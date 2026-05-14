Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 8 đội vào tứ kết châu Á và dự U.17 World Cup: Việt Nam tái đấu Úc ngày nào?

Thu Bồn
14/05/2026 02:05 GMT+7

Tính đến lúc này, 8 đội bóng sẽ tranh tài ở tứ kết U.17 châu Á 2026, đồng thời là suất trực tiếp đến với VCK U.17 World Cup 2026 đã được xác định.

Màn chạm trán giữa U.17 Việt Nam và U.17 UAE kết thúc vào rạng sáng 14.5 cũng là trận đấu khép lại vòng bảng giải U.17 châu Á 2026. Cuộc so tài này đã mang đến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trong đó, U.17 UAE là đội có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, khi bóng mới lăn trên sân hơn 10 giây.

U.17 Việt Nam đứng nhất bảng

Tuy nhiên, U.17 Việt Nam với lối chơi quả cảm đã tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục. Lần lượt, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường đã điền tên lên bảng đếm số, góp công lớn giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành chiến thắng với tỷ số 3-2 đầy thuyết phục trước U.17 UAE.

Với kết quả này, U.17 Việt Nam có 6 điểm (2 thắng, 1 thua) và giành vé đi tiếp vào tứ kết giải đấu châu lục với ngôi nhất bảng C. Điều này đồng nghĩa rằng, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội cũng đã lấy suất tham dự VCK U.17 World Cup 2026 vào tháng 11 tại Qatar.

Xác định 8 đội vào tứ kết châu Á và dự U.17 World Cup: Việt Nam tái đấu Úc ngày nào?- Ảnh 1.

Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội giành vé dự U.17 World Cup 2026

ẢNH: VFF

Ở trận đấu cùng giờ, U.17 Hàn Quốc 0-0 với U.17 Yemen. U.17 Hàn Quốc vào tứ kết với tư cách là đội đứng nhì bảng A, khi có 5 điểm (1 thắng, 2 hòa).

U.17 Việt Nam tái đấu U.17 Úc

Hai đội giành vé đi tiếp ở bảng A lần lượt là U.17 Ả Rập Xê Út và U.17 Tajikistan. Hai suất ở bảng B thuộc về U.17 Nhật Bản và U.17 Trung Quốc. Bảng D chứng kiến U.17 Uzbeskitan và U.17 Úc tiến vào vòng trong.

Vòng tứ kết giải U.17 châu Á 2026 diễn ra trong ngày 15 và 16.5. Các cặp đấu ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất gồm: U.17 Ả Rập Xê Út gặp U.17 Trung Quốc, U.17 Việt Nam gặp U.17 Úc, U.17 Nhật Bản gặp U.17 Tajikistan, U.17 Uzbekistan gặp U.17 Hàn Quốc.

Ở bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 cách đây không lâu, U.17 Việt Nam đã thắng 2-1 trước U.17 Úc.

Giải U.17 châu Á 2026 cũng đồng thời là vòng loại U.17 World Cup 2026. Khu vực châu Á được FIFA phân bổ 9 suất dự U.17 World Cup 2026, bao gồm cả chủ nhà U.17 Qatar. Theo đó, 8 đội bóng góp mặt tranh tài ở tứ kết châu lục sẽ thẳng tiến giải đấu lớn nhất hành tinh cho lứa tuổi U.17.

U.17 Việt Nam thắng ngược U.17 UAE: Vé World Cup lịch sử, VFF thưởng lớn

U.17 Việt Nam thắng ngược U.17 UAE: Vé World Cup lịch sử, VFF thưởng lớn

Chiến thắng trước U.17 UAE giúp U.17 Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng C với 6 điểm, đứng trên U.17 Hàn Quốc (5 điểm). Thầy trò HLV Cristiano Roland đoạt vé vào tứ kết U.17 châu Á và lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại U.17 World Cup. VFF đã thưởng lớn cho U.17 Việt Nam vì kỳ tích này.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
