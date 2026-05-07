Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam - Myanmar cực hay hôm nay: Trận đấu sống còn ở giải châu Á

Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển U.17 nữ VN để thua 0-3 trước U.17 nữ Trung Quốc. Dù vậy, trận đấu này đã cho thấy sự tiến bộ về mặt tinh thần và khả năng duy trì kỷ luật đấu pháp của các nữ cầu thủ trẻ VN. Trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt, học trò của HLV Masahiko vẫn thi đấu lăn xả và kiên trì đeo bám đến những phút cuối cùng. Thất bại trước đối thủ có đẳng cấp cao như Trung Quốc không gây ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý toàn đội, bởi mục tiêu trọng tâm của U.17 nữ VN được xác định ngay từ đầu là giành kết quả tốt nhất trước U.17 nữ Thái Lan và U.17 nữ Myanmar để cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào tứ kết.

U.17 nữ VN (10) đang nắm quyền tự quyết trong tay Ảnh: AFC

Tính đến lúc này, thứ hạng ở bảng A lần lượt: U.17 nữ Trung Quốc nhất bảng (6 điểm, hiệu số +9), U.17 nữ Thái Lan nhì bảng (4 điểm, hiệu số +1), U.17 nữ VN hạng ba (1 điểm, hiệu số -3) và U.17 nữ Myanmar xếp cuối (0 điểm, hiệu số -7). Xét về cục diện các bảng đấu còn lại, cửa đi tiếp vào tứ kết đối với U.17 nữ VN vẫn khá sáng. Bởi đội xếp hạng ba của bảng C là U.17 nữ Philippines hoặc U.17 nữ Đài Loan tối đa chỉ sở hữu 3 điểm sau vòng bảng. Do đó, thầy trò ông Masahiko lúc này đang nắm trong tay quyền tự quyết. Nếu giành chiến thắng trước U.17 nữ Myanmar, đội bóng sao vàng chắc chắn góp mặt ở tứ kết giải đấu châu lục, ít nhất là với suất dành cho hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất vòng bảng. Thậm chí, U.17 nữ VN còn có thể nghĩ đến việc cán đích vòng bảng với vị trí thứ hai, vì lượt trận cuối U.17 nữ Thái Lan đối mặt chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc (cũng vào 18 giờ 30 hôm nay).

Nhiệm vụ không dễ dàng

Tuy nhiên, nhiệm vụ giành 3 điểm trước U.17 nữ Myanmar là không dễ dàng với U.17 nữ VN. U.17 nữ Myanmar toàn thua 2 trận, nhưng trên lý thuyết vẫn còn hy vọng vượt qua vòng bảng nếu thắng lượt cuối. Khi cánh cửa vẫn chưa khép lại hoàn toàn và ở thế không còn gì để mất, đối thủ sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ, dốc sức giành kết quả thuận lợi trước VN. Với những gì đã diễn ra, U.17 nữ Myanmar cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Ở lượt trận thứ 2, họ khiến U.17 nữ Thái Lan phải rất chật vật mới có thể giành chiến thắng 1-0. Điểm mạnh của U.17 nữ Myanmar là lối chơi nhiệt huyết dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. U.17 nữ Myanmar tỏ ra nguy hiểm trong những tình huống phản công nhanh, dựa vào các nhân tố có tốc độ tốt ở hành lang cánh.

Trước U.17 nữ Myanmar, U.17 nữ VN có thể tạo ra thế trận chủ động với khả năng cầm bóng tốt hơn. Song đội bóng của HLV Masahiko cần phải biết cách chắt chiu cơ hội khi chạm trán với đối thủ chơi phòng ngự số đông. Đây là yếu tố quyết định cho cơ hội vào tứ kết của Nguyễn Thị Minh Ánh và đồng đội. Bên cạnh đó, các nữ cầu thủ trẻ VN cũng cần phải duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu, đặc biệt ở khâu phòng ngự trước những tình huống phản công nhanh của U.17 nữ Myanmar.



