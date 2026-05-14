Xác định 8 đội vào tứ kết châu Á và dự U.17 World Cup: Việt Nam tái đấu Úc ngày nào?

Màn chạm trán giữa U.17 Việt Nam và U.17 UAE kết thúc vào rạng sáng 14.5 cũng là trận đấu khép lại vòng bảng giải U.17 châu Á 2026. Cuộc so tài này đã mang đến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trong đó, U.17 UAE là đội có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, khi bóng mới lăn trên sân hơn 10 giây.

U.17 Việt Nam đứng nhất bảng

Tuy nhiên, U.17 Việt Nam với lối chơi quả cảm đã tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục. Lần lượt, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường đã điền tên lên bảng đếm số, góp công lớn giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành chiến thắng với tỷ số 3-2 đầy thuyết phục trước U.17 UAE.

Với kết quả này, U.17 Việt Nam có 6 điểm (2 thắng, 1 thua) và giành vé đi tiếp vào tứ kết giải đấu châu lục với ngôi nhất bảng C. Điều này đồng nghĩa rằng, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội cũng đã lấy suất tham dự VCK U.17 World Cup 2026 vào tháng 11 tại Qatar.

Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội giành vé dự U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Ở trận đấu cùng giờ, U.17 Hàn Quốc 0-0 với U.17 Yemen. U.17 Hàn Quốc vào tứ kết với tư cách là đội đứng nhì bảng A, khi có 5 điểm (1 thắng, 2 hòa).

U.17 Việt Nam tái đấu U.17 Úc

Hai đội giành vé đi tiếp ở bảng A lần lượt là U.17 Ả Rập Xê Út và U.17 Tajikistan. Hai suất ở bảng B thuộc về U.17 Nhật Bản và U.17 Trung Quốc. Bảng D chứng kiến U.17 Uzbeskitan và U.17 Úc tiến vào vòng trong.

Vòng tứ kết giải U.17 châu Á 2026 diễn ra trong ngày 15 và 16.5. Các cặp đấu ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất gồm: U.17 Ả Rập Xê Út gặp U.17 Trung Quốc, U.17 Việt Nam gặp U.17 Úc, U.17 Nhật Bản gặp U.17 Tajikistan, U.17 Uzbekistan gặp U.17 Hàn Quốc.

Ở bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 cách đây không lâu, U.17 Việt Nam đã thắng 2-1 trước U.17 Úc.