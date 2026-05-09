Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 Hàn Quốc mới nhất: Xem kênh nào?

Thu Bồn
09/05/2026 00:00 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ đối mặt thách thức lớn ở lượt trận thứ hai, khi chạm trán ứng cử viên cho chức vô địch là U.17 Hàn Quốc vào ngày 10.5.

U.17 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng

Đội tuyển U.17 Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ ở VCK U.17 châu Á 2026. Ở trận ra quân trên đất Ả Rập Xê Út, thầy trò HLV Cristiano Roland giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U.17 Yemen.

Bàn thắng muộn được ghi bởi công của Đậu Quang Hưng. Chừng đó là đủ để U.17 Việt Nam giành 3 điểm trọn vẹn và đang nắm lợi thế trong cuộc đua lấy vé vào tứ kết giải đấu châu lục. Vào lúc này, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội đang tạm dẫn đầu bảng C.

Đến lượt trận thứ hai, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ chạm trán với U.17 Hàn Quốc. Cuộc so tài này diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 10.5, được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 Hàn Quốc mới nhất: Xem kênh nào?- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ ở giải đấu châu lục, khi giành chiến thắng sát nút trước U.17 Yemen nhờ bàn thắng muộn của Quang Hưng

ẢNH: VFF

Trận đấu gặp U.17 Hàn Quốc là thử thách lớn với U.17 Việt Nam. Đội bóng xứ sở kim chi được đánh giá mạnh nhất bảng C. Trong ngày ra quân giải đấu, U.17 Hàn Quốc không có khởi đầu như ý khi suýt để thua để thua U.17 UAE.

U.17 UAE có bàn thắng từ rất sớm và duy trì lợi thế này trong phần lớn thời gian trận đấu. Phải đến khi sắp hết 90 phút thi đấu chính thức, U.17 Hàn Quốc mới có bàn thắng gỡ hòa để giữ lại 1 điểm.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 Hàn Quốc mới nhất: Xem kênh nào?- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam đối mặt thử thách lớn mang tên U.17 Hàn Quốc - được đánh giá mạnh nhất bảng C và là ứng cử viên cho chức vô địch

ẢNH: VFF

Xem ĐỘC QUYỀN giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


U.17 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp

U.17 nữ VN không thể gây bất ngờ trước U.17 nữ Trung Quốc có đẳng cấp vượt trội ở trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng A giải nữ U.17 châu Á tối qua 4.5. Tuy nhiên, cánh cửa vào vòng trong vẫn chưa khép lại với thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

