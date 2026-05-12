U.17 Việt Nam sẽ thắng U.17 UAE nếu giữ được cái đầu 'lạnh'

U.17 Việt Nam chuẩn bị đấu trận 'sinh tử'

Dù thua 1-4 trước U.17 Hàn Quốc, nhưng U.17 Việt Nam vẫn ở thế thuận lợi trong cuộc đua tìm tấm vé vượt vòng bảng U.17 châu Á 2026, cũng là con đường thông hành đến sân chơi U.17 World Cup. Sau 2 trận, thầy trò HLV Cristiano Roland đứng nhì bảng với 3 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Hàn Quốc 1 điểm.

Nếu đánh bại U.17 UAE ở cuộc so tài lúc 0 giờ ngày 14.5, U.17 Việt Nam chắc chắn vào tứ kết và đến World Cup. Một trận hòa cũng mang lại lợi thế lớn, bởi nếu U.17 Hàn Quốc không thua U.17 Yemen (nhiều khả năng xảy ra), U.17 Việt Nam cũng nghiễm nhiên có vé đi tiếp.

U.17 Việt Nam còn nguyên quyền tự quyết cho tấm vé World Cup ẢNH: VFF

Đó là nút thắt tâm lý quan trọng. Vì ở chiều ngược lại, U.17 UAE chỉ còn con đường đánh bại U.17 Việt Nam nếu muốn nuôi hy vọng vào tứ kết. Một trận hòa hoặc trận thua sẽ khiến hành trình của đội bóng mạnh bậc nhất Tây Á khép lại.

U.17 UAE là tập thể mạnh, với nhiều cầu thủ ăn tập bài bản (5 gương mặt đang đá ở giải nước ngoài), thể hình và thể lực đều tốt, cùng kỹ thuật cá nhân ấn tượng, giống như đặc trưng của các đội đại gia Tây Á. Tuy nhiên, 2 trận không thắng ở giải năm nay đã cho thấy điểm yếu cốt lõi của U.17 UAE, đó là khả năng duy trì tập trung. Nếu U.17 Việt Nam bại trận trước U.17 Hàn Quốc bởi 10 phút lơ là, U.17 UAE còn gây thất vọng lớn hơn nhiều khi "ngã ngựa" trước U.17 Yemen bởi hiệp 2 khó bào chữa.

Học trò HLV Majed Al Zaabi mắc quá nhiều sai lầm trong phòng ngự, khi để lộ khoảng hở sau lưng hậu vệ cánh khi đẩy cao đội hình, kèm người lỗi, thiếu giao tiếp. Dù huấn luyện nhiều hảo thủ, nhưng ông Al Zaabi chưa thể giúp U.17 UAE thành một khối thống nhất. Các cầu thủ chơi rời rạc, không có nhịp độ ổn định.

Ngay cả khi Abdulla Awadh Al Meri gỡ hòa phút 62 đồng nghĩa U.17 UAE còn tới 30 phút để đánh bại đối thủ, nhưng học trò Al Zaabi vẫn lúng túng. Vấn đề của U.17 UAE có lẽ không nằm ở bản lĩnh (U.17 Yemen còn non hơn, khi là đội có độ tuổi trung bình thấp nhất giải), mà là sự thiếu tập trung và kiên trì để tổ chức lối chơi ổn định.

U.17 Việt Nam cần chắt chiu cơ hội ẢNH: VFF

Các cầu thủ UAE có xu hướng xử lý vội, đưa bóng lên quá nhanh, khi đội hình còn chưa đứng đúng vị trí, dẫn đến bị trừng phạt.

Khi đã bị đẩy vào thế chân tường, U.17 UAE càng dễ nóng vội. Nếu đối thủ tiếp tục đẩy cao đội hình như đã đá trước U.17 Yemen, U.17 Việt Nam sẽ có mảnh đất "màu mỡ" để tổ chức phản công. Mà đây vốn là thế mạnh của học trò HLV Roland.

Chìa khóa chiến thắng

So với U.17 UAE, U.17 Việt Nam tổ chức lối chơi kín kẽ và khoa học hơn. Cái giỏi của HLV Roland là xây dựng được tập thể có đấu pháp rõ ràng, từ phòng ngự, chuyển đổi trạng thái đến tấn công.

Các cầu thủ ý thức rõ từ vị trí đúng, nhiệm vụ trong sơ đồ chơi, đến việc phải di chuyển ra sao để bọc lót cho nhau.

Thất bại đậm trước U.17 Hàn Quốc xuất phát từ sai sót hệ thống, nhưng không thể "tẩy sạch" những gì U.17 Việt Nam đã làm trong 17 trận bất bại suốt 2 năm qua.

U.17 Việt Nam sẽ thắng nếu chơi đúng sức ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam không chỉ phòng ngự tốt, mà còn trình diễn khả năng phản công ấn tượng. Cả hai bàn thắng đã ghi vào lưới U.17 Yemen và U.17 Hàn Quốc đều đến từ cùng kịch bản: tổ chức lên bóng chớp nhoáng khi hàng thủ đối phương đang xô lệch, tận dụng những đường chuyền cùng các pha di chuyển thông minh hướng vào khoảng trống, rồi dùng tốc độ của tiền đạo để tạo khác biệt. Các pha làm bàn của Đậu Quang Hưng hay Lê Sỹ Bách là thành quả của những ngày lặp đi lặp lại các bài phản công đến nhuần nhuyễn và thuộc nằm lòng. Đấu pháp của U.17 Việt Nam cũng phản ánh triết lý thực dụng của Roland: đơn giản, gọn gàng và quan trọng là hiệu quả.

Khi U.17 UAE đang "nóng", U.17 Việt Nam càng phải "lạnh". Giữ độ lạnh lùng để kiểm soát nhịp chơi, không cuốn theo lối đá tấn công mà đối thủ muốn cuốn ta vào. Kiên trì phòng ngự chờ đợi sơ hở để tung đòn trừng phạt, U.17 Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa có ít nhất 1 điểm.

Khả năng kiểm soát tâm lý chơi là điều kiện tiên quyết để thầy trò Roland bước đến World Cup. Trận gặp U.17 UAE sẽ rất "khó thở", nhưng phải như thế, tấm vé World Cup mới xứng đáng và ngọt ngào.

