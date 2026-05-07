Báo Yemen ca ngợi U.17 Việt Nam thắng ngoạn mục, bất an vì giấc mơ World Cup lung lay

Trang Sahafah 24 mở đầu bài viết cập nhật trận đấu bằng dòng tít: “Đội tuyển U.17 của chúng ta khởi đầu hành trình châu Á bằng cú vấp ngã đau đớn trước U.17 Việt Nam”. Bài viết cho rằng U.17 Yemen đã có một trận đấu không tệ, nhưng thiếu đi sự sắc bén ở những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, YNP thẳng thắn nhìn nhận: “Đội tuyển U.17 Yemen đã thua trận đầu tiên tại VCK châu Á 2026 trước đối thủ U.17 Việt Nam với tỷ số 0-1. Các cầu thủ Việt Nam có 3 điểm vì đã tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi trong hiệp 2 để định đoạt trận đấu”.

U.17 Việt Nam thắng nghẹt thở U.17 Yemen nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cuối trận

U.17 Việt Nam có thắng lợi quan trọng trước U.17 Yemen ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam chiến thắng vì tận dụng cơ hội tốt hơn

Theo diễn biến được các báo khu vực Trung Đông mô tả, hiệp 1 diễn ra cân bằng khi hai đội đều tạo ra cơ hội. U.17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, sớm gây sức ép ngay từ những phút đầu, trong khi U.17 Yemen cũng đáp trả bằng những pha phản công đáng chú ý. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hàng thủ, đặc biệt là thủ môn Lý Xuân Hòa, đã giúp đội bóng của HLV Roland giữ sạch lưới.

Bước ngoặt đến ở phút 77, khi đường chuyền dài vượt tuyến của Chu Ngọc Nguyễn Lực mở ra cơ hội để Quang Hưng băng xuống dứt điểm tinh tế, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây cũng là khoảnh khắc được báo chí Yemen nhắc đến nhiều nhất khi nói về sự khác biệt giữa hai đội.

Trang Almasdar Online bình luận: “Đội tuyển trẻ quốc gia đã khởi đầu hành trình bằng thất bại trước U.17 Việt Nam… trong một trận đấu mà họ thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm, trong khi đối thủ tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn quyết định. U.17 Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt, rất khác so với những lần gặp U.17 Yemen gần đây cả về vấn đề tổ chức lối chơi lẫn khả năng kiểm soát thế trận. U.17 Việt Nam xứng đáng có 3 điểm”.

Cùng quan điểm, Al Wahdawi cho rằng Yemen “kiểm soát bóng và tạo ra thế trận tốt hơn trong nhiều thời điểm, nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng”. Đồng thời, trang báo này nhấn mạnh: “Các cầu thủ U.17 Việt Nam đã tận dụng khoảnh khắc để ghi bàn bất ngờ ở cuối trận, khiến U.17 Yemen trả giá đắt”.

Đáng chú ý, một số ý kiến trên truyền thông Yemen cho rằng thất bại này không đơn thuần là vấn đề phong độ, mà còn phản ánh sự thay đổi rất lớn của U.17 Việt Nam. Al Thawra nhận xét: “U.17 Việt Nam không còn là đội bóng dễ bị bắt bài. Họ chơi kỷ luật, tốc độ và hiệu quả hơn, điều đó khiến giấc mơ dự World Cup của đội trẻ chúng ta lung lay ngay từ trận mở màn”.

Cừa đi tiếp của U.17 Việt Nam rộng mở, trong khi U.17 Yemen (áo đỏ) bị đẩy vào thế cực khó ẢNH: VFF

Trong khi đó, trang Al Wahdawi nhận định: “Thất bại trước U.17 Việt Nam khiến U.17 Yemen rơi vào thế cực khó. Theo lịch thi đấu, chúng ta còn sẽ lần lượt chạm trán U.17 UAE và U.17 Hàn Quốc ở hai lượt trận còn lại. Nếu không cải thiện khả năng dứt điểm, cơ hội đi tiếp, cũng như giấc mơ dự World Cup trẻ của U.17 Yemen gần như sẽ không còn”.

Highlight U.17 Việt Nam 1-0 U.17 Yemen: Quang Hưng tỏa sáng

Ở chiều ngược lại, chiến thắng này giúp U.17 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm, trong bối cảnh trận đấu còn lại giữa U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đây được xem là lợi thế lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời hướng tới suất dự U.17 World Cup 2026 tại Qatar.