Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
HLV U.17 nữ Việt Nam nói gì sau trận thua Trung Quốc?
Video Thể thao

HLV U.17 nữ Việt Nam nói gì sau trận thua Trung Quốc?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
05/05/2026 20:45 GMT+7

HLV Okiyama Masahiko ghi nhận nỗ lực của U.17 nữ Việt Nam sau trận thua 0-3 trước U.17 nữ Trung Quốc, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ dồn toàn lực cho trận gặp Myanmar.

U.17 nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U.17 nữ Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng A VCK U.17 nữ châu Á 2026. Trước đối thủ có nhiều lợi thế, các học trò của HLV Okiyama Masahiko đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo ra bất ngờ.

Sau trận đấu, HLV trưởng Okiyama Masahiko đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ông cho biết toàn đội đã cố gắng duy trì sự tập trung, thi đấu gắn kết và phần nào thực hiện đúng đấu pháp đề ra, dù phải chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian.

Bộc lộ hạn chế trước đối thủ mạnh

Ngay từ đầu trận, U.17 nữ Trung Quốc đã áp đặt thế trận nhờ ưu thế về thể hình, thể lực và tốc độ. Các tình huống bóng bổng, đặc biệt là phạt góc và tạt biên, liên tục được đội chủ nhà khai thác.

HLV U.17 nữ Việt Nam nói gì sau trận thua Trung Quốc?

Phút 16, Ju Zhitong mở tỷ số bằng pha đánh đầu từ một tình huống cố định. Đến phút 32, cầu thủ này tiếp tục ghi bàn thứ hai, giúp U.17 nữ Trung Quốc dẫn trước 2-0. Trong hiệp 1, U.17 nữ Việt Nam gần như phải lùi sâu phòng ngự và không tạo được cơ hội đáng kể.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Ngay đầu hiệp, Cheng Wandi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, tiếp tục từ một pha bóng cố định. Dù chịu sức ép lớn, U.17 nữ Việt Nam vẫn duy trì sự kiên cường, hạn chế thêm bàn thua trong phần còn lại của trận đấu.

HLV Okiyama Masahiko thừa nhận sự chênh lệch về thể hình khiến đội gặp nhiều bất lợi, đặc biệt trong các pha tranh chấp trên không. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra sự khác biệt về tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm của đối thủ. Ngoài ra, khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công của đội vẫn còn hạn chế, khiến U.17 nữ Việt Nam chưa thể tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Dù vậy, điểm tích cực là các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần thi đấu, không buông xuôi và thể hiện sự nỗ lực trong từng pha bóng. Đây được xem là yếu tố quan trọng để đội tiếp tục cải thiện trong các trận đấu tiếp theo.

Giải vô địch U17 nữ châu Á, từ 1.5 đến 17.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Highlight U.17 nữ Việt Nam 0-3 U.17 nữ Trung Quốc: Chủ nhà quá mạnh

Highlight U.17 nữ Việt Nam 0-3 U.17 nữ Trung Quốc: Chủ nhà quá mạnh

U.17 nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U.17 nữ Trung Quốc khi để thua 0-3, trong trận đấu mà đội chủ nhà thể hiện sự vượt trội toàn diện.

CLB Công an TP.HCM chia tay HLV Lê Huỳnh Đức, V-League thêm biến động

U.17 Việt Nam tập luyện trong đêm, Văn Dương quyết giành vé World Cup

Khám phá thêm chủ đề

U.17 nữ Việt Nam u.17 nữ trung quốc U.17 nữ Châu Á 2026 HLV Okiyama Masahiko
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận