểm của nỗi thất vọng đến ở AFF Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan trong cả 2 lượt trận chung kết để bước lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Không chỉ thua về kết quả, tuyển Thái Lan còn cho thấy sự hụt hơi về tính ổn định lẫn bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Đó là điều khiến người hâm mộ Thái Lan khó chấp nhận. Bởi trong quá khứ, họ vốn quen với vị thế của đội bóng dẫn đầu khu vực.

Áp lực phải vô địch

Những thất bại liên tiếp kéo theo hệ lụy lớn: sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện. Từ năm 2019 đến nay, U.23 Thái Lan liên tục thay tướng với các đời HLV như Akira Nishino, Worrawoot Srimaka, Alexandre Polking, Issara Sritaro hay Takayuki Nishigaya. Đội tuyển Thái Lan cũng không khá hơn. Sau thời của Milovan Rajevac, người Thái lần lượt thay đổi các HLV như Sirisak Yodyardthai, Akira Nishino, Alexandre Polking, Masatada Ishii và mới nhất là Anthony Hudson.

Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan thuyết phục ở chung kết AFF Cup 2024 ẢNH: NGỌC LINH

Sự thay đổi liên tục ấy cho thấy áp lực cực lớn mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải đối mặt. Với người hâm mộ xứ chùa vàng, việc bị Việt Nam vượt lên trong nhiều năm liên tiếp là điều khó chấp nhận. AFF Cup 2026 vì thế không đơn thuần là một giải đấu khu vực, mà còn mang ý nghĩa lấy lại danh dự.

Phát biểu mới đây của Chanathip Songkrasin phần nào phản ánh rõ tâm thế ấy: "Chúng tôi muốn vô địch vì người hâm mộ. Toàn đội sẽ cống hiến mọi thứ để mang chiếc cúp trở lại Thái Lan". Tiền vệ được xem là biểu tượng của bóng đá Thái Lan hiện tại cũng thừa nhận rằng Đông Nam Á không còn là sân chơi dễ dàng như trước: "Các đội tuyển Đông Nam Á đều tiến bộ rất nhanh. Giải đấu ngày càng cạnh tranh và không còn trận nào dễ dàng".

Đó là thực tế mà bóng đá Thái Lan buộc phải chấp nhận. Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, Indonesia đầu tư lớn bằng chính sách nhập tịch. Khoảng cách giữa Thái Lan với phần còn lại của khu vực đang bị thu hẹp nhanh chóng.

AFF Cup 2026 vì thế sẽ là giải đấu mang tính bản lề với bóng đá Thái Lan. Một chức vô địch có thể giúp họ lấy lại niềm tin, tái khẳng định vị thế và mở ra chu kỳ mới. Nhưng nếu tiếp tục thất bại, áp lực sẽ còn lớn hơn rất nhiều, bởi Đông Nam Á lúc này không còn là "ao làng" để riêng người Thái tung hoành như trước.