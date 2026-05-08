HLV Roland giúp U.17 Việt Nam sẽ còn hay hơn nữa: Tạo sốc cho Hàn Quốc, tại sao không?

HLV Cristiano Roland chuẩn bị rất tốt cho U.17 Việt Nam ảnh: VFF

U.17 Việt Nam vượt qua bài test khó đầu tiên

Ở mọi giải đấu, trận đầu ra quân luôn rất khó đá khi phần lớn các đối thủ vẫn còn những "bí ẩn" nhất định để gây bất ngờ dành cho nhau, cũng như - nhất là các cầu thủ trẻ - cần làm nóng bản thân để đạt trạng thái thi đấu tốt nhất.

Trong trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Yemen vào rạng sáng ngày 7.5, thầy trò HLV Cristiano Roland đã chạm trán một đối thủ rất khó chịu, mạnh mẽ, giàu tốc độ, được tổ chức tốt và đầy quyết tâm.

Thực tế mà nói U.17 Yemen đã chuẩn bị rất kỹ để gây khó khăn, thậm chí đã lên những phương án để tìm cách đánh bại thầy trò HLV Cristino Roland sau khi lứa cầu thủ trước của họ từng cầm hòa chúng ta 1-1 ở vòng loại U.17 châu Á diễn ra trên sân Việt Trì năm 2024.

U.17 Việt Nam đã vượt qua được bài test đầu tiên ở VCK U.17 châu Á 2026 ảnh: VFF

Đã có những thời điểm U.17 Việt Nam gặp khó khăn. Thậm chí nhìn chung cả trận thì vẫn có những vị trí của chúng ta chưa chơi đúng sức vì chưa thoát được áp lực phải thắng ở trận mở màn.

Nhưng quan trọng là cuối cùng chúng ta dù hơi chật vật vẫn có được chiến thắng tối thiểu nhưng quan trọng sau bàn thắng duy nhất của Đậu Quang Hưng phút 77.

Đó là chiến thắng mang tính bản lề chiến lược, giúp U.17 Việt Nam giải tỏa rất nhiều sức ép và mở toang cánh cửa để chúng ta giành quyền tự quyết trong 2 trận đấu còn lại, để đoạt tấm vé dự U.17 World Cup 2026.

Việc giải tỏa được áp lực trận đầu tiên sẽ tạo tiền đề tốt giúp U.17 Việt Nam thêm tự tin ảnh: VFF

Phía trước U.17 Việt Nam sẽ là đối thủ rất mạnh mang tên U.17 Hàn Quốc, cái tên luôn đứng trong tốp đầu các ứng viên vô địch ở mọi giải đấu, cấp độ thi đấu ở châu Á (2 lần vô địch và 3 lần về nhì trong lịch sử giải U.17 châu Á - PV).

Không phải bàn cãi, chắc chắn U.17 Việt Nam sẽ rất vui vẻ bước vào trận đấu với tâm thế biết mình, biết người là "cửa dưới", kể cả sau khi chứng kiến U.17 Hàn Quốc hòa U.17 UAE với tỷ số 1-1.

Đó sẽ là cách tiếp cận đủ an toàn để các cầu thủ trẻ của chúng ta sau khi giải tỏa áp lực, trở nên tự tin hơn sẽ giữ vững đôi chân trên mặt đất, biết mình ở đâu để tỉnh táo có cách nhập cuộc hợp lý nhất: tôn trọng đối thủ và đủ tự tin để

Người hâm mộ đang rất tin tưởng U.17 Việt Nam sẽ hoàn thành được mục tiêu đề ra ảnh: VFF

Phải ghi nhận HLV Cristiano Roland đã làm công tác tâm lý rất tốt cho đội bóng. Hình ảnh ông ôm đầu các học trò sau chiến thắng trước U.17 Yemen cho thấy tập thể gắn kết chặt chẽ và giàu sự tin tưởng dành cho nhau.

Hy vọng rằng với tâm lý đã trở nên thoải mái và tự tin, nghệ thuật khích lệ tâm lý của cựu đội trưởng CLB Hà Nội sẽ giúp U.17 Việt Nam sẽ còn hay hơn nữa: tỉnh táo, mạnh mẽ và đủ khôn ngoan cho kết quả tốt nhất trước U.17 Hàn Quốc, để tiến một bước dài đến mục tiêu đoạt 1 trong 2 vị trí đầu bảng C, đồng nghĩa lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé dự U.17 World Cup.