U.17 Qatar bị loại: U.17 Việt Nam vẫn rộng cửa World Cup, phải lưu ý một điều đặc biệt

U.17 Việt Nam không được thua U.17 UAE

U.17 Việt Nam vẫn đang trên hành trình cạnh tranh tấm vé dự World Cup, khi đua tranh cùng U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen tại bảng C VCK U.17 châu Á 2026. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland đứng nhì bảng với 3 điểm. Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm, còn Yemen và UAE lần lượt đứng thứ ba và cuối bảng.

Ban đầu, để đoạt tấm vé dự U.17 World Cup, U.17 Việt Nam có hai con đường: đoạt một trong hai vị trí dẫn đầu bảng đấu, hoặc trở thành đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, con đường thứ hai chỉ mở ra nếu U.17 Qatar vượt qua vòng bảng, đồng nghĩa suất dự của Qatar (chủ nhà U.17 World Cup) được chuyển xuống cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

U.17 Việt Nam (áo trắng) quyết đấu cho tấm vé World Cup ẢNH: VFF

Ở loạt trận hạ màn bảng B diễn ra rạng sáng nay (13.5), U.17 Qatar đã bị loại do thua 0-2 trước U.17 Trung Quốc. Sau 3 trận, U.17 Nhật Bản đi tiếp với 9 điểm trọn vẹn. Cả ba đội Trung Quốc, Qatar và Indonesia cùng 3 điểm, nhưng chỉ Trung Quốc đoạt vé do có thành tích đối đầu tốt nhất (hiệu số +1 trong các cuộc đối đầu trực tiếp, hơn Qatar với hiệu số 0, Indonesia -1).

Do U.17 Qatar dừng bước, nên sẽ không có vé World Cup dành cho đội thứ ba xuất sắc nhất. Chỉ đội nhất hoặc nhì bảng mới có vé thông hành đến sân chơi lớn nhất bóng đá thế giới. Dù gặp thêm đôi chút bất lợi, nhưng U.17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland vẫn còn nguyên quyền tự quyết. Toàn đội sẽ đoạt vé vào tứ kết châu Á và dự World Cup nếu đánh bại U.17 UAE. Còn trong trường hợp hòa U.17 UAE, U.17 Việt Nam chỉ cần chờ U.17 Yemen không thắng được U.17 Hàn Quốc là đi tiếp. Nếu thua UAE, U.17 Việt Nam bị loại.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 UAE diễn ra lúc 0 giờ ngày 14.5.