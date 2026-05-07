Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC nói cực hay về chiến thắng của U.17 Việt Nam: 'Bản lĩnh tạo khác biệt lớn'

Văn Trình
07/05/2026 06:28 GMT+7

Chiến thắng 1-0 của U.17 Việt Nam trước U.17 Yemen trong ngày ra quân VCK U.17 châu Á 2026 đã nhận được nhiều lời đánh giá tích cực từ trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á - the-AFC.

Trên trang the-AFC, trận đấu được cập nhật với tiêu đề “Yemen đã thất bại 0-1 Việt Nam”. the-AFC cho rằng thầy trò HLV Cristiano Roland đã “vượt qua khởi đầu chậm chạp” để giành trọn 3 điểm quan trọng, qua đó tạo đà thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Đây là kết quả có ý nghĩa lớn, nhất là trong bối cảnh bảng C được đánh giá khá cân bằng.

Theo the-AFC, trận đấu diễn ra với thế trận giằng co trong phần lớn thời gian. the-AFC mô tả: “U.17 Việt Nam là đội nhập cuộc chủ động hơn, sớm gây sức ép ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, U.17 Yemen nhanh chóng lấy lại thế cân bằng và thậm chí tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Cú dứt điểm của Saber Al Nuaimi ở phút thứ 5 hay pha sút xa của Ahmed Aljedy phút 25 là những cơ hội đáng chú ý, nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Lý Xuân Hòa”.

Ở chiều ngược lại, U.17 Việt Nam cũng có những pha đáp trả đáng kể. the-AFC phân tích: “Các tình huống xử lý ở khu vực 1/3 cuối sân cho thấy nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của U.17 Việt Nam, nhưng sự chính xác trong khâu dứt điểm vẫn là điều còn thiếu ở hiệp 1. Vì vậy, việc hai đội rời sân nghỉ với tỷ số 0-0 phản ánh đúng cục diện cân bằng”.

U.17 Việt Nam (trái) có chiến thuật hợp lý để giành 3 điểm

Sang hiệp 2, U.17 Yemen nhập cuộc đầy tự tin và tiếp tục tạo ra sức ép. Tuy nhiên, the-AFC chỉ ra rằng bước ngoặt của trận đấu đến từ việc U.17 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, dần kiểm soát bóng tốt hơn, tổ chức lối chơi mạch lạc và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Những pha lên bóng bắt đầu có sự sắc nét, đặc biệt là ở các tình huống chuyển trạng thái.

Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 77. Từ đường chuyền chuẩn xác của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Quang Hưng băng xuống và dứt điểm tinh tế vào góc thấp, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. the-AFC mô tả đây là pha xử lý “bình tĩnh và đầy chất lượng”, thể hiện sự khác biệt của U.17 Việt Nam trong thời điểm then chốt.

Đáng chú ý, the-AFC cũng dành lời nhận xét cho U.17 Yemen khi cho rằng đội bóng Tây Á “có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng”, qua đó phải trả giá trước một đối thủ biết chắt chiu thời cơ. Sự khác biệt về hiệu quả chính là yếu tố quyết định cục diện trận đấu.

U.17 Việt Nam (áo trắng) vươn lên dẫn đầu bảng sau chiến thắng U.17 Yemen

Chiến thắng này giúp U.17 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên, qua đó thắp sáng hy vọng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, theo đánh giá của the-AFC. Trong khi đó, U.17 Yemen sẽ phải nhanh chóng cải thiện nếu không muốn sớm bị bỏ lại trong cuộc đua.

the-AFC nhận định: “Ở lượt trận tiếp theo, U.17 Việt Nam sẽ đối đầu thử thách lớn mang tên U.17 Hàn Quốc, trong khi U.17 Yemen chạm trán U.17 UAE trong nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên. Nhưng với những gì đã thể hiện, U.17 Việt Nam đang cho thấy họ không chỉ có khởi đầu thuận lợi, mà còn sở hữu bản lĩnh đủ để tạo nên khác biệt tại giải đấu năm nay”.

Báo Yemen ca ngợi U.17 Việt Nam thắng ngoạn mục, bất an vì giấc mơ World Cup lung lay

Nhiều tờ báo Yemen cho rằng trận thua tối thiểu trước U.17 Việt Nam ngày ra quân giải U.17 châu Á 2026 đã đẩy đội nhà vào thế khó, khiến cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp của bảng C sớm bị ảnh hưởng.

U.17 Việt Nam thắng quả cảm Yemen, mở toang cánh cửa World Cup

Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam bất ngờ dẫn đầu, Hàn Quốc và UAE cùng tốp 2

