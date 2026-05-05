HLV U.17 nữ Việt Nam nói gì sau trận thua Trung Quốc?

U.17 nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U.17 nữ Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng A VCK U.17 nữ châu Á 2026. Trước đối thủ có nhiều lợi thế, các học trò của HLV Okiyama Masahiko đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo ra bất ngờ.

Sau trận đấu, HLV trưởng Okiyama Masahiko đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ông cho biết toàn đội đã cố gắng duy trì sự tập trung, thi đấu gắn kết và phần nào thực hiện đúng đấu pháp đề ra, dù phải chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian.

Bộc lộ hạn chế trước đối thủ mạnh

Ngay từ đầu trận, U.17 nữ Trung Quốc đã áp đặt thế trận nhờ ưu thế về thể hình, thể lực và tốc độ. Các tình huống bóng bổng, đặc biệt là phạt góc và tạt biên, liên tục được đội chủ nhà khai thác.

Phút 16, Ju Zhitong mở tỷ số bằng pha đánh đầu từ một tình huống cố định. Đến phút 32, cầu thủ này tiếp tục ghi bàn thứ hai, giúp U.17 nữ Trung Quốc dẫn trước 2-0. Trong hiệp 1, U.17 nữ Việt Nam gần như phải lùi sâu phòng ngự và không tạo được cơ hội đáng kể.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Ngay đầu hiệp, Cheng Wandi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, tiếp tục từ một pha bóng cố định. Dù chịu sức ép lớn, U.17 nữ Việt Nam vẫn duy trì sự kiên cường, hạn chế thêm bàn thua trong phần còn lại của trận đấu.

HLV Okiyama Masahiko thừa nhận sự chênh lệch về thể hình khiến đội gặp nhiều bất lợi, đặc biệt trong các pha tranh chấp trên không. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra sự khác biệt về tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm của đối thủ. Ngoài ra, khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công của đội vẫn còn hạn chế, khiến U.17 nữ Việt Nam chưa thể tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Dù vậy, điểm tích cực là các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần thi đấu, không buông xuôi và thể hiện sự nỗ lực trong từng pha bóng. Đây được xem là yếu tố quan trọng để đội tiếp tục cải thiện trong các trận đấu tiếp theo.